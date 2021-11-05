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Республика Македония

Страна в Европе сменила название ради вступления в НАТО и ЕС: чего добилась Северная Македония? 05.11.2021

Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.
FILE PHOTO: North Macedonia's Prime Minister Zoran Zaev addresses the press during a news conference in Skopje, North Macedonia October 19, 2019. REUTERS/Ognen Teofilovski/File Photo

Премьер Республики Северная Македония Заев уходит в отставку 31.10.2021

Зоран Заев объявил об отставке на фоне поражения правящей партии на муниципальных выборах в ряде городов страны.
German Chancellor Angela Merkel was received today in Tirana with an official ceremony in Tirana

Меркель подтвердила интерес ФРГ и Евросоюза к балканским странам 14.09.2021

Глава правительства Германии встретилась с премьер-министрами Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Республики Северная Македония и Косово. Все эти страны стремятся к членству в ЕС.
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Лоббисты немецкого бизнеса призвали интегрировать в ЕС балканские страны 13.09.2021

Восточный комитет немецкой экономики заявил о высоком потенциале шести стран Юго-Восточной Европы и западных Балкан.
Der mazedonische Außenminister Bujar Osmani auf der Pressekonferenz in Skopje, Nord-Mazedonien am 15.03.2021 Copyright: Ministry for Foreign Affairs of North Macedonia

Северная Македония выслала российского дипломата 17.08.2021

Второй за год сотрудник российского посольства высылается из Северной Македонии за деятельность, несоответствующую дипломатическим правилам.
29.07.2021 Serbia's President Aleksandar Vucic, left, North Macedonia's Prime Minister Zoran Zaev, center and Albania's Prime Minister Edi Rama, right, applaud after unveiling the new name of the three countries initiative Open Balkan, during the economic forum for regional cooperation in Skopje, North Macedonia, Thursday, July 29, 2021. Frustrated with infinite delays in a process to join the European Union, three Balkan leaders have agreed on Thursday their countries to open borders in 2023 to secure free movement of people and goods without administrative procedures. (AP Photo/Boris Grdanoski)

Три балканских государства отменят взаимный пограничный контроль 30.07.2021

Сербия, Северная Македония и Албания договорились отменить пограничный контроль для своих граждан с 2023 года.
Belarus President Alexander Lukashenko gestures while addressing Prime Ministers from the Commonwealth of Independent States during a meeting, in Minsk, Belarus, Friday, May 28, 2021. Belarus' authoritarian leader is heading to Russia to seek assistance amid a bruising showdown with the European Union over the diversion of a flight to arrest a dissident journalist. Belarusian President Alexander Lukashenko is set to meet Friday with Russia's Vladimir Putin at his Black Sea residence in Sochi. (Sergei Shelega/BelTA Pool Photo via AP)

Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси 14.07.2021

Ограничения на ввоз нефтепродуктов, удобрений и табачных изделий из Беларуси ввели Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.
Soccer Football - Euro 2020 - Group C - Ukraine v North Macedonia - National Arena, Bucharest, Romania - June 17, 2021 Ukraine players celebrate after the match Pool via REUTERS/Daniel Mihailescu

Украина одержала первую победу на Евро-2020 17.06.2021

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1.
European Parliament President David Sassoli attends an extraordinary plenary session of the EU Parliament following an EU leaders summit, in Brussels, Belgium July 23, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Глава Европарламента выступил за прием балканских стран в ЕС 06.06.2021

Включение государств на Западных Балканах в состав Евросоюза принесет стабильность и процветание региону и всему континенту, заявил Давид Сассоли в интервью Funke Mediengruppe.
North Macedonia's midfielder Eljif Elmas scoring the 1-2 goal past Germany's goalkeeper Marc-Andre Ter Stegen during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match Germany v North Macedonia in Duisburg, western Germany on March 31, 2021. (Photo by Ina Fassbender / AFP)

Северная Македония сенсационно обыграла сборную ФРГ в отборе на ЧМ-2022 по футболу 31.03.2021

Команда Северной Македонии одержала верх над бундестим - 2:1 - на выезде в отборочном матче ЧМ-2022.

27.03.21 *** People wait in line to receive a dose of the AstraZeneca vaccine at Belgrade Fair makeshift vaccination center in Belgrade, Serbia, Saturday, March 27, 2021. Thousands of vaccine-seekers from Serbia's neighboring states have flocked to Belgrade after Serbian authorities offered free coronavirus jabs for foreigners if they show up over the weekend. Many arriving with their entire families, long lines of Bosnians, Montenegrins, North Macedonians and even Albanians formed Saturday in front of the main vaccination center in the Serbian capital. (AP Photo/Darko Vojinovic)

Тысячи иностранцев приехали в Сербию за бесплатной прививкой от COVID-19 27.03.2021

Власти Сербии предложили 27 и 28 марта бесплатно привить всех желающих иностранцев от коронавируса. Граждане Черногории, Республики Северная Македония, а также Боснии и Герцеговины устроили ажиотаж.
12.06.2019, Brüssel: Eine Flagge von Nordmazedonien weht neben einer EU-Flagge im Wind vor dem Berlaymont-Gebäude der EU-Kommission. Der Präsident Nordmazedoniens ist in Brüssel zu Besuch für den geplanten Start von EU-Beitrittsverhandlungen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Почему Болгария хочет помешать вступлению Северной Македонии в ЕС 28.09.2020

Изменив название страны на Северную Македонию, власти балканской республики надеялись убрать последнее препятствие на своем пути в ЕС. Но теперь этому может помешать спор с Болгарией.
11.02.2020 Nordmazedonien ratifiziert NATO-Beitrittsprotokoll und wird zum 30. Mitglied der nordatlantischen Allianz. Ab dem gestrigen Dienstag vor dem Parlament in Skopje weht auch eine NATO-Flagge.

Северная Македония стала 30-м членом НАТО 27.03.2020

Балканская страна присоединилась к альянсу, сдав на хранение в Госдепартамент США свидетельство о приеме в НАТО. Вступлению Северной Македонии в НАТО долгое время мешал спор с Грецией из-за названия.
12.06.2019, Brüssel: Eine Flagge von Nordmazedonien weht neben einer EU-Flagge im Wind vor dem Berlaymont-Gebäude der EU-Kommission. Der Präsident Nordmazedoniens ist in Brüssel zu Besuch für den geplanten Start von EU-Beitrittsverhandlungen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Cовет ЕС одобрил начало переговоров о членстве Албании и Северной Македонии 24.03.2020

Главы МИД стран ЕС дали добро на переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз, теперь дело за главами государств и правительств сообщества.

19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf ein Messgerät an der Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Грецию и Северную Македонию поступил газ по "Турецкому потоку" 05.01.2020

По словам главы болгарского "Булгартрансгаза" Владимира Малинова, началась поставка газа из "Турецкого потока" в Грецию и Северную Македонию.

Heiko Maas, Bundesminister des Auswärtigen, Deutschland, Berlin, Pressekonferenz von BM Maas und dem Außenminister der Republik Belarus, Wladimir Makej, 21.10.2019 *** Heiko Maas, Federal Minister of Foreign Affairs, Germany, Berlin, press conference of BM Maas and the Foreign Minister of the Republic of Belarus, Vladimir Makej, 21 10 2019

Хайко Мас: Реформы в Северной Македонии и Албании должны убедить скептиков 13.11.2019

Северная Македония и Албания должны продолжать процесс реформ, чтобы убедить в успехах немногих скептиков в рядах Евросоюза. Данные реформы должны служить и интересам людей, заявил глава МИД Германии в интервью DW.
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