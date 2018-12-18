 РНПК приостановила перестрахование космических запусков в РФ | Новости из Германии о России | DW | 18.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

РНПК приостановила перестрахование космических запусков в РФ

Российская национальная перестраховочная компания, принадлежащая Центробанку РФ, не будет перестраховывать космические запуски "Роскосмоса" из-за убыточности в 1000 процентов.

Дымовой след и светящийся объект в небе - неудачный запуск космического корабля Союз

Неудачный запуск космического корабля "Союз"

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) приостановила перестрахование всех космических запусков в России в связи с убыточностью, составляющей более 1000 процентов. "С ноября уже не участвуем в этих рисках", - цитирует агентство РБК заместителя председателя РНПК Наталью Карпову.

Контекст

Национальная система покрытия Земли высокоскоростным интернетом - "Эфир" была представлена 22 мая "дочкой" Роскосмоса. Но во время презентации проект подвергли критике. (23.05.2018)

Изменение климата - глобальная угроза. Лучше всего его последствия видны из космоса. Чтобы спасти Землю, ученые наблюдают за переменами со спутников и ставят эксперименты в невесомости. (26.04.2018)

Российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы взять пробы с обшивки корабля "Союз МС-09", на котором было обнаружено отверстие. По словам главы Роскосмоса, эти образцы будут предоставлены следствию. (12.12.2018)

Застраховать следующий запуск ракеты-носителя "Союз" согласились СОГАЗ и "Ингосстрах", указывается на сайте госзакупок. Сумма страхового взноса увеличилась на 23 миллиона рублей. (02.11.2018)

По ее словам, такое решение принято в связи с увеличившейся частотностью неудавшихся запусков при их небольшом количестве в целом. "Каждый второй проблемный - это никакой премией не скомпенсируешь", - отметила Карпова. От перестрахования космических запусков за рубежом РНПК при этом отказываться не намерена.

Неудачные космические запуски

В 2018 году РНПК понесла большие убытки, связанные с неудачным запуском ангольского спутника "Ангосат-1" 26 декабря 2017 года, с которым была потеряна связь после выхода на орбиту, и катастрофой космического корабля "Союз МС-10", произошедшей 11 октября 2018 года вскоре после старта ракеты ракеты "Союз-ФГ" с космодрома Байконур.

РНПК с уставным капиталом 21,3 млрд рублей находится во владении Центрального банка РФ - Банка России и была создана в 2016 году в связи с тем, что после введения экономических санкций против России в 2014 году целый ряд проектов остались без перестраховочной защиты и без страхования.

Госкорпорация "Роскосмос" не находится под санкциями. По утверждению ее представителя, в предыдущие годы риски "Роскосмоса" перестраховывались без РНПК, а сейчас единого международного и российского страхового рынка хватает для покрытия рисков.

Ранее сообщалось, что госкорпорация лишь со второго раза смогла найти страховщиков для следующего после октябрьской аварии пуска ракеты-носителя "Союз" с космическим аппаратом "Глонасс-М", который был произведен 3 ноября.

Смотрите также:

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса. DW представляет снимки командира МКС Александера Герста (Alexander Gerst).

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Александер Герст на весах

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Как узнать свой вес в полной невесомости? Этот аппарат помогает астронавту Александеру Герсту следить за своим весом на МКС.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Тренировка астронавтов на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    На МКС нужно быть готовым ко всему! Так астронавты тренировались на случай утечки кислорода или пожара.

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Стыковка Союза МС-09 с МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Стыковка с МКС "Союза МС-09", который доставил на станцию Александера Герста (ESA), Сергея Прокопьева ("Роскосмос") и Серину Ауньен-Чэнселлор (NASA). Снимок сделал российский астронавт Олег Артемьев ("Роскосмос"), уже работавший в тот момент на МКС.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 26:30
Now live
26:30 мин

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (13.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Как астронавты занимаются спортом в космосе?  

Реклама

Самые читаемые

Генассамблея ООН поддержала Киев своей резолюцией по Крыму  

Комментарий: Чем Лукашенко мешает Владимиру Путину  

В Венгрии протестующие осадили здание государственной телекомпании  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно