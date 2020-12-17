 Роберт Левандовски из ″Баварии″ признан лучшим футболистом 2020 года | Футбол в Германии и Европе: бундеслига, УЕФА, чемпионаты мира | DW | 17.12.2020

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Футбол

Роберт Левандовски из "Баварии" признан лучшим футболистом 2020 года

В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк опередил Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны". Лучшим голкипером признан немец Мануэль Нойер, лучшим тренером - его соотечественник Юрген Клопп.

Роберт Левандовский, лучший футболист 2020 года по версии ФИФА

Роберт Левандовский стал лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА

Нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом было объявлено поздним вечером в четверг, 17 декабря. В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк Левандовски опередил Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса", а также прошлогоднего обладателя этого титула - Лионеля Месси из испанской "Барселоны". Роналду в свою очередь был удостоен звания лучшего игрока дважды - в 2016 и 2017 годах. Из-за пандемии коронавируса церемония вручения наград проходила в режиме онлайн.

В нынешнем году Роберт Левандовски выиграл с "Баварией" чемпионат Германии, кубок страны, а также Суперкубок ФРГ, кроме того - Лигу чемпионов УЕФА и Суперкубок УЕФА. В первой бундеслиге он стал лучшим бомбардиром (34 гола) уже в третий раз подряд, а в Кубке ФРГ (6 голов) - четвертый. В Лиге чемпионов УЕФА Левандовски тоже стал первым среди бомбардиров, забив 15 мячей.

Лучшей футболисткой года по версии ФИФА признана англичанка Люис Броунз из "Манчестер Сити", которая в шорт-листе обошла датчанку Перниллу Хардер из лондонского "Челси" и француженку Венди Ренар из "Лиона".

Ещё два высших титула присуждены немцам

Лучшим вратарем 2020 года по версии ФИФА стал одноклубник Левандовского, голкипер сборной Германии Мануэль Нойер (Manuel Neuer), сумевший опередить лучшего вратаря 2019-го Алиссона из "Ливерпуля" и Яна Облака из мадридского "Атлетико". Среди голкиперов-женщин первенствовала француженка Сара Буадди из "Лиона".

Лучшим тренером - 2020 по версии ФИФА назван еще один немец - нынешний наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп (Jürgen Klopp), под началом которого ливерпульцы в нынешнем году впервые за последние 30 лет стали чемпионами Англии. Клопп признан лучшим тренером второй год подряд, на сей раз он опередил Ханса-Дитера Флика (Hans-Dieter Flick) из "Баварии" и Марсело Бьелсу из "Лидса". Среди женщин лучшим тренером стала Зарина Вигман из сборной Нидерландов.

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