"Репортеры без границ" призывают не препятствовать освещению протестов в России

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает власти России обеспечить соблюдение права журналистов на беспрепятственное освещение протестов. В заявлении, опубликованном на сайте RSF в понедельник, 1 февраля, глава немецкого отделения организации Кристиан Мир (Christian Mihr) также призывает создать условия для независимого освещения заседания суда по делу оппозиционера Алексея Навального, запланированного на 2 февраля.

Кристиан Мир

По данным независимого российского объединения "Профсоюз журналистов и сотрудников СМИ" (ПЖ), в ходе протестов в поддержку Навального 31 января были задержаны или запуганы почти вдвое больше журналистов, чем на акциях 23 января, отмечает RSF. В частности, 31 января права журналистов были нарушены не менее чем в 104 случаях, большинство из которых - непродолжительные задержания во время освещения протестов. Кроме того, у сотрудников СМИ, освещавших акции 23 января, прошли "профилактические обыски", указывают правозащитники.

Рекордные нарушения прав журналистов в России

На акциях 23 января ПЖ зафиксировал 58 нарушений прав журналистов, в том числе 52 задержания и 6 случаев применения насилия. "Это рекорд по сравнению с нарушением прав журналистов на других крупных акциях протеста в последние годы", - отметил тогда ПЖ. RSF также напоминает о задержании главного редактора портала "Медиазона" Сергея Смирнова и отмечает, что в качестве причины было названо участие в акции 23 января, когда Смирнов на самом деле находился дома.

Правозащитники также отмечают, что в России "все сильнее" растет число случаев, когда журналистов привлекают к ответственности за "нарушение санитарно-эпидемилогических норм", наказание за которое было ужесточено весной 2020 года. В частности, дела по этой статье были заведены против Петра Верзилова, Никиты Белоголовцева и Татьяны Фельгенгауэр.

В рейтинге свободе печати, который ежегодно составляет RSF, Россия находится на 149 месте из 180.

В акциях 23 и 31 января прошли многотысячные акции в поддержку Навального

23 января по всей России прошли первые массовые акции протеста против ареста Навального, вернувшегося в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления его на родине боевым веществом типа "Новичок". Навальный был арестован в связи с так называемым делом "Ив Роше", по которому ему грозят заменить условный срок на реальный. По данным оппозиции, в протестах приняли участие до 160 тысяч человек.

31 января в Москве и многих других городах России вновь прошли многотысячные акции в поддержку Навального, на которых были задержаны свыше 5100 человек, в том числе 1600 - в Москве.

Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

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