Республика Узбекистан – государство в Центральной Азии, возникшее в результате распада СССР.

Республика Узбекистан – государство в Центральной Азии, возникшее в результате распада СССР. Независимость Узбекистана была объявлена 31 августа 1991 года после того, как Верховный Совет Узбекской ССР принял постановление о провозглашении государственной независимости, а также закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан". Столица страны – Ташкент, государственный язык узбекский. С 1991 по сентябрь 2016 года во главе страны бессменно находился президент Ислам Каримов. После его смерти главой государства стал Шавкат Мирзиёев, при Каримове занимавший пост главы правительства.