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Президент Польши Дуда оценил количество похищенных нацистами культурных ценностей в один миллион. Он напомнил, что во время нацистской оккупации в Польше было разрушено 70 процентов архитектурных строений.
В Стратегии внешнеполитической деятельности Украины указывается, что мирное сосуществование с Россией возможно лишь после возвращения под контроль Киева Крыма и Донбасса и выплаты Москвой репараций.
Законопроект, затрагивающий репарации потомкам пострадавших от рабства в США, находился без движения более 30 лет. В Конгрессе хотят привлечь внимание к жизни афроамериканцев во времена рабства.
Представитель МИД Греции уверен, что вопрос о репарациях за ущерб в ходе двух мировых войн остается открытым. Заявление сделано в преддверии 80-летия с момента нападения гитлеровской Германии на Грецию.
В начале ХХ века кайзеровская Германия проводила агрессивную колониальную политику в Африке. Теперь Намибия, Танзания и Бурунди требуют извинений и репараций за преступления, совершенные немцами.
2 августа 1945 года было подписано Потсдамское соглашение. Ее участники СССР, США и Великобритания определили будущее послевоенной Германии...
Польский политик высказал сомнение, что при жизни нынешнего поколения Москва признает свою ответственность в том числе и за "уничтожение экономики Польши, дорог, заводов, исторических зданий и культурных ценностей".
В Кремле заявление министра инфраструктуры Украины о выплате репараций за Донбасс назвали неудачным, а в Госдуме заявили о негативном фоне для будущего саммита "нормандской четверки".
Позиция федерального правительства Германии по репарациям за две мировые войны остается неизменной - все вопросы давно решены. Хотя греки думают иначе.
80 лет назад началась Вторая мировая война. Чтобы хотя бы отчасти представить себе масштабы страданий и разрушений, которые она принесла, - несколько цифр.
Выплата компенсаций за годы нацистской оккупации является вопросом ответственности и морали, заявил Анджей Дуда. Он напомнил о миллионах убитых поляков и разрушенных во Второй мировой войне городах.
Тема Второй мировой войны до сих пор доминирует в отношениях Германии и Польши. Варшава, в частности, считает еще не урегулированной проблему репараций. Говорят о сумме в 850 миллиардов евро.
Польша до сих пор не получила соразмерной компенсации за ущерб в годы нацистской оккупации, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он не уточнил, какую именно сумму Варшава хочет получить от ФРГ.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович уверен, что при выплате компенсаций от Германии после Второй мировой войны его страна подверглась дискриминации.
Греция требует от Германии сотни миллиардов евро за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. ФРГ отвергают претензии Афин, однако эксперты бундестага считают правовую ситуацию не бесспорной.
Вопрос о репарациях за ущерб, нанесенный Германией Греции в ходе двух мировых войн, давно закрыт, считают в Берлине.
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