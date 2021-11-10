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Республика Бавария

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бавария".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Bavarian State Premier and Christian Social Union (CSU) leader Markus Soeder gives a statement in Munich, Germany, April 20, 2021. Peter Kneffel/Pool via REUTERS

Бавария вновь вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса 10.11.2021

Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.
Ein Frau mit FFP2-Maske wartet in einer U-Bahnstation auf die Bahn. In Bayern gilt vom kommenden Montag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel.

Бавария ужесточила коронавирусные ограничения 07.11.2021

В федеральной земле Бавария зарегистрировано наибольшее число заражений вирусом SARS-CoV-2 после Саксонии и Тюрингии. Теперь там вступили в силу более жесткие ограничения.
Zwei Polizisten gehen über einen Vorplatz am Bahnhof. In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ножевая атака в поезде в Баварии: ранены три человека 06.11.2021

Инцидент произошел, когда поезд ICE находился между городами Регенсбург и Нюрнберг. Нападавший задержан. Жизнь пострадавших находится вне опасности.
Tessa Ganserer bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen auf dem Kornmarkt. Nürnberg, 23.09.2021

Впервые в бундестаг ФРГ прошли транс-женщины 27.09.2021

Впервые в состав германского бундестага выбраны две транс-женщины: Нике Славик из Северного Рейна - Вестфалии и Тесса Ганзерер из Баварии. Обе они представляют партию "зеленых".
10.09.2021, Bayern, München: Protestteilnehmer in weißen Ganzkörperanzügen gehen von Polizei begleitet über eine Straße, um gegen die Automesse IAA-Mobility zu demonstrieren. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Тысячи демонстрантов протестовали в Мюнхене против автосалона IAA 11.09.2021

По разным данным, от 13 500 до 25 000 человек протестовали в столице Баварии против автосалона IAA. По 16 маршрутам велосипедисты съехались в центр Мюнхена, где встретились с пешими демонстрантами на лугу Терезы.
17.07.2021+++ News Bilder des Tages ID 339 Land unter in Selbitz. Katastrophale Zustände in der bayrischen Gemeinde. So ein Hochwasser haben die Menschen hier noch nicht erlebt. Mitarbeiter einer Firma sind von den Wassermassen eingeschlossen. Autos hat es weggespült. Anwohner schütten das Wasser mit Eimern aus ihren Wohnungen, schlichten Standsäcke. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, das THW unterstützt. Der Ort wird teilweise abgeriegelt. Es gibt unzählige Einsatzstellen. Schwere Unwetter gingen vor gut einer Stunde im bayrischen Selbitz nieder. Enorme Regenmengen gingen in der Gegend um Selbnitz nieder. Gut 70 Liter auf dem Quadratmeter in kurzer Zeit gingen nieder. Der Ort wurde komplett überflutet, Autos werden mitgerissen. Häuser sind teilweise von

Число жертв экологической катастрофы в ФРГ возросло до 156 18.07.2021

После разрушительных наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии о чрезвычайной ситуации объявлено в Баварии и Саксонии.
17.07.2021+++ ID 339 Land unter in Selbitz. Katastrophale Zustände in der bayrischen Gemeinde. So ein Hochwasser haben die Menschen hier noch nicht erlebt. Mitarbeiter einer Firma sind von den Wassermassen eingeschlossen. Autos hat es weggespült. Anwohner schütten das Wasser mit Eimern aus ihren Wohnungen, schlichten Standsäcke. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, das THW unterstützt. Der Ort wird teilweise abgeriegelt. Es gibt unzählige Einsatzstellen. Schwere Unwetter gingen vor gut einer Stunde im bayrischen Selbitz nieder. Enorme Regenmengen gingen in der Gegend um Selbnitz nieder. Gut 70 Liter auf dem Quadratmeter in kurzer Zeit gingen nieder. Der Ort wurde komplett überflutet, Autos werden mitgerissen. Häuser sind teilweise von

Берлин предоставит пострадавшим от наводнения срочную помощь 18.07.2021

Об экстренных дотациях в размере более чем 300 миллионов евро объявил министр финансов Германии Олаф Шольц. Он пообещал помочь пострадавшим от наводнения на западе ФРГ быстро и без бюрократических проволочек.
17/07/2021++++++Wasser steht in einer Straße in Berchtesgaden. Der Landkreis Berchtesgadener Land hat nach starkem Regen wegen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen. +++ dpa-Bildfunk +++

