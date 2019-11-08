Речь Коля в Дрездене как веха на пути к германскому единству

Спустя полтора месяца после падения Берлинской стены канцлер ФРГ Гельмут Коль отправился с визитом в ГДР. Его речь в Дрездене многие считают вехой на пути к объединению Германии.
Ровно 30 лет назад, 19 декабря 1989 года, в Дрездене, у развалин церкви Фрауэнкирхе, уничтоженной в ходе бомбардировок в 1945 году, состоялась первая встреча руководителей двух германских государств - ФРГ и ГДР. "Моей целью, если позволит история, было и остается достижение единства немецкой нации", - сегодня эти слова из речи канцлера Федеративной Республики Германии Гельмута Коля (Helmut Kohl), произнесенной им тогда перед восточными немцами, многими в Германии воспринимаются как веха на пути к германскому единству. DW собрала воспоминания очевидцев и участников этого события.
Одно из самых трудных выступлений Гельмута Коля
Сам Гельмут Коль впоследствии называл это выступление одним из самых трудных в его политической карьере. "Люди находились в ожидании послания. Не только здесь, на площади, но и по всей стране. А также миллионы людей в других странах, где были свои страхи, которые надо было учитывать, - люди слушали и смотрели на нас", - вспоминал Коль.
Атмосфера накануне встречи делегации западногерманского канцлера с тогдашним главой правительства ГДР Хансом Модровым (Hans Modrow), по воспоминаниям очевидцев, была очень напряженной. "В самолете было очень тихо", - вспоминает Доротее Вильмс (Dorothee Wilms). В 1989 она занимала должность министра внутигерманских отношений в правительстве Гельмута Коля. "Коль в очередной раз предупредил всех, чтобы мы делали все, что в наших силах, чтобы настроение в Дрездене не стало взрывоопасным", - говорит она.
За несколько недель до встречи с руководством ГДР Коль представил план для достижения германского единства, содержавший десять пунктов. Предварительно он не совещался о нем ни с кем, о существовании этого плана знал лишь тогдашний президент США Джордж Буш-старший. Этот план испугал страны, победившие во Второй мировой войне. Их пугала неопределенностьбудущего Германии после падения Берлинской стены. В плане Коля не был указан конкретный срок, в течение которого будет достигнуто германское единство, однако сам он рассчитывал, что это произойдет в течение 3-4 лет.
Ситуация в ГДР была не менее напряженной. После открытия границы с Западной Германией было непонятно, что станет с восточногерманским государством и социалистической общественной моделью.
Руководство ГДР было против объединения Германии
В аэропорту Коля встречали ликующие толпы, огромное число людей пришло, чтобы увидеть канцлера ФРГ. Однако вскоре после переговоров один на один с главой правительства ГДР Хансом Модровым западной делегации стало понятно, что большие надежды питать не стоит. "Мы ожидали, что он расскажет нам и канцлеру, какие политические и экономические реформы он собирается провести. Но ничего такого не последовало", - вспоминает тогдашний советник Коля по внешней политике Хорст Тельчик (Horst Teltschik). На совместной пресс-конференции Модров в очередной раз подчеркнул, что верит в "существование двух независимых друг от друга суверенных германских государств".
И вот после этого, 19 декабря, во второй половине дня, Коль неожиданно выступил со своей речью у Фрауэнкирхе. "Вновь перебирая в уме все события того дня, вспоминаешь, как утром люди скандировали: "Единство, единство. Гельмут, Гельмут". Если политик в такой ситуации никак не реагирует и не отвечает людям, то, думаю, он ошибся со своим призванием", - вспоминает вдова бывшего канцлера Майке Коль-Рихтер (Maike Kohl-Richter). По ее словам, это был один самых эмоциональных дней в жизни Коля.
О чем говорил Коль у Фрауэнкирхе в 1989 году
Речь, обращенная к гражданам ГДР, заняла всего 15 минут. Коль поблагодарил их за мужество, с которым они совершили мирную революцию, указал на то, что будущее Германии необходимо определять при участии ее европейских соседей, и подвердил, что его целью было и остается достижение германского единства. "Благослови Господь наше германское отечество", - такими словами он завешил свое выступление.
"Было очевидно, что народ ГДР не желает в третий раз попытаться построить социализм, он желает германского единства", - вспоминает речь Гельмута Коля дрезденский правозащитник, позже ставший бургомистром города Герберт Вагнер (Herbert Wagner).
Но были и те, кто воспринимал эйфорию вокруг речи Коля не столь однозначно. Так, Аннемари Мюллер (Annemarie Müller), правозащитница и соосновательница Cоциал-демократической партии (СДПГ) в ГДР, которая тоже слушала речь Коля у развалин Фрауэнкирхе, вспоминает: "Я тогда подумала, что если сейчас открою рот, меня здесь просто убьют. Эйфория была так велика, что люди были не в состоянии что-либо обсуждать". Как и у многих других членов мирного протестного движения в ГДР, у Мюллер было свое представление о демократическом будущем ее страны.
Для одних день, в который канцлер ФРГ Гельмут Коль произнес в Дрездене свою речь, навсегда останется вехой на пути к скорейшему объединению Германии. Для других это день, который и спустя 30 лет вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
Роль ГДР в объединении Германии
Германия объединилась, но чувствуют ли себя бывшие жители ГДР оцененными по достоинству? В марте 1990 года в Восточной Германии состоялись первые в истории страны демократические выборы. Социал-демократ Маркус Мекель (Markus Meckel) стал тогда членом правительства ГДР, которое вело переговоры о воссоединении с ФРГ.
Он скептически оценивает роль Гельмута Коля в процессе объединения Германии. "С правительством ГДР, частью которого я тогда являлся, обошлись тогда довольно некрасиво, - вспоминает он. - Все вели себя так, как будто объединение Германии было заслугой одного лишь канцлера (Коля. - Ред.) . Это привело к тому, что вклад Восточной Германии оказался совершенно забытым".
Подробнее о том, какую роль сыграла речь Гельмута Коля в объединении Германии можно узнать из фильма DW на немецком языке "Drahtseilakt in Dresden".
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