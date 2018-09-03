 Рецепты от экономных немецких хозяек | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.09.2018

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Культура и стиль жизни

Рецепты от экономных немецких хозяек

То, что вы не доели вчера, сегодня может стать новым кулинарным шедевром! Как? Рачительные хозяйки из Германии делятся опытом.

  • Салат с ветчиной из Шварцвальда

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с ветчиной из Шварцвальда

    Для этого салата подойдут залежавшиеся в холодильнике листья салата и рукколы, остатки ветчины, слишком спелые помидоры. Все нарезать, перемешать, заправить дрессингом из винного уксуса, растительного масла, ложки варенья и мелко порубленного яйца. Салат можно поместить в выпеченные из песочного теста корзиночки и обильно посыпать семечками подсолнечника.

  • Суп с блинной стружкой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Суп с блинной стружкой

    Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Их кладут в него непосредственно перед подачей на стол. Бульон с блинчиками фледле - обязательное блюдо южно-германского свадебного стола. Но и в будни этот вкусный и сытный суп нередко подается на обед.

  • Швабская пицца

    Кулинарные шедевры из остатков

    Швабская пицца

    Такие хлебные лепешки - Dennete, Dinnete или Dünnete - часто готовят швабские хозяйки. Дрожжевое тесто смазывают сметаной или творожным сыром, укладывают мелко нарубленый лук, кусочки вчерашнего жаркого, ветчины, картофеля, можно сливы или яблоки... Посыпают творогом или тертым сыром и запекают в духовке минут 15-20.

  • Салат с рыбой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с рыбой

    Берете листья салата, сваренные вкрутую яйца нарезаете на дольки, редиску - кружочками, брынзу - кубиками, если есть в холодильнике сладкий перец - соломкой. Остатки рыбы (отварной, жареной, запеченной), которой на полноценой обед все равно не хватило бы, очищаете от косточек и нарезаете кусочками. Заправляете соусом из винного уксуса, ложки горчицы, растительного масла. Можно посыпать петрушкой.

  • Морковные блинчики

    Кулинарные шедевры из остатков

    Морковные блинчики

    Овощной вариант блинов готовится из моркови (тщательно протертой сырой и отваренной вчерашней - в пропорции 1:1), смешанной с гречневой и рисовой мукой, картофельным пюре, пригоршней молотого миндаля, яйцами (3-4) и яблочным соком. Подаются блинчики обычно с обжаренными овощами и соусом из йогурта, сметаны и мелкорубленой зелени (по вкусу).

  • Запеканка из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из пасты

    Один из популярных рецептов вторичного приготовления оставшейся с вечера пасты - запеканка. В данном случае - пенне. Их надо смешать с творогом, жареными грибами, рубленой зеленью, залить грибным или овощным бульоном и накрыть ломтиками копченого сыра. Таким же образом можно запечь и остатки пельменей.

  • Салат из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат из пасты

    Оставшуюся пасту можно запечь с сыром и яйцами, а можно превратить в салат с помидорами и кусочками мяса. Мясо и помидоры порезать, добавить мелко нарубленные лук, укроп, по желанию - яблоко или грушу. Заправить соусом из йогурта, растительного масла, бальзамического уксуса. Посыпать рубленой петрушкой.

  • Запеканка из риса с овощами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из риса с овощами

    Гарнир из риса вчера съели только наполовину? Тогда готовим запеканку! В хорошо смазанную маслом форму для запекания слоями уложить овощи: лук, морковь, кабачки, помидоры, а между этими слоями - рис. Наверху должны быть помидоры. Залить томатным соком и запечь в форме до румяной корочки.

  • Фаршированные овощи

    Кулинарные шедевры из остатков

    Фаршированные овощи

    Паприку, баклажаны, кабачки, помидоры, тыкву или лук совершенно не обязательно фаршировать исключительно мясом. Помимо мяса, можно слегка обжарить сваренный вчера рис, зеленый горошек, кукурузу и отдельно обжаренные хлебные крошки. Затем запечь (можно в томатном соке или мелко порезанных помидорах).

  • Хлебная запеканка с яблоками

    Кулинарные шедевры из остатков

    Хлебная запеканка с яблоками

    Черствый хлеб (или булочки) и яблоки нарезать ломтиками. Форму смазать маслом, выложить слой ломтиков хлеба, полить смешанным с яйцом и медом молоком, уложить слой яблок, снова полить соусом. Все повторить. Смазать двумя ложками сметаны или растительного масла, посыпать корицей. Запекать в предварительно разогретой духовке около 45 минут.

