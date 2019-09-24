 Решение о судьбе РУСАДА ожидается до конца года | Новости из Германии о России | DW | 29.10.2019

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Россия

Решение о судьбе РУСАДА ожидается до конца года

Комитету по соответствию до конца ноября рассмотрит отчет экспертов по ответам России на вопросы WADA, после чего дальнейшие действия и возможные санкции в сжатые сроки обсудит исполком агентства.

Конгресс WADA в Лозанне (Фото из архива)

Конгресс WADA в Лозанне (Фото из архива)

Решение о возможном исключении Российского антидопингового агентства RUSADA из-за якобы сфальсифицированных лабораторных данных может быть принято уже в этом году. Как сообщило во вторник, 29 октября, спортивное агентство SID, в настоящее время российские ответы на вопросы, возникшие у Всемирного антидопингового агентства (WADA) после получения базы данных московской антидопинговой лаборатории, проверяются экспертами.

Контекст

Большой спорт без допинга, увы, кажется немыслим. Журналист Хайо Зеппельт собрал в новой книге всё, что знает и думает о неприглядной изнанке спортивных достижений. (27.09.2019)

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий. (28.12.2018)

Хотя конкретные сроки назвать нельзя, однако ожидается, что результаты их работы будут доложены комитету по соответствию WADA до конца ноября, после чего дальнейшие действия и возможные санкции в максимально короткие сроки обсудит исполком WADA.

Если РУСАДА вновь будет исключена, России может грозить чувствительное наказание. Вплоть до отстранения российских спортсменов от участия в двух Олимпиадах: летней - в Токио в 2020 году и зимней - в Пекине в 2022 году. 13 октября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) заявил, что окончательное решение об участии спортсменов из РФ на Олимпиаде-2020 в Токио будет принимать WADA и Спортивный арбитражный суд (CAS).

Хакеры атаковали антидопинговые агентства

Днем ранее компания Microsoft объявила, что зафиксировала следы хакерских атак на не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций на 3 континентах. По данным экспертов IT-гиганта за атаками, некоторые из которых оказались успешными, стоит широкоизвестная на Западе хакерская группа Strontium (другие названия - Fancy Bear и APT28). Ранее ее связывали с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России. Атаки начались 16 сентября. Это случилось за несколько дней до того, как 20 сентября стало известно, что WADA подозревает Россию в манипулировании данными московской лаборатории.

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    Автор: Йоша Вебер, Илья Коваль


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