Рисунки, которые помогают пережить потерю ребенка

На этих трогательных, выполненных в сдержанных тонах рисунках изображены младенцы с закрытыми глазами в уютных мягких кроватках или на руках у родителей. Кажется, что они просто спят сладким сном. На самом деле это мертворожденные, умершие при родах или ушедшие вскоре после своего появления на свет малыши. В Германии их называют детьми-ангелами, детьми-бабочками, но чаще - детьми-звездочками (Sternenkinder). Автор этих портретов - молодая берлинская художница-график Лариса Райнбот (Larissa Reinboth), сама не так давно ставшая мамой. В беседе с DW она рассказала о том, что заставило ее взяться за столь необычный проект.

Необычное предложение

"Трудно представить себе более страшную трагедию, чем потеря ребенка. Моя сестра работает акушеркой, и из ее рассказов я знаю о том, какой шок испытывают родители, чьи дети рождаются мертвыми или умирают, едва появившись на свет. У них даже не остается ничего, что может напомнить о малыше - кроме жутковатого цветного фотоснимка, в спешке сделанного медсестрой или санитаром. И однажды сестра предложила мне начать рисовать портреты таких детей, чтобы помочь семьям справиться с их горем. Сначала я была ошарашена, но, в конце концов, она меня убедила", - рассказывает Лариса Райнбот.

Лариса Райнбот

Девушка, получившая высшее художественное образование в Кембридже и Манчестере, очень волновалась, когда рисовала самый первый портрет: а вдруг совсем не то получится, а вдруг ожидания родителей обману. Заниматься подобным делом и психологически нелегко, признается художница. Но реакция людей, которые обращаются к ней с заказами, настолько позитивная, они всегда так благодарят ее, что Лариса уже твердо решила: этим проектом она будет заниматься и впредь. Ну, а когда у нее самой родилась дочка и она испытала счастье материнства, сочувствие людям, потерявшим ребенка, стало только сильнее.

Если поначалу заказчиками Ларисы Райнбот были пациентки родильного отделения больницы, в которой работает ее сестра, то сегодня заказы на рисунки поступают к ней из разных уголков Германии и даже из других стран. Нередко люди просят изобразить вместе с умершим ребенком его братьев и сестер, бабушку с дедушкой, родителей. С учетом пожеланий заказчика Лариса готовит несколько эскизов, отсылает их фото по электронной почте и предлагает сделать выбор - и только после этого рисует портрет. Детей-звездочек она изображает не с фотографической точностью.

"Мои рисунки выполнены в приглушенных черно-белых и пастельных тонах. Если рисовать такие портреты в цвете, они будут выглядеть пошло и ужасно. В работе использую художественный уголь, масляную пастель и карандаши. С помощью такого графического материала можно добиваться самых разных выразительных эффектов", - поясняет девушка.

Цены на рисунки разнятся и зависят от размеров портрета, используемого материала и технических средств, пожеланий заказчика. Но даже если у обратившегося к Ларисе человека проблемы с деньгами и ему не совсем по карману ее услуги, художница не отказывает ему - предоставляет возможность заплатить столько, сколько он может. По ее словам, она всегда полагается на порядочность и честность людей.

Невыдуманные истории

"Я получаю много писем благодарности. Люди пишут, что с появлением в их доме рисунка с изображением ребенка-звездочки им стало как-то легче на душе, что они снова почувствовали вкус к жизни. А ведь есть такие, кто заказывает мне портрет своего умершего младенца много лет спустя после его смерти. Людей, потерявших ребенка, порой на протяжении десятилетий не отпускает боль, они испытывают страшные душевные мучения, не находят сил смириться с утратой желанного малыша", - говорит Лариса.

На днях к художнице обратился пожилой мужчина, супруга которого родила мертвого мальчика 45 лет назад. Тогда они еще не были официально женаты. А в то время присутствовать при родах в ФРГ разрешалось только законному мужу. И отец так и не увидел своего сына. Это было очень мучительно для него. Два года спустя пара оформила свои отношения, а потом у них родилась дочка. Сейчас ей 42 года. Недавно она прочитала в газете статью о Ларисе Райнбот и тут же попросила родителей заказать портрет ее старшего брата, память о котором семья хранит по сей день.

Как-то Ларису попросили изобразить на одном рисунке двух детей, ушедших из жизни. Мужчина, который сделал заказ, рассказал, как сильно он и его жена мечтали о ребенке и какое счастье испытали, когда женщина, наконец, забеременела. Беременность и роды прошли без осложнений. И вот малыш появился на свет. А через несколько дней его не стало. Оказалось, он родился с редким генетическим дефектом. Полтора года спустя наступила новая беременность, но при обследовании выяснилось, что у находящегося в утробе ребенка точно такое же заболевание. Беременность пришлось прервать. Горю родителей нет предела. Каждую такую историю художница пропускает через себя.

"Как правило, у людей большое уважение вызывает то, чем я занимаюсь. Но есть и такие, кто критикует и осуждает меня: дескать, я делаю деньги на людском горе, - делится Лариса Райнбот. - Однако эти обвинения абсолютно беспочвенны. Я никому не навязываю свои услуги и специально не делаю себе рекламу. Люди сами выходят на меня. И если мои рисунки помогают им пережить трагедию и дают силы жить дальше, то значит, я делаю нужное дело".

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