  • Гренки Arme Ritter с фруктовым салатом

    Кулинарные шедевры из остатков

    Гренки "Arme Ritter" с фруктовым салатом

    "Бедным рыцарем" называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Черствый хлеб лучше размочить в молоке, затем обсушить и обжарить. Перед обжариванием хлеб обмакнуть в молочно-яичную смесь. Подавать с салатом из яблока, груши, манго и сока лимона с кокосовым молоком.

  • Оладьи с бананами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Оладьи с бананами

    Особо ароматные оладьи получаются, если в обычное тесто (можно использовать гречневую, рисовую муку) добавить пюре из переспелых бананов и ягод на выбор. Если тесто дрожжевое, бананы надо добавлять в него непосредственно перед выпечкой.

  • Лисички с кнедлями

    Кулинарные шедевры из остатков

    Лисички с кнедлями

    Сначала обжариваем лисички с чесноком и кубиками лука, добавляя топленое масло. Для приготовления традиционных хлебных кнедлей (Semmelknödel) нужно размочить в воде или молоке черствый хлеб или булочки, затем хорошо отжать, смешать с рубленой петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики размером с ладонь и отварить их в кипящей воде (примерно 15 минут).

  • Сливовый пирог

    Кулинарные шедевры из остатков

    Сливовый пирог

    В Германии весьма популярны открытые пироги с фруктами. Самые любимые из них - яблочный и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста красиво выкладывают дольки или половинки переспелых слив. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.

    Автор: Инга Ваннер


  • Салат с ветчиной из Шварцвальда

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с ветчиной из Шварцвальда

    Для этого салата подойдут залежавшиеся в холодильнике листья салата и рукколы, остатки ветчины, слишком спелые помидоры. Все нарезать, перемешать, заправить дрессингом из винного уксуса, растительного масла, ложки варенья и мелко порубленного яйца. Салат можно поместить в выпеченные из песочного теста корзиночки и обильно посыпать семечками подсолнечника.

  • Суп с блинной стружкой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Суп с блинной стружкой

    Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Их кладут в него непосредственно перед подачей на стол. Бульон с блинчиками фледле - обязательное блюдо южно-германского свадебного стола. Но и в будни этот вкусный и сытный суп нередко подается на обед.

  • Швабская пицца

    Кулинарные шедевры из остатков

    Швабская пицца

    Такие хлебные лепешки - Dennete, Dinnete или Dünnete - часто готовят швабские хозяйки. Дрожжевое тесто смазывают сметаной или творожным сыром, укладывают мелко нарубленый лук, кусочки вчерашнего жаркого, ветчины, картофеля, можно сливы или яблоки... Посыпают творогом или тертым сыром и запекают в духовке минут 15-20.

  • Салат с рыбой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с рыбой

    Берете листья салата, сваренные вкрутую яйца нарезаете на дольки, редиску - кружочками, брынзу - кубиками, если есть в холодильнике сладкий перец - соломкой. Остатки рыбы (отварной, жареной, запеченной), которой на полноценой обед все равно не хватило бы, очищаете от косточек и нарезаете кусочками. Заправляете соусом из винного уксуса, ложки горчицы, растительного масла. Можно посыпать петрушкой.

  • Морковные блинчики

    Кулинарные шедевры из остатков

    Морковные блинчики

    Овощной вариант блинов готовится из моркови (тщательно протертой сырой и отваренной вчерашней - в пропорции 1:1), смешанной с гречневой и рисовой мукой, картофельным пюре, пригоршней молотого миндаля, яйцами (3-4) и яблочным соком. Подаются блинчики обычно с обжаренными овощами и соусом из йогурта, сметаны и мелкорубленой зелени (по вкусу).

  • Запеканка из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из пасты

    Один из популярных рецептов вторичного приготовления оставшейся с вечера пасты - запеканка. В данном случае - пенне. Их надо смешать с творогом, жареными грибами, рубленой зеленью, залить грибным или овощным бульоном и накрыть ломтиками копченого сыра. Таким же образом можно запечь и остатки пельменей.

  • Салат из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат из пасты

    Оставшуюся пасту можно запечь с сыром и яйцами, а можно превратить в салат с помидорами и кусочками мяса. Мясо и помидоры порезать, добавить мелко нарубленные лук, укроп, по желанию - яблоко или грушу. Заправить соусом из йогурта, растительного масла, бальзамического уксуса. Посыпать рубленой петрушкой.

