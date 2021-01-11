 Рисунки, которые помогают пережить потерю ребенка | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.01.2021

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Культура и стиль жизни

Рисунки, которые помогают пережить потерю ребенка

Берлинская художница Лариса Райнбот рисует совершенно особенные портреты детей, умерших в раннем возрасте, и так помогает семьям пережить их горе. DW поговорила с ней о необычном проекте.

Портрет младенца-звездочки

На этих трогательных, выполненных в сдержанных тонах рисунках изображены младенцы с закрытыми глазами в уютных мягких кроватках или на руках у родителей. Кажется, что они просто спят сладким сном. На самом деле это мертворожденные, умершие при родах или ушедшие вскоре после своего появления на свет малыши. В Германии их называют детьми-ангелами, детьми-бабочками, но чаще - детьми-звездочками (Sternenkinder). Автор этих портретов - молодая берлинская художница-график Лариса Райнбот (Larissa Reinboth), сама не так давно ставшая мамойВ беседе с DW она рассказала о том, что заставило ее взяться за столь необычный проект. 

Необычное предложение 

"Трудно представить себе более страшную трагедию, чем потеря ребенкаМоя сестра работает акушеркой, и из ее рассказов я знаю о том, какой шок испытывают родители, чьи дети рождаются мертвыми или умирают, едва появившись на свет. У них даже не остается ничего, что может напомнить о малыше - кроме жутковатого цветного фотоснимкав спешке сделанного медсестрой или санитаромИ однажды сестра предложила мне начать рисовать портреты таких детей, чтобы помочь семьям справиться с их горемСначала я была ошарашена, но, в конце концов, она меня убедила", - рассказывает Лариса Райнбот. 

Лариса Райнбот

Лариса Райнбот

Девушка, получившая высшее художественное образование в Кембридже и Манчестере, очень волновалась, когда рисовала самый первый портрет: а вдруг совсем не то получится, а вдруг ожидания родителей обмануЗаниматься подобным делом и психологически нелегко, признается художницаНо реакция людей, которые обращаются к ней с заказами, настолько позитивная, они всегда так благодарят ее, что Лариса уже твердо решила: этим проектом она будет заниматься и впредь. Ну, а когда у нее самой родилась дочка и она испытала счастье материнства, сочувствие людям, потерявшим ребенка, стало только сильнее. 

Если поначалу заказчиками Ларисы Райнбот были пациентки родильного отделения больницы, в которой работает ее сестра, то сегодня заказы на рисунки поступают к ней из разных уголков Германии и даже из других стран. Нередко люди просят изобразить вместе с умершим ребенком его братьев и сестер, бабушку с дедушкой, родителей. С учетом пожеланий заказчика Лариса готовит несколько эскизов, отсылает их фото по электронной почте и предлагает сделать выбор - и только после этого рисует портрет. Детей-звездочек она изображает не с фотографической точностью. 

Портрет младенца-звездочки

"Мои рисунки выполнены в приглушенных черно-белых и пастельных тонах. Если рисовать такие портреты в цвете, они будут выглядеть пошло и ужасно. В работе использую художественный уголь, масляную пастель и карандаши. С помощью такого графического материала можно добиваться самых разных выразительных эффектов", - поясняет девушка. 

Цены на рисунки разнятся и зависят от размеров портрета, используемого материала и технических средств, пожеланий заказчика. Но даже если у обратившегося к Ларисе человека проблемы с деньгами и ему не совсем по карману ее услуги, художница не отказывает ему - предоставляет возможность заплатить столько, сколько он может. По ее словам, она всегда полагается на порядочность и честность людей. 

Невыдуманные истории 

"Я получаю много писем благодарности. Люди пишут, что с появлением в их доме рисунка с изображением ребенка-звездочки им стало как-то легче на душе, что они снова почувствовали вкус к жизни. А ведь есть такие, кто заказывает мне портрет своего умершего младенца много лет спустя после его смерти. Людей, потерявших ребенка, порой на протяжении десятилетий не отпускает боль, они испытывают страшные душевные мучения, не находят сил смириться с утратой желанного малыша", - говорит Лариса. 

Портрет младенца-звездочки с матерью

На днях к художнице обратился пожилой мужчина, супруга которого родила мертвого мальчика 45 лет назад. Тогда они еще не были официально женаты. А в то время присутствовать при родах в ФРГ разрешалось только законному мужу. И отец так и не увидел своего сынаЭто было очень мучительно для него. Два года спустя пара оформила свои отношения, а потом у них родилась дочка. Сейчас ей 42 года. Недавно она прочитала в газете статью о Ларисе Райнбот и тут же попросила родителей заказать портрет ее старшего брата, память о котором семья хранит по сей день. 

Как-то Ларису попросили изобразить на одном рисунке двух детей, ушедших из жизни. Мужчина, который сделал заказ, рассказал, как сильно он и его жена мечтали о ребенке и какое счастье испытали, когда женщина, наконец, забеременела. Беременность и роды прошли без осложнений. И вот малыш появился на свет. А через несколько дней его не стало. Оказалось, он родился с редким генетическим дефектом. Полтора года спустя наступила новая беременность, но при обследовании выяснилось, что у находящегося в утробе ребенка точно такое же заболевание. Беременность пришлось прервать. Горю родителей нет пределаКаждую такую историю художница пропускает через себя. 

"Как правило, у людей большое уважение вызывает то, чем я занимаюсь. Но есть и такие, кто критикует и осуждает меня: дескать, я делаю деньги на людском горе, - делится Лариса Райнбот. - Однако эти обвинения абсолютно беспочвенныЯ никому не навязываю свои услуги и специально не делаю себе рекламу. Люди сами выходят на меня. И если мои рисунки помогают им пережить трагедию и дают силы жить дальше, то значит, я делаю нужное дело". 

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  • Качели

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    Автор: Марина Борисова


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