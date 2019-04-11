 Решающий тур президентских выборов: украинцы выбирают между Порошенко и Зеленским | Новости из Германии об Украине | DW | 21.04.2019

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Украина

Решающий тур президентских выборов: украинцы выбирают между Порошенко и Зеленским

Украинцы выбирают между действующим президентом Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. В первом туре убедительную победу одержал Зеленский. DW следит за ходом голосования в режиме реального времени.

Петр Поршенко и Владимир Зеленский

Петр Поршенко и Владимир Зеленский

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проводится второй, решающий тур президентских выборов. Украинцы выбирают между действующий главой государства Петром Порошенко и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским. Избирательные участки работают с 7 утра (совпадает с московским) до 20.00. Уже есть данные об уровне активности избирателей. За голосованием следят более 82 тысяч наблюдателей от общественных организаций. DW - о самых важных событиях второго тура выборов.

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Явка на выборах достигла 25,7 процента к 12 часам дня, таковы данные гражданской сети "Опора". Явка на западе страны значительно меньше, чем на востоке и в центре: 29,7 процента на востоке, 26,7 в центре и 18,4 на западе, отметили в "Опоре". По данным штаба Владимира Зеленского, явка на 12 часов составила 22,19 процента.

На Зеленского составили протокол

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К Владимиру Зеленскому приехала полиция для составления протокола о правонарушении после того, как он продемонстрировал перед камерами заполненный бюллетень и тем самым мог нарушить тайну голосования. Об этом сообщил корреспондент DW, который находится в штабе Зеленского.

Уточненные данные о нарушениях

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К 14 часам дня по Киеву полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Составлено 6 административных протоколов, зарегистрированы 4 уголовных производства.

В тоже время в штабе Зеленского заявили о 200 нарушениях, сообщает корреспондент DW. "Уровень нарушений не выше, чем в первом туре. Чаще всего сообщают о проблемах со списками, люди не могут найти себя или, наоборот, там есть "мертвые души", несуществующие адреса", - заявил на брифинге координатор штаба Зеленского Александр Корниенко. По его словам, на двух участках  Донецкой области зафиксированы попытки вброса бюллетеней за Петра Порошенко.

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Избиратели Бучанской исправительной колонии №85 в Киевской области ждут после выборов "амнистии и лучшей жизни", сообщила гражданская сеть "Опора". Об этом голосующие заявили на участке, организованном в колонии.

++13:48++

Закрылся первый зарубежный избирательный участок, расположенный в Австралии, сообщает "Европейская правда". На участке в Канберре могли также проголосовать граждане Украины, проживающие в Новой Зеландии. В первом туре на нем проголосовали 125 избирателей, явка составила 7,2 процента.

Кандидат Зеленский нарушил тайну голосования

++13:40++

Полиция даст правовую оценку нарушению Зеленским тайны голосования. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. "Мы как раз увидели это в СМИ. Эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - отметил Шкиряк на вопрос о демонстрации кандидатом в президенты бюллетеня с проставленной галочкой.

++13:35++

Полуобнаженная активистка Femen устроила акцию на участке, где голосовал Зеленский. Девушка кричала "хватит насиловать страну" и обнажилась по пояс. На ее животе была нарисована голова свиньи и красовалась надпись "pig in a poke", английский аналог выражения "кот в мешке". Активистка также прокричала, что Зеленский может быть "ошибкой Украины", но отметила, что выступает против обоих кандидатов. По данным "Интерфакс-Украина", полиция не стала задерживать девушку, с ней провели профилактическую беседу.

++13:10++

Кандидат в президенты Владимир Зеленский нарушил тайну голосования, показав бюллетень перед камерами, сообщил телеканал ТСН. В бюллетене Зеленский отметил самого себя. После того, как Зеленский показал бюллетень, он спросил, можно ли это делать. Когда кандидату сообщили о нарушении, он ответил: "Я вам его не показывал".

Нарушение тайны голосования карается штрафом или лишением свободы до трех лет. За аналогичные правонарушения в первом туре украинцы, как правило, получали денежный штраф.

Владимир Зеленский на избирательном участке демонстрирует свой бюллетень для голосования

Владимир Зеленский на избирательном участке демонстрирует свой бюллетень для голосования

Штаб Зеленского заявляет о сотнях нарушений в ходе голосования 

+12:48++

В штабе Зеленского зафиксировали почти 600 нарушений во время голосования на выборах президента Украины. По словам координатора штаба Александра Корниенко, на горячую линию поступило 590 сообщений. "Были задержки с открытием ряда участков, во Львовской области долго раскладывали бюллетени. Большая часть обращений качается списков", - отметил Корниенко. Он также добавил, что были зарегистрированы попытки подкупа избирателей и единичные сообщения о попытках давления.

Порошенко тоже проголосовал

++12:22++
Петр Порошенко проголосовал на выборах президента Украины на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Он прибыл туда с семьей после молебна по случаю Вербного воскресенья. В заявлении перед журналистами Порошенко напомнил, что год назад Украина начала переговоры с Константинополем о получении томоса, и сегодня у нее уже есть автокефальная церковь. "Во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш прогресс не был остановлен, чтобы мы не замедлили наших реформ, европейские и евроатлантические реформы", - сказал Порошенко.

