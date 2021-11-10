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Республика Узбекистан

Республика Узбекистан – государство в Центральной Азии, возникшее в результате распада СССР.

Республика Узбекистан – государство в Центральной Азии, возникшее в результате распада СССР. Независимость Узбекистана была объявлена 31 августа 1991 года после того, как Верховный Совет Узбекской ССР принял постановление о провозглашении государственной независимости, а также закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан". Столица страны – Ташкент, государственный язык узбекский. С 1991 по сентябрь 2016 года во главе страны бессменно находился президент Ислам Каримов. После его смерти главой государства стал Шавкат Мирзиёев, при Каримове занимавший пост главы правительства.

***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
09/06/2016 September 6, 2016. Prime Minister of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Forum Palace, a Samarkand residence of the President of Uzbekistan. Alexei Druzhinin/Sputnik (c) picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Druzhinin

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал демократические реформы 06.11.2021

На своей инаугурации вступивший во второй срок президентских полномочий Мирзиёев заявил о том, что главной целью реформ станет децентрализация власти и передача части полномочий регионам.
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В Узбекистане сняты ограничения с соцсетей почти сразу после их введения 04.11.2021

Ранее узбекские власти включили ряд соцсетей и месенджеров в список нарушителей местного закона "О персональных данных". За "непродуманные и несогласованные действия" уволен глава Узкомнадзора.

Афганским беженцам в Узбекистане не рады (03.11.2021) 03.11.2021

Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.
In this photo taken from video, Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev remotely addresses the 76th session of the United Nations General Assembly in a pre-recorded message, Tuesday, Sept. 21, 2021 at UN headquarters. (UN Web TV via AP)

ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиёева на выборах президента 25.10.2021

Наблюдатели от ОБСЕ не увидели на президентских выборах в Узбекистане настоящей конкурентной борьбы между претендентами. Как и ожидалось, победителем выборов ЦИК объявил действующего президента Шавката Мирзиёева.
Voters gather at a polling station during the presidential election in Tashkent, Uzbekistan, Sunday, Oct. 24, 2021. President Shavkat Mirziyoyev, who has relaxed many of the policies of his dictatorial predecessor but has made little effort at political reform, is expected to win a new term by a landslide against weak competition in an election Sunday. (AP Photo)

В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах 24.10.2021

Явка на президентских выборах в Узбекистане превысила 80 процентов, ожидается переизбрание на второй срок действующего главы государства Шавката Мирзиёева.
Menschenrechtsaktivistin Walentina Tschupik Datum: 2. Oktober 2021

Правозащитница Валентина Чупик покинула Россию 02.10.2021

После решения ЕСПЧ, запретившего депортировать Чупик в Узбекистан, правозащитницу освободили из спецприемника. Чупик позволили улететь в Ереван.

Защитницу мигрантов в России хотят депортировать в Узбекистан: поможет ли запрет ЕСПЧ на ее высылку? (01.10.2021) 01.10.2021

Известную правозащитницу Валентину Чупик лишили в России статуса беженца и задержали. Сейчас она в спецприемнике. Ее планируют выслать на родину, в Узбекистан. Валентина Чупик руководит Центром помощи мигрантам. Ее коллеги не сомневаются, что правозащитницу решили наказать за ее позицию. ЕСПЧ запретил депортацию Валентины Чупик в Узбекистан, ее коллеги надеются на помощь европейских стран.
3139840 06/24/2017 The building of the European Court of Human Rights. -ECHR Alexey Vitvitsky/Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa

ЕСПЧ запретил депортировать из России правозащитницу Валентину Чупик 30.09.2021

Сотрудники консульства Узбекистана пришли к Валентине Чупик, чтобы оформить документы на ее высылку из России. Европейский суд по правам человека запретил депортировать правозащитницу.

Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

"Комитет против пыток" обратился в ЕСПЧ в связи с задержанием правозащитницы Валентины Чупик 27.09.2021

Валентине Чупик, задержанной в эропорту "Шереметьево" в минувшие выходные, грозит депортация в Узбекистан, что "несет прямой риск для ее жизни", говорят в росийском "Комитете против пыток".
31.08.21 *** TOPSHOT - Taliban fighters sit on the back of a pick-up truck at the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Боятся не талибов. Эксперты из ФРГ о страхах соседей Афганистана 23.09.2021

Как относятся к приходу талибов к власти в Афганистане его соседи по региону: Таджикистан, Узбекистан и Туркмения? Чего они боятся? Этому была посвящена дискуссия в Германии.
04.07.2014 Amir Timur, Building, Tashkent, Terminal, Uzbekistan, Central Asia, Asia, airport, architecture, touristic, transport, travel

Узбекистан выслал экс-военных Афганистана, незаконно прибывших в страну 13.09.2021

По словам представителя МИД Узбекистана, группа бывших военных и ряд мирных жителей Афганистана вывезены "в третью страну".
Grenze zwischen Usbekistan und Afghanistan am 12.09.2019 bei Termiz.

Узбекистан заявил о "полностью закрытой" границе с Афганистаном 30.08.2021

В Ташкенте утверждают, что страна не принимает из Афганистана беженцев, а предоставляет им только временное пребывание, лишь содействуя в транзите. "Граница полностью закрыта", - заявили в МИДе Узбекистана.
Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, trifft Abdulaziz Komilov, Aussenminister der Republik Usbekistan zu einem Gespraech in Taschkent. 30.08.2021.

Узбекистан поможет Германии эвакуировать людей из Афганистана 30.08.2021

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас сообщил, что Ташкент обещал ему помочь с транзитом эвакуируемых в Германию. Соседние с Афганистаном страны намерены координировать политику в отношении Кабула.
Heiko Maas (SPD), Außenminister, steigt in den Airbus A340 der Luftwaffe für den Flug nach Warschau. Maas will dort an Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands teilnehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ летит в Турцию, Центральную Азию и Катар в связи с кризисом в Афганистане 29.08.2021

Хайко Мас посетит пять стран, играющих важную роль в урегулировании кризиса, возникшего после захвата Афганистана талибами. Он предложит помощь Узбекистану, Таджикистану и Пакистану.
A Taliban fighter stands guard on a street in Herat on August 14, 2021. (Photo by - / AFP)

Афганские солдаты уходят от талибов в Узбекистан 15.08.2021

Пограничные наряды Службы госбезопасности Узбекистана задержали свыше 80 военнослужащих правительственных войск Афганистана при пересечении узбекской границы. Сопротивления оказано не было.
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