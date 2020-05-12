"Репортеры без границ" озабочена нападениями на журналистов в Германии

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) в заявлении, опубликованном во вторник, 12 мая, выразила обеспокоенность в связи с неоднократными нападениями на журналистов, совершенными в Германии за прошедшие несколько недель, в том числе во время освещения ими акций протеста против ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, и демонстраций 1 мая.

По информации RSF, ряд журналистов в Германии в последнее время сообщал в соцсетях и статьях об угрозах в свой адрес, ограничениях, с которыми они сталкивались во время работы, и даже угрозах убийством, поступавших в некоторые редакции.

"Тот, кто нападает на журналистов, совершает нападение на свободу прессы", - заявил в этой связи глава организации "Репортеры без границ" в Германии Кристиан Мир (Christian Mihr). "Особенно во время пандемии сотрудники СМИ должны освещать события свободно и не боясь насилия, чтобы информировать общество и создавать условия для свободного формирования мнений", - подчеркнул Мир.

Нападение на сотрудников медиакомпании WDR и телеканала ARD

Последнее из недавних нападений на журналистов в Германии произошло в субботу, 9 мая, в Дортмунде, где два сотрудника общественно-правовой медиакомпании WDR снимали материал о демонстрации против связанных с коронавирусом ограничений. По информации WDR, предполагаемый правый экстремист попытался выбить камеру из рук одного из журналистов. При этом один из сотрудников медиакомпании получил легкую травму головы. Пострадавшие подали заявление в полицию.

Другое нападение на сотрудников СМИ произошло 6 мая. В этот день съемочная группа общественно-правового телеканала ARD занималась освещением несанкционированного протеста против ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, проходившего у здания бундестага в Берлине. По данным берлинской полиции, один из участников этой акции попытался пнуть ассистента по звуку, однако, по всей вероятности, попал ногой в удочку для микрофона, которая в результате этого ударила по голове оператора. Против предполагаемого злоумышленника было возбуждено дело о причинении телесных повреждений.

Жестокое нападение на журналистов канала ZDF

1 мая в Берлине было совершено жестокое нападение на семерых сотрудников общественно-правового телеканала ZDF, работавших над сатирической программой Heute Show. Они вели съемки во время так называемой "гигиенической демонстрации" на площади Розы Люксембург. Как сообщила столичная полиция, нападавшие избили журналистов металлическими прутами. Один из пострадавших лишился сознания, несколько его коллег были доставлены в больницу, напоминают в организации "Репортеры без границ".

По версии следствия, к нападению были причастны не менее 15 человек, чьи лица были скрыты масками. В результате этого инцидента было возбуждено дело о причинении опасных телесных повреждений.

Еще одно нападение на сотрудника СМИ произошло 1 мая в Берлине. По данным полиции, один из ее сотрудников ударил кулаком в лицо журналистку, освещавшую демонстрацию. Теперь против полицейского ведется внутреннее расследование по подозрению в причинении телесных повреждений.

Исследование о ненависти к журналистам

Согласно опубликованному 6 мая университетом Билефельда исследованию под названием "Ненависть к сотрудникам СМИ и нападения на них", около 60 процентов из 322 опрошенных журналистов заявили о том, что на протяжении последних 12 месяцев они как минимум один раз подвергались нападению. По словам авторов исследования, оно не является репрезентативным для всех сотрудников СМИ в Германии, однако позволяет получить подробное представление об их буднях.

В рейтинге по уровню свободы слова, составленному организацией "Репортеры без границ", Германия занимает 11 строчку из 180.

Смотрите также:

Свободе слова здесь не место? Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Свободе слова здесь не место? Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Свободе слова здесь не место? Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Свободе слова здесь не место? Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Свободе слова здесь не место? КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Свободе слова здесь не место? Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

