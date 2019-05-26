 Рианна названа самой богатой певицей в мире | Немецкая музыка: от классики до современных стилей | DW | 05.06.2019

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Музыка

Рианна названа самой богатой певицей в мире

Состояние Рианны оценено в 600 млн долларов. Больше всего денег ей принес бренд косметики Fenty Beauty, которым она владеет совместно с французским производителем предметов роскоши LVMH, пишет журнал Forbes.

Рианна, май 2016 года

Певица Рианна, май 2016 года

Известная певица Рианна признана самой богатой в мире исполнительницей. Ее состояние оценивается в 600 млн долларов, пишет журнал Forbes вечером во вторник, 4 июня. За Рианной в этом рейтинге следуют Мадонна (570 млн долларов), Селин Дион (450 млн долларов) и Бейонсе (400 млн долларов).

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При этом больше всего денег 31-летней Рианне принесла не карьера певицы, а сотрудничество с французским производителем предметов роскоши LVMH, вместе с которым она владеет брендом косметики Fenty Beauty. Уже в первые недели после открытия в сентябре 2017 года товары этой марки были проданы на сумму 100 млн долларов, отмечает Forbes. А в 2018 году бренд Fenty Beauty принес доход примерно в 570 млн долларов.

По данным Forbes, LVMH владеет 50-процентной долей в Fenty Beauty, в то время как участие Рианны оценивается примерно в 15%, хотя представители певицы отказываются называть точную цифру.

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    Автор: Элла Володина


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