Республика Узбекистан – государство в Центральной Азии, возникшее в результате распада СССР.
Республика Узбекистан – государство в Центральной Азии, возникшее в результате распада СССР. Независимость Узбекистана была объявлена 31 августа 1991 года после того, как Верховный Совет Узбекской ССР принял постановление о провозглашении государственной независимости, а также закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан". Столица страны – Ташкент, государственный язык узбекский. С 1991 по сентябрь 2016 года во главе страны бессменно находился президент Ислам Каримов. После его смерти главой государства стал Шавкат Мирзиёев, при Каримове занимавший пост главы правительства.
Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.
Известную правозащитницу Валентину Чупик лишили в России статуса беженца и задержали. Сейчас она в спецприемнике. Ее планируют выслать на родину, в Узбекистан. Валентина Чупик руководит Центром помощи мигрантам. Ее коллеги не сомневаются, что правозащитницу решили наказать за ее позицию. ЕСПЧ запретил депортацию Валентины Чупик в Узбекистан, ее коллеги надеются на помощь европейских стран.