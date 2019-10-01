 Ресторан ″Армения″ отсудил у российских оппозиционеров более 200 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 02.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Ресторан "Армения" отсудил у российских оппозиционеров более 200 тысяч рублей

Представители компании, владеющей рестораном "Армения", утверждают, что понесли убытки из-за закрытия заведения во время акции протеста в центре Москвы 27 июля.

Акция протеста в Москве 27 июля 2019 года

Акция протеста в Москве 27 июля 2019 года

Тушинский районный суд Москвы в среду, 2 октября, частично удовлетворил иск компании-владельца ресторана "Армения" к девяти оппозиционерам из-за несанкционированной акции протеста, которая прошла 27 июля в центре города. Представители заведения утверждают, что из-за скопления протестующих ресторан, расположенный на Тверской улице, пришлось закрыть и отменить запланированный банкет на 40 человек. При этом соответствующего распоряжения от властей они не получали.

Контекст

Транспортная организация требовала 1,2 млн рублей компенсации за простой транспорта во время протестной акции 27 июля. Ответчики считают иск неправомерным и политически мотивированным. (10.09.2019)

Власти России, борясь с оппозицией, все активнее использует финансовое давление на ее активистов и структуры. Может ли это принести успех, рассуждает Федор Крашенинников. (02.10.2019)

Истцы оценили свой ущерб в 500 тысяч рублей. Ответчиками по иску выступали представители российской оппозиции Алексей Навальный, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров. Их обязали выплатить 241,5 тысячи рублей.

Это уже не первый иск к оппозиционерам в связи с акциями протеста. Так 1 октября Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск госучреждения "Автомобильные дороги", взыскав с тех же ответчиков 3,4 млн рублей. 10 сентября суд удовлетворил иск "Мосгортранса" и взыскал 1,2 млн рублей. Компания утверждала, что участники акций перекрыли проезжую часть, поэтому наземный транспорт простаивал, а организация понесла убытки. Также ГУП "Московский метрополитен" требует выплатить 53,6 тысяч рублей.

Общая сумма убытков, которую просят возместить оппозиционеров, составляет около 13 млн рублей. Все иски связаны с акциями протеста 27 июля, 3 и 10 августа. Ответчики не признают свою вину и считают исковые заявления неправомерными и политически мотивированными.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

  • Кирилл Жуков в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Три года колонии за попытку поднять забрало шлема

    Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

  • Данила Беглец в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Признание вины не помогло избежать приговора

    25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

  • Иван Подкопаев на скамье подсудимых

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Распылил газовый баллончик - три года за насилие

    25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

  • Евгений Коваленко

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отставной офицер вступился за митингующих

    Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

  • Владислав Синица в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пять лет колонии за твит

    Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

  • Акция протеста 27 июня 2019 года

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Преследование пяти фигурантов прекращено

    СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:32

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения (12.08.2019)

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Митинг в Москве и новые задержания: что будет дальше? – DW Новости (12.08.2019)  

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения (12.08.2019)  

Самые известные задержания на протестах в Москве (12.08.2019)  

Также по теме

Russland | Treffen von Alexey Navalny mit unabhängigen Kandidaten für Moskauer Duma

Московская полиция подала иски к команде Навального 01.10.2019

Ответчиками по искам полиции являются российские оппозиционные политики - Соболь, Яшин, Милов и другие. Содержание исков к команде Навального пока неизвестно.

Russland Moskau | Demonstration gegen Polizeigewalt und für freie Wahlen

"Агора" попросила ООН оценить работу московских судей 30.09.2019

По мнению правозащитников "Агоры", результаты рассмотрения дел участников мирных акций протеста в Москве в июле-августе 2019 года свидетельствует о предвзятости судей.

Russland Moskau | Demonstration der Opposition

"В Москве пропадает страх": как прошел митинг оппозиции на Сахарова 29.09.2019

"Черные шапочки" Навального, разговоры о страхе и призывы к люстрациям - как и за что митингуют москвичи, когда выборы закончились, а часть фигурантов "московского дела" отпустили. Репортаж DW.

Реклама

Самые читаемые

В Германии выкормили 19 новорожденных и осиротевших щенков (фото)  

Как казнили главных нацистских преступников  

Контактная группа по Донбассу подписала "формулу Штайнмайера"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно