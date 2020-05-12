"Репортеры без границ" озабочена нападениями на журналистов в Германии

В Германии за последние недели произошел целый ряд нападений на сотрудников СМИ, освещавших протесты против введенных из-за пандемии ограничений, и другие темы.
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) в заявлении, опубликованном во вторник, 12 мая, выразила обеспокоенность в связи с неоднократными нападениями на журналистов, совершенными в Германии за прошедшие несколько недель, в том числе во время освещения ими акций протеста против ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, и демонстраций 1 мая.
По информации RSF, ряд журналистов в Германии в последнее время сообщал в соцсетях и статьях об угрозах в свой адрес, ограничениях, с которыми они сталкивались во время работы, и даже угрозах убийством, поступавших в некоторые редакции.
"Тот, кто нападает на журналистов, совершает нападение на свободу прессы", - заявил в этой связи глава организации "Репортеры без границ" в Германии Кристиан Мир (Christian Mihr). "Особенно во время пандемии сотрудники СМИ должны освещать события свободно и не боясь насилия, чтобы информировать общество и создавать условия для свободного формирования мнений", - подчеркнул Мир.
Нападение на сотрудников медиакомпании WDR и телеканала ARD
Последнее из недавних нападений на журналистов в Германии произошло в субботу, 9 мая, в Дортмунде, где два сотрудника общественно-правовой медиакомпании WDR снимали материал о демонстрации против связанных с коронавирусом ограничений. По информации WDR, предполагаемый правый экстремист попытался выбить камеру из рук одного из журналистов. При этом один из сотрудников медиакомпании получил легкую травму головы. Пострадавшие подали заявление в полицию.
Другое нападение на сотрудников СМИ произошло 6 мая. В этот день съемочная группа общественно-правового телеканала ARD занималась освещением несанкционированного протеста против ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, проходившего у здания бундестага в Берлине. По данным берлинской полиции, один из участников этой акции попытался пнуть ассистента по звуку, однако, по всей вероятности, попал ногой в удочку для микрофона, которая в результате этого ударила по голове оператора. Против предполагаемого злоумышленника было возбуждено дело о причинении телесных повреждений.
Жестокое нападение на журналистов канала ZDF
1 мая в Берлине было совершено жестокое нападение на семерых сотрудников общественно-правового телеканала ZDF, работавших над сатирической программой Heute Show. Они вели съемки во время так называемой "гигиенической демонстрации" на площади Розы Люксембург. Как сообщила столичная полиция, нападавшие избили журналистов металлическими прутами. Один из пострадавших лишился сознания, несколько его коллег были доставлены в больницу, напоминают в организации "Репортеры без границ".
По версии следствия, к нападению были причастны не менее 15 человек, чьи лица были скрыты масками. В результате этого инцидента было возбуждено дело о причинении опасных телесных повреждений.
Еще одно нападение на сотрудника СМИ произошло 1 мая в Берлине. По данным полиции, один из ее сотрудников ударил кулаком в лицо журналистку, освещавшую демонстрацию. Теперь против полицейского ведется внутреннее расследование по подозрению в причинении телесных повреждений.
Исследование о ненависти к журналистам
Согласно опубликованному 6 мая университетом Билефельда исследованию под названием "Ненависть к сотрудникам СМИ и нападения на них", около 60 процентов из 322 опрошенных журналистов заявили о том, что на протяжении последних 12 месяцев они как минимум один раз подвергались нападению. По словам авторов исследования, оно не является репрезентативным для всех сотрудников СМИ в Германии, однако позволяет получить подробное представление об их буднях.
В рейтинге по уровню свободы слова, составленному организацией "Репортеры без границ", Германия занимает 11 строчку из 180.
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