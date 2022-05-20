Рижане требуют снести памятник советским войскам

Около 5000 человек вышли в Риге в пятницу, 20 мая, на акцию за снос так называемого "Памятника освободителям Советской Латвии". Участники демонстрации - крупнейшей за последние несколько лет - прошли от столичной Площади Свободы в Парк Победы. За неделю до этого власти Латвии приостановили обязательство охранять советские военные памятники и не исключено, что монумент "освободителям" могут снести уже нынешним летом.

Участник "Евровидения" в числе организаторов

О ценности советских памятников в Латвии спорят со времен получения независимости от СССР в 1990 году. До последнего времени сторонникам радикальной меры - сноса - власти отвечали отказом. Это было невозможно из-за соглашения между Латвией и Россией, обязывающего стороны ухаживать за военными мемориалами и захоронениями друг друга в своих странах.

Власти Риги получили заявку на шествие за снос советских памятников 11 мая - всего за сутки до того, как Латвия приостановила действие соглашения о сохранности памятников. Одним из организаторов митинга был 28-летний певец и телеведущий Ралфс Эйсландс. В 2013 году он отправился от Латвии на "Евровидение", но в финал не прошел.

Митинг-концерт в конце маршрута

Шествие к Парку Победы началось с Площади Свободы в центре Риги. Рижане пришли туда не только с флагами Латвии и Украины. Участники шествия держали в руках плакаты со словами "Stand with Ukraine" и "Stop Rashism". Как пишет издание Delfi, среди участников митинга были министр юстиции Янис Борданс и экс-министр экономики Янис Витенбергс.

Перед началом движения пришедшие исполнили гимн своей страны. Путь к Парку Победы занял у участников около часа. Городские власти не стали полностью перекрывать движение по маршруту, хотя шествие шло по проезжей части. В конце маршрута шествия ожидал митинг-концерт. Кроме организатора, Ралфса Эйсландса, там выступили и другие знаменитые в Латвии исполнители и группы - Dzelzs vilks, Pērkons и Родриго Фоминс. Почти все их песни публика знала наизусть.

"Почему мы должны сохранять этот памятник?"

"Я считаю, что этот памятник надо снести, - объясняет свое участие в шествии молодой человек по имени Янис. - Это не памятник для латышей. Это памятник для оккупантов. Это символ нашей депортации в Сибирь и оккупации. Ничего хорошего он нам не дает". По его словам, латышам стоит перестать бояться разделения общества, которое может вызвать снос памятника.

"Нельзя бояться разделения, мы и так слишком долго терпели, потому что боялись, что кто-то плохо о нас подумает или обидится, - продолжает Янис. - Теперь мое мнение радикальное - надо сносить". При этом он не считает Россию угрозой, но замечает, что "с ней надо быть осторожнее".

Рижанка Линда пришла на митинг, чтобы выступить за снос всех советских памятников

Рижанка Линда пришла на митинг с подругой, чтобы выступить за снос всех советских памятников и поддержать Украину. Она говорит, что знает русский, но отвечать на вопросы корреспондента будет на английском. "Мы собрались здесь как патриоты, - сообщила она. - А этот огромный памятник - напоминание о временах оккупации. Мы хотим избавиться от него и просто дальше счастливо жить".

Линда не считает, что снос советских мемориалов вызовет разделение общества. "Общество уже в любом случае разделено, - уверена женщина. - Оно было разделено в течение тридцати лет, и ничто не может объединить нас. С памятником, или без него, общество будет разделено. Почему мы должны сохранять его?"

Скандал в День Победы

Споры о судьбе советских памятников в Латвии в этом году возобновились с новой силой. Импульс им придало российское вторжение в Украину. Власти города запретили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая и объявили его днем памяти погибших в Украине.

Тем не менее, 9 мая сотни людей традиционно пришли к Памятнику освободителям Советской Риги, чтобы возложить цветы. Ранним утром 10 мая городские службы бульдозерами очистили площадь у памятника от цветом. Это вызвало негативную реакцию у части общества как в столице, так и во всей стране, где русские составляют четверть населения.

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