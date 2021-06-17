Что мешает послевоенному примирению немцев и поляков

Тема Второй мировой войны до сих пор доминирует в отношениях Германии и Польши. Варшава, в частности, считает еще не урегулированной проблему репараций. Говорят о сумме в 850 миллиардов евро.