РНПК приостановила перестрахование космических запусков в РФ

Российская национальная перестраховочная компания, принадлежащая Центробанку РФ, не будет перестраховывать космические запуски "Роскосмоса" из-за убыточности в 1000 процентов.
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) приостановила перестрахование всех космических запусков в России в связи с убыточностью, составляющей более 1000 процентов. "С ноября уже не участвуем в этих рисках", - цитирует агентство РБК заместителя председателя РНПК Наталью Карпову.
По ее словам, такое решение принято в связи с увеличившейся частотностью неудавшихся запусков при их небольшом количестве в целом. "Каждый второй проблемный - это никакой премией не скомпенсируешь", - отметила Карпова. От перестрахования космических запусков за рубежом РНПК при этом отказываться не намерена.
Неудачные космические запуски
В 2018 году РНПК понесла большие убытки, связанные с неудачным запуском ангольского спутника "Ангосат-1" 26 декабря 2017 года, с которым была потеряна связь после выхода на орбиту, и катастрофой космического корабля "Союз МС-10", произошедшей 11 октября 2018 года вскоре после старта ракеты ракеты "Союз-ФГ" с космодрома Байконур.
РНПК с уставным капиталом 21,3 млрд рублей находится во владении Центрального банка РФ - Банка России и была создана в 2016 году в связи с тем, что после введения экономических санкций против России в 2014 году целый ряд проектов остались без перестраховочной защиты и без страхования.
Госкорпорация "Роскосмос" не находится под санкциями. По утверждению ее представителя, в предыдущие годы риски "Роскосмоса" перестраховывались без РНПК, а сейчас единого международного и российского страхового рынка хватает для покрытия рисков.
Ранее сообщалось, что госкорпорация лишь со второго раза смогла найти страховщиков для следующего после октябрьской аварии пуска ракеты-носителя "Союз" с космическим аппаратом "Глонасс-М", который был произведен 3 ноября.
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