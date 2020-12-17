Роберт Левандовски из "Баварии" признан лучшим футболистом 2020 года

В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк опередил Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны". Лучшим голкипером признан немец Мануэль Нойер, лучшим тренером - его соотечественник Юрген Клопп.
Нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом было объявлено поздним вечером в четверг, 17 декабря. В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк Левандовски опередил Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса", а также прошлогоднего обладателя этого титула - Лионеля Месси из испанской "Барселоны". Роналду в свою очередь был удостоен звания лучшего игрока дважды - в 2016 и 2017 годах. Из-за пандемии коронавируса церемония вручения наград проходила в режиме онлайн.
В нынешнем году Роберт Левандовски выиграл с "Баварией" чемпионат Германии, кубок страны, а также Суперкубок ФРГ, кроме того - Лигу чемпионов УЕФА и Суперкубок УЕФА. В первой бундеслиге он стал лучшим бомбардиром (34 гола) уже в третий раз подряд, а в Кубке ФРГ (6 голов) - четвертый. В Лиге чемпионов УЕФА Левандовски тоже стал первым среди бомбардиров, забив 15 мячей.
Лучшей футболисткой года по версии ФИФА признана англичанка Люис Броунз из "Манчестер Сити", которая в шорт-листе обошла датчанку Перниллу Хардер из лондонского "Челси" и француженку Венди Ренар из "Лиона".
Лучшим вратарем 2020 года по версии ФИФА стал одноклубник Левандовского, голкипер сборной Германии Мануэль Нойер (Manuel Neuer), сумевший опередить лучшего вратаря 2019-го Алиссона из "Ливерпуля" и Яна Облака из мадридского "Атлетико". Среди голкиперов-женщин первенствовала француженка Сара Буадди из "Лиона".
Лучшим тренером - 2020 по версии ФИФА назван еще один немец - нынешний наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп (Jürgen Klopp), под началом которого ливерпульцы в нынешнем году впервые за последние 30 лет стали чемпионами Англии. Клопп признан лучшим тренером второй год подряд, на сей раз он опередил Ханса-Дитера Флика (Hans-Dieter Flick) из "Баварии" и Марсело Бьелсу из "Лидса". Среди женщин лучшим тренером стала Зарина Вигман из сборной Нидерландов.
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