 ″Репортеры без границ″ призывают не препятствовать освещению протестов в России | Новости из Германии о России | DW | 01.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Репортеры без границ" призывают не препятствовать освещению протестов в России

В своем заявлении правозащитники в области массмедиа призывают власти России обеспечить соблюдение прав журналистов.

Женщина с плакатом Больше не будем терпеть! перед омоновцами

Во время акции протеста в Москве 23 января

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает власти России обеспечить соблюдение права журналистов на беспрепятственное освещение протестов. В заявлении, опубликованном на сайте RSF в понедельник, 1 февраля, глава немецкого отделения организации Кристиан Мир (Christian Mihr) также призывает создать условия для независимого освещения заседания суда по делу оппозиционера Алексея Навального, запланированного на 2 февраля. 

Глава немецкого отделения организации Кристиан Мир

Кристиан Мир

По данным независимого российского объединения "Профсоюз журналистов и сотрудников СМИ" (ПЖ), в ходе протестов в поддержку Навального 31 января были задержаны или запуганы почти вдвое больше журналистов, чем на акциях 23 января, отмечает RSF. В частности, 31 января права журналистов были нарушены не менее чем в 104 случаях, большинство из которых - непродолжительные задержания во время освещения протестов. Кроме того, у сотрудников СМИ, освещавших акции 23 января, прошли "профилактические обыски", указывают правозащитники.

Рекордные нарушения  прав журналистов в России

На акциях 23 января ПЖ зафиксировал 58 нарушений прав журналистов, в том числе 52 задержания и 6 случаев применения насилия. "Это рекорд по сравнению с нарушением прав журналистов на других крупных акциях протеста в последние годы", - отметил тогда ПЖ. RSF также напоминает о задержании главного редактора портала "Медиазона" Сергея Смирнова и отмечает, что в качестве причины было названо участие в акции 23 января, когда Смирнов на самом деле находился дома.

Правозащитники также отмечают, что в России "все сильнее" растет число случаев, когда журналистов привлекают к ответственности за "нарушение санитарно-эпидемилогических норм", наказание за которое было ужесточено весной 2020 года. В частности, дела по этой статье были заведены против Петра Верзилова, Никиты Белоголовцева и Татьяны Фельгенгауэр.

В рейтинге свободе печати, который ежегодно составляет RSF, Россия находится на 149 месте из 180.

В акциях 23 и 31 января прошли многотысячные акции в поддержку Навального

23 января по всей России прошли первые массовые акции протеста против ареста Навального, вернувшегося в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления его на родине боевым веществом типа "Новичок". Навальный был арестован в связи с так называемым делом "Ив Роше", по которому ему грозят заменить условный срок на реальный. По данным оппозиции, в протестах приняли участие до 160 тысяч человек.

31 января в Москве и многих других городах России вновь прошли многотысячные акции в поддержку Навального, на которых были задержаны свыше 5100 человек, в том числе 1600 - в Москве.

Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

Смотрите также:

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


  • Russland Moskau | Proteste gegen Regierung | wegen Verhaftung von Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    За Навального - в более чем 110 городах

    По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Десятки тысяч на улицах Москвы

    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    На Невском проспекте

    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 29:54

"В тюрьме должен сидеть не Навальный" - жесткий сигнал Путину от лидера партии Меркель. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты за Навального и против Путина. Европа в фокусе (28.01.2021)  

Страшные протесты в России. Психиатрическая клиника. О детях на митинге – "Заповедник", выпуск 155, 31.01.21  

Также по теме

Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

Правозащитники сообщили о рекордных задержаниях на акциях в поддержку Навального 23.01.2021

В России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии. DW следит за событиями 23 января.

Реклама

Самые читаемые

Военные захватили власть в Мьянме  

Немецкий эксперт о дворце под Геленджиком: "Приватизированная власть"  

Привился и заболел. Что было с журналистом DW после вакцинации "Спутником V"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно