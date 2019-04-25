Робинзон Крузо справляет юбилей

25 апреля 1719 года вышел в свет роман Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка..." (это еще не полное название), мгновенно ставший бестеллером. Там, кстати, английский писатель приводит точную дату крушения корабля Робинзона Крузо: 30 сентября 1659 года. Робинзон вырезал ее на большом деревянном кресте, на котором позже делал зарубки, чтобы знать, сколько дней он прожил на своем прежде необитаемом острове.

Отец предупреждал…

Дата эта - выдуманная, как и имя моряка. Кстати, "Крузо" - это искаженное "Кройцнер": отец Робинзона - по роману немец, купец из Бремена, переселившийся в Англию. Он очень хотел передать дело сыну, но юный романтик, разругавшись с отцом, который отговаривал его выходить в море, поступил по-своему. Последствия известны.

Так выглядит сегодня Остров Робинзона

Реальный прототип героя самой популярной книги необыкновенно плодовитого литератора Даниэля Дефо, написавшего около пятисот романов, исторических трактатов, пьес и эссе, - шотландец Александр Селькирк. История настоящего Робинзона и настоящего острова Робинзона не менее увлекательна, чем фабула романа. В 1704 году корабль боцмана Александра Селькирка пристал к действительно необитаемому тогда острову в южной части Тихого Океана, примерно в 670 километрах от побережья Чили. Пристал, чтобы пополнить запасы питьевой воды.

Селькирк взбунтовался против своего капитана, обвинив его в том, что тот обрекает моряков на верную гибель, торопясь снова отправиться в путь: корабль находился в очень плохом состоянии и нуждался в срочном и серьезном ремонте. Селькирк заявил, что лучше останется на острове, чем снова взойдет на борт.

Когда 28-летний бунтарь спохватился, было уже поздно: корабль ушел. Что, между прочим, спасло ему жизнь. Он оказался прав: корабль, попавший вскоре в шторм у берегов Перу, затонул вместе со всей командой. Ну, а Селькирк прожил один на острове четыре года и четыре месяца, пока его случайно не обнаружило другое британское судно, оказавшееся в этих водах. Жил в полном одиночестве. Чтобы не забыть английский язык, он читал вслух Библию - единственную книгу, которая у него была.

Нелюдимый Селькирк

Даниэль Дефо, прочитавший записки Селькирка, "художественно" переработал их и выпустил в 1719 году принесший ему позже мировую славу роман. Вместо четырех лет и четырех месяцев его герой Робинзон Крузо, самый знаменитый из потерпевших кораблекрушение моряков всех времен и народов, имя которого стало нарицательным, прожил на острове 28 лет. Зато не все время один, а с верным спутником Пятницей. Кроме того, писатель перенес место действия в Карибское море, где природа поинтереснее, и обогатил историю увлекательными деталями.

Что касается самого Александра Селькирка, то, вернувшись в Шотландию, тот построил себе дом на скалистом берегу и часами, сидя на нем, молча смотрел в море. Жил он замкнуто, людей сторонился. И до конца своей жизни так и не прочитал "Робинзона Крузо".

Роман о Робинзоне Крузо экранизировали в разных странах около 30 раз! Это кадр из фильма 1954 года

А остров в Тихом Океане, на котором оказался Селькирк, оставался необитаемым почти до конца девятнадцатого века. Лишь потом на нем поселились охотники, которые били морских котиков.

В марте 1915 года, во время Первой мировой войны, у берегов "Острова Робинзона" попал под обстрел немецкий легкий крейсер "Дрезден", на котором, кстати, служил тогда старший лейтенант Вильгельм Канарис (Wilhelm Canaris) - позже адмирал, начальник "абвера", военной разведки "третьего рейха", казненный нацистами после неудавшегося покушения на Гитлера. Чтобы "Дрезден" не попал в руки англичан, командир крейсера приказал затопить его. Сегодня подводные экскурсии к лежащему на дне кораблю - один из главных туристических аттракционов острова.

Назад, в будущее?

Сейчас на Острове Робинзона (именно так он официально называется с середины 1960-х годов) живут около 900 человек. Это, в основном, рыбаки. Ловят они, правда, не рыбу, а лангустов, которые доставляются на континент небольшими самолетами. Взлетно-посадочную полосу прорубили в застывшей лаве.

Даниэль Дефо

Природа осталась здесь во многом такой же, какой была во времена Александра Селькирка. Например, некоторые виды крошечных птиц колибри живут только здесь - и больше нигде в мире. Остров - настоящий рай для редких видов животных и растений, особо отмеченный в списке уникальных природных заповедников ЮНЕСКО.

На острове построили церковь, детский сад, среднюю школу и дискотеку. В феврале 2010 года цунами, причиной которого было землетрясение, уничтожил почти все постройки на острове. Человеческих жертв, к счастью, оказалось меньше, чем могло бы быть, потому что 12-летняя девочка, увидевшая первой гигантскую волну, которая приближалась к острову, подняла тревогу и стала бить в колокол. Многое отстроили снова, но молодежь уезжает отсюда, чтобы уже никогда не вернуться. И вполне может быть, что Остров Робинзона когда-нибудь снова станет необитаемым.

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