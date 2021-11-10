Республика Бавария

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бавария".
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Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.
В федеральной земле Бавария зарегистрировано наибольшее число заражений вирусом SARS-CoV-2 после Саксонии и Тюрингии. Теперь там вступили в силу более жесткие ограничения.
Инцидент произошел, когда поезд ICE находился между городами Регенсбург и Нюрнберг. Нападавший задержан. Жизнь пострадавших находится вне опасности.
Впервые в состав германского бундестага выбраны две транс-женщины: Нике Славик из Северного Рейна - Вестфалии и Тесса Ганзерер из Баварии. Обе они представляют партию "зеленых".
По разным данным, от 13 500 до 25 000 человек протестовали в столице Баварии против автосалона IAA. По 16 маршрутам велосипедисты съехались в центр Мюнхена, где встретились с пешими демонстрантами на лугу Терезы.
После разрушительных наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии о чрезвычайной ситуации объявлено в Баварии и Саксонии.
Об экстренных дотациях в размере более чем 300 миллионов евро объявил министр финансов Германии Олаф Шольц. Он пообещал помочь пострадавшим от наводнения на западе ФРГ быстро и без бюрократических проволочек.
Железнодорожное сообщение между городами Бад-Шандау и Дечин не восстановят до полудня 18 июля, сообщил Deutsche Bahn. А в одном из районов Баварии из-за наводнения введен режим ЧС.
Полиция пока не выяснила мотив преступника, совершившего 25 июня нападение с ножом на прохожих в пешеходной зоне центра Вюрцбурга. Сейчас злоумышленник находится в одной из баварских тюрем.
По сведениям полиции, нападение совершил 24-летний выходец из Сомали, который постоянно проживал в Вюрцбурге.
В Германии и Парагвае задержаны четверо участников даркнет-платформы Boystown, их обвиняют в распространении детской порнографии. Проведены обыски в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге.
Баварские мотоциклисты опасаются запрета ездить по выходным. Их акция в День труда обошла по численности демонстрации противников COVID-ограничений, правых популистов и критиков капитализма.
В консервативном блоке ХДС/ХСС развернулась борьба среди двух потенциальных преемников Меркель. Глава ХСС Маркус Зёдер уступил более крупной ХДС право окончательного решения.
Заявление о намерениях касательно поставок 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса правительство Баварии подписало еще до регистрации "Спутника V" в ЕС.
Главы земельных правительств Баварии и Тюрингии выступают за скорейшее заключение с Россией рамочного договора о поставках вакцины "Спутник V".
По словам Кирилла Дмитриева, ведутся переговоры о выпуске вакцины "Спутник V" в Баварии.
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