  • Запеканка из риса с овощами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из риса с овощами

    Гарнир из риса вчера съели только наполовину? Тогда готовим запеканку! В хорошо смазанную маслом форму для запекания слоями уложить овощи: лук, морковь, кабачки, помидоры, а между этими слоями - рис. Наверху должны быть помидоры. Залить томатным соком и запечь в форме до румяной корочки.

  • Фаршированные овощи

    Кулинарные шедевры из остатков

    Фаршированные овощи

    Паприку, баклажаны, кабачки, помидоры, тыкву или лук совершенно не обязательно фаршировать исключительно мясом. Помимо мяса, можно слегка обжарить сваренный вчера рис, зеленый горошек, кукурузу и отдельно обжаренные хлебные крошки. Затем запечь (можно в томатном соке или мелко порезанных помидорах).

  • Хлебная запеканка с яблоками

    Кулинарные шедевры из остатков

    Хлебная запеканка с яблоками

    Черствый хлеб (или булочки) и яблоки нарезать ломтиками. Форму смазать маслом, выложить слой ломтиков хлеба, полить смешанным с яйцом и медом молоком, уложить слой яблок, снова полить соусом. Все повторить. Смазать двумя ложками сметаны или растительного масла, посыпать корицей. Запекать в предварительно разогретой духовке около 45 минут.

  • Гренки Arme Ritter с фруктовым салатом

    Кулинарные шедевры из остатков

    Гренки "Arme Ritter" с фруктовым салатом

    "Бедным рыцарем" называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Черствый хлеб лучше размочить в молоке, затем обсушить и обжарить. Перед обжариванием хлеб обмакнуть в молочно-яичную смесь. Подавать с салатом из яблока, груши, манго и сока лимона с кокосовым молоком.

  • Оладьи с бананами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Оладьи с бананами

    Особо ароматные оладьи получаются, если в обычное тесто (можно использовать гречневую, рисовую муку) добавить пюре из переспелых бананов и ягод на выбор. Если тесто дрожжевое, бананы надо добавлять в него непосредственно перед выпечкой.

  • Лисички с кнедлями

    Кулинарные шедевры из остатков

    Лисички с кнедлями

    Сначала обжариваем лисички с чесноком и кубиками лука, добавляя топленое масло. Для приготовления традиционных хлебных кнедлей (Semmelknödel) нужно размочить в воде или молоке черствый хлеб или булочки, затем хорошо отжать, смешать с рубленой петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики размером с ладонь и отварить их в кипящей воде (примерно 15 минут).

  • Сливовый пирог

    Кулинарные шедевры из остатков

    Сливовый пирог

    В Германии весьма популярны открытые пироги с фруктами. Самые любимые из них - яблочный и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста красиво выкладывают дольки или половинки переспелых слив. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Пивной суп

    Хмельные рецепты

    Баварский суп из черного хлеба

    В растительном масле обжаривают мелко нарубленные лук и свежий имбирь, ложку меда и муки, затем раскрошенный черствый черный хлеб, добавляют пол-литра крепкого овощного бульона, мелко порубленные майоран, чабрец, розмарин, соль и перец. Варят на медленном огне 10-15 минут. В готовый суп вливают 1-2 стакана пива (по вкусу!) и больше не кипятят во избежание горького привкуса.

  • Хлеб на пиве

    Хмельные рецепты

    Хлеб на пиве

    Традиция использовать пиво для приготовления пищи особенно пригодилась во время поста. До 130 дней в году средневековым монахам приходилось воздерживаться от кулинарных изысков. Но этот во всех отношениях полезный напиток употреблять разрешалось. Из него варили суп и на нем (вместо воды) замешивали ароматный ржаной хлеб. Такой хлебец получается более воздушным, и корочка у него особо хрустящая.

  • Салат с пивной заправкой

    Хмельные рецепты

    Салат с пивной заправкой

    Стакан солодового пива доводят до кипения. Жидкость надо редуцировать наполовину, остудить, смешать с 2 ложками варенья из клюквы, малины или смородины, 1 чайной ложкой горчицы, 3 ложками винного уксуса, солью, перцем. Затем добавить 4-6 ложек нерафинированного подсолнечного масла, семечки подсолнечника и смешать с листьями зеленого полевого салата и помидорами.