На границе Германии и Чехии из-за наводнения не ходят поезда 18.07.2021

Железнодорожное сообщение между городами Бад-Шандау и Дечин не восстановят до полудня 18 июля, сообщил Deutsche Bahn. А в одном из районов Баварии из-за наводнения введен режим ЧС.
A policeman stands guard as people place flowers and candles at a makeshift memorial in tribute to the victims of a deadly attack in the city center of Wuerzburg, southern Germany, on June 26, 2021. - Investigators were racing to pinpoint the motive of a man who went on a knife rampage in the German city of Wuerzburg, killing three people and leaving five seriously injured. The suspect, a 24-year-old Somali who arrived in Wuerzburg in 2015, staged the attack in the city centre on the evening of Friday, June 25, 2021, striking at a household goods store before advancing to a bank. (Photo by ARMANDO BABANI / AFP)

Вюрцбург: Подозреваемому в нападении с ножом предъявлены обвинения 26.06.2021

Полиция пока не выяснила мотив преступника, совершившего 25 июня нападение с ножом на прохожих в пешеходной зоне центра Вюрцбурга. Сейчас злоумышленник находится в одной из баварских тюрем.
Polizisten laufen in der Innenstadt. Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden.

Нападение с ножом в баварском Вюрцбурге: погибли три человека 25.06.2021

По сведениям полиции, нападение совершил 24-летний выходец из Сомали, который постоянно проживал в Вюрцбурге.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann benutzt am 26.07.2016 in Stuttgart (Baden-Württemberg) die beleuchtete Tastatur eines Notebooks (Szene gestellt). (Zu dpa Neue Betrugsmasche: Gefälschte Job-Angebote im Internet vom 13.03.2017) Foto: Silas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Заблокирован один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете 03.05.2021

В Германии и Парагвае задержаны четверо участников даркнет-платформы Boystown, их обвиняют в распространении детской порнографии. Проведены обыски в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге.
Motorradfahrer fahren zu einer Motorradversammlung in Nürnberg. Unter dem Motto „Ride Free 2021“ versammeln sich Motorradfahrer zu einer auf 6000 Personen begrenzten Motorradversammlung auf dem Volksfestplatz. Laut einer Stellungnahme der Veranstalter in dem sozialen Netzwerk Facebook protestieren die Teilnehmer gegen ein mögliches Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen.

Акция мотоциклистов стала крупнейшей среди первомайских протестов в ФРГ 01.05.2021

Баварские мотоциклисты опасаются запрета ездить по выходным. Их акция в День труда обошла по численности демонстрации противников COVID-ограничений, правых популистов и критиков капитализма.
09.01.2021 *** Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen, steht in einem Studio in Köln, während CSU-Chef Markus Söder zugeschaltet ist. Die CDU Nordrhein-Westfalen lädt erstmals zu einem digitalen Neujahrsempfang ein. +++ dpa-Bildfunk +++

Премьер Баварии уступил партии Меркель право выдвинуть кандидата в канцлеры 19.04.2021

В консервативном блоке ХДС/ХСС развернулась борьба среди двух потенциальных преемников Меркель. Глава ХСС Маркус Зёдер уступил более крупной ХДС право окончательного решения.
Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, gibt im bayerischen Landtag vor Beginn der Plenarsitzung ein Pressestatement. Söder gibt während der Plenarsitzung eine Regierungserklärung. +++ dpa-Bildfunk +++

Бавария закажет 2,5 млн доз вакцины "Спутник V" 07.04.2021

Заявление о намерениях касательно поставок 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса правительство Баварии подписало еще до регистрации "Спутника V" в ЕС.
24.02.2021 *** (c) Korrespondent in Bosnien, Dragan Maksimovic. Die Impfung in Bosnien Stichwort: Impfung, Bosnien, Maksimovic

В Германии призывают ускорить регистрацию "Спутника V" в ЕС 27.03.2021

Главы земельных правительств Баварии и Тюрингии выступают за скорейшее заключение с Россией рамочного договора о поставках вакцины "Спутник V".
Die erste Lieferung des russischen Corona-Impfstoffes Sputnik V wurde am Internationalen Flughafen Imam Khomeini ausgeladen. Die Massenimpfung der 83 Millionen Iraner soll Ende Februar oder Anfang März beginnen, so das Gesundheitsministerium. +++ dpa-Bildfunk +++

Гендир РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" в ЕС после июня 19.03.2021

По словам Кирилла Дмитриева, ведутся переговоры о выпуске вакцины "Спутник V" в Баварии.

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