 

Активность избирателей несколько выше, чем 31 мая

++11.57++

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 составила 18,05 процента. Это данные со 195 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщил ЦИК Украины. Для сравнения, в первом туре выборов явка в это время составила 16,49 процента.

А вто что сообщает корреспондент DW с одного из участков в Киеве:  На 11:00 явка избирателей по 212 округу составила 15%. Член окружкома 212 Артур Звирянський: "Сегодня Вербное воскресенье. Многие люди в церкви. После окончания службы начали подтягиваться". Следующая "сверка" по явке по округу 212 в 15.00. Наблюдатели Enemo отмечают, что по 212 округу в Киеве выборы хорошо организованы, члены избирательных комиссий на участке хорошо подготовлены. Члены комиссии с представителем полиции начали обход тех, кто будет голосовать на дому.

Зеленский проголосовал, пока Порошенко молился

++11.52++

Петр Порошенко молится в одном из киевских храмов на службе, приуроченной к Вербному воскресенью, трансляция службы ведетсяна его странице в Facebook. Он пока не голосовал.

Президент Порошенко на молебне в день голосования

Президент Порошенко на молебне в день голосования

++11.20++

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины, передает "Интерфакс-Украина". Он вместе с женой отдал свой голос на избирательном участке в Колледже морского и речного флота в Киеве. "Сегодня обязательно будет победа украинцев", - заявил Зеленский.

++11.07++

В Варшаве у посольства Украины в Польше с утра образовалась очередь избирателей, желающих проголосовать во втором туре выборов президента Украины. Подобная картина и в Кракове возле участка в консульстве, сообщает издание "Европейская правда".

++10.55++
В ходе второго тура президентских выборов в Украине, на избирательных участках присутствует значительно меньше наблюдателей, чем во время первого тура, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ). "Такая ситуация имеет место в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях", - говорится в сообщении, выложенном на странице КИУ в Facebook.

Американцы желают успехов

++10.45++

Посол США в Киеве Мари Йованович надеется на высокую явку во втором туре выборов президента Украины. "Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ждем сегодня демократических и мирных выборов, отражающих волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, обладающие избирательным правом, будут активно участвовать в демократии и проголосуют", - написала Йованович в микроблоге twitter посольства США в Украине.

++10.40++

Во время проведения второго тура выборов для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в усиленном режиме работают 39 тысяч спасателей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Они несут службу до 9 утра 22 апреля. Кроме того, в готовности находятся более 2,3 тысячи единиц техники.

Спасательные службы на улице Киева (фото из архива)

Голосование началось: первые нарушения и срывы

++10.30++

Полиция получила 102 сообщения о нарушениях на выборах президента по состоянию на 10:00 воскресенья, передают Українські Новини. 

++10.28++

Гражданская сеть "Опора" зафиксировала выдачу бюллетеня без паспорта в Хмельницкой области. Инцидент произошел на участке № 680452 в селе Зубари Изяславского района.

++10.15++
В городе Никополь Днепропетровской области нетрезвый мужчина заявил о минировании избирательного участка. Как сообщает "Опора", он бросил свой рюкзак на пол и сказал, что там бомба. Слова мужчины, однако, оказались всего лишь неудачной шуткой.

++10.09++
В Киевской области на 6 избирательных участках зафиксировано недостаточное количество избирательных бюллетеней, сообщает "Опора".

++10.05++

Только один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству, пишет "Интерфакс". "Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой области, на линии размежевания", -  сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

++10.01++
В Киеве все избирательные участки открылись вовремя, сообщтда Киевская горгосадминистрация со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

На избирательном участке в Киеве

На избирательном участке в Киеве

++9.57++

В Чернигове в день голосования расклеены листовки против Владимира Зеленского. На листовках Зеленский изображен вместе с укрывающимся в России экс-президентом Виктором Януковичем, сообщает "Чернігівщина: події і коментарі".

++9.50++

Наблюдатели гражданской сети "Опора" сообщают, что в Волынской области на 15 избирательных участках количество бюллетеней менее необходимого согласно спискам избирателей.

++9.25++

Все участковые избирательные комиссии страны получили бюллетени для голосования на втором туре выборов президента Украины. Об этом в Facebook сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

++9.00++

В Яготине Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок №321048 и он не смог наблюдать за утренним заседанием. Наблюдателя пустили только после звонка в окружную избирательную комиссию. Но открытие сейфа и подсчет бюллетеней он пропустил, сообщила ОПОРА. 

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Избирательные участки по всей Украине открылись в 8.00 утра. Проголосовать можно до 20.00 по киевскому времени (совпадает с московским) на одном из почти 30 тысяч участков.

За рубежом голосование началось раньше. В субботу в 23:00 открылся избирательный участок в посольстве Украины в Австралии.

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