  • Вареники в пиве

    Хмельные рецепты

    Вареники в пиве

    Blunzentaschen (от Blunzen, так в Германии называют пряную кровяную колбасу) - это вареники с колбасной начинкой, которые сначала отваривают, затем слегка обжаривают в сливочном масле и уж потом отправляют в тарелку с пивным соусом. Для этого пиво уваривают с ложкой меда или сахара и заправляют винным уксусом. Сдобрить вареники можно зеленью и зарумяненным беконом.

  • Котлеты с пивом

    Хмельные рецепты

    Котлеты с пивом

    "Любимцы публики" готовятся из мясного фарша (на выбор) с добавлением овсяных хлопьев, пригоршни манной крупы, измельченного чеснока, яйца, нескольких ложек терпкого темного пива, соли и перца. Обжаренные с обеих сторон круглые котлеты подают с мелко порубленным зеленым луком и ломтем знаменитого немецкого черного хлеба.

  • Свиная рулька

    Хмельные рецепты

    Рулька с румяной корочкой

    Устоять перед румяной рулькой с имбирем и медом, выдержанной в пряном маринаде из пива, розмарина, чеснока и душистого перца, удается не каждому. В Германии к этому блюду относятся с неиссякаемым уважением. А подают его обычно с картофелем и свежим салатом из капусты.

  • Жаркое из свинины в пивном соусе

    Хмельные рецепты

    Жаркое в пиве

    Традиционное в Германии жаркое из свинины в данном случае запекается в соусе из пива. Для этого обжаривается довольно много лука, порезанного кольцами, затем к нему добавляется ложка муки и 2 стакана пива. Жаркое подается на стол вместе с пивным соусом. Один аромат чего стоит!

  • Судак в пиве

    Хмельные рецепты

    "Захмелевший" судак

    Натертый солью и перцем судак (это может быть и любая другая рыба) кладут на слой мелко порубленного зеленого лука, чеснока и зелени петрушки. После чего рыбу нужно переложить несколькими дольками лимона, залить стаканом пива и запечь. Великолепный гарнир - грибы, тушенные с каштанами в пиве. "Захмелевший" судак так и тает во рту!

  • Свиные ребрышки в пивном маринаде

    Хмельные рецепты

    Свиные ребрышки в пивном маринаде

    Ребрышки предварительно выдерживают в маринаде (не менее 6 часов) из солодового пива, сиропа из сахарной свеклы, острого перца и семян тмина. Затем мясо надо смазать соусом из нескольких ложек кетчупа, винного уксуса и сливового джема и запечь на решетке или на противне в духовом шкафу. К аппетитным ребрышкам с хрустящей корочкой подают терпкое темное пиво.

  • Форель в беконе

    Хмельные рецепты

    Форель в беконе

    Любимую немцами форель готовят быстро и просто: рыбу маринуют в пиве с полчаса, затем начиняют несколькими веточками укропа, мелко порубленным чесноком, солью и перцем, заворачивают в тонкие пластики бекона и обжаривают на хорошо разогретом топленом масле до румяной корочки. Подают с традиционным картофельным салатом или креветками, заправленными пивным соусом.

  • Тэмпура из судака

    Хмельные рецепты

    Тэмпура: от рыбы до бананов

    Приготовленным в тесте и зажаренным во фритюре, то есть тэмпурой (или темпурой), может быть что угодно - морепродукты, рыба и даже бананы. В Германии кляр (жидкое тесто) для этого нередко замешивают… правильно, на пиве! Японское блюдо с начинкой- сюрпризом - популярная сегодня альтернатива основательной, мясной кухне немцев.

  • Шоколад из пива

    Хмельные рецепты

    Пивной шоколад

    Если вместо сливок и молока использовать пиво, то получится пивной шоколад! Именно так поступил баварский кондитер Ханс-Петер Лютценбургер (Hans-Peter Lutzenburger), окрестив свое произведение "Козлом отпущения". Просто потому что сорт пива, входящего в состав шоколада, называется Бок-бир ("Bocк" по-немецки "козел"). Но в шоколад добавляют и темные сорта пива, например, портер.

  • Желе из айвы с пивом

    Хмельные рецепты

    Желе из айвы с пивом

    Айва - фрукт многоликий, который прекрасно сочетается с мясом, рыбой, птицей. В Германии айва входит в состав разнообразных десертов. Готовят из нее и желе с "изюминкой". Для этого вместо воды берется ароматное светлое пиво. Сваренную в нем айву протирают через сито, отжимают. Полученный сок смешивают с сахаром (или медом) и доводят до кипения. Готово!

    Автор: Инга Ваннер


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