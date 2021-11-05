Республика Македония

Страна в Европе сменила название ради вступления в НАТО и ЕС: чего добилась Северная Македония?

Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.