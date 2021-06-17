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Репарации

German President Frank-Walter Steinmeier (L) and Polish President Andrzej Duda (R) walk side by side during a welcoming ceremony at the presidential palace in Warsaw, Poland, on June 17, 2021. - The German President has travelled for a one-day visit to Warsaw on the occasion of the 30th anniversary of the German-Polish neighborhood treaty. (Photo by Wojtek Radwanski / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Польша призвала ФРГ вернуть награбленные во время войны культурные ценности 17.06.2021

Президент Польши Дуда оценил количество похищенных нацистами культурных ценностей в один миллион. Он напомнил, что во время нацистской оккупации в Польше было разрушено 70 процентов архитектурных строений.
Gnutovo, ein Ort an der Fronltinie in Donbass, Ostukraine, Februar 2020 Zulieferung: 24.2.2020

Внешнеполитическая стратегия Украины закрепила требование репараций от России 09.06.2021

В Стратегии внешнеполитической деятельности Украины указывается, что мирное сосуществование с Россией возможно лишь после возвращения под контроль Киева Крыма и Донбасса и выплаты Москвой репараций.
Vor der Kuppel des Kapitols in Washington flattert eine Fahne im Wind. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

Конгресс США изучит вопрос репараций потомкам рабов 10.04.2021

Законопроект, затрагивающий репарации потомкам пострадавших от рабства в США, находился без движения более 30 лет. В Конгрессе хотят привлечь внимание к жизни афроамериканцев во времена рабства.
Pictures are part of the exhibition The Occupiers Gaze-Athens in the Photographs of the German Soldiers 1941-1944 that took place in Fethiye Mosque-Roman Forum in Athens from 20.12.2018 till 30.09.2019. The curators have permitted us to use for journalistic purposes part of the photographic material.

Афины настаивают на переговорах с Берлином по вопросу о репарациях 05.04.2021

Представитель МИД Греции уверен, что вопрос о репарациях за ущерб в ходе двух мировых войн остается открытым. Заявление сделано в преддверии 80-летия с момента нападения гитлеровской Германии на Грецию.
++++++++ Archiv 2011 +++++++++++++ A crowd awaits the return of the Herero and Nama skulls from Germany, at sunrise at the international airport on October 4, 2011 outside Windhoek. Thousands of Namibia's ethnic Hereros and Namas gave an heroic welcome Tuesday to 20 skulls of their ancestors returned from Germany, where colonial authorities had taken them a century ago. AFP Photo: Brigitte Weidlich (Photo credit should read BRIGITTE WEIDLICH/AFP/Getty Images)

Геноцид в Африке: бывшие колонии Германии требуют возмещения ущерба 14.09.2020

В начале ХХ века кайзеровская Германия проводила агрессивную колониальную политику в Африке. Теперь Намибия, Танзания и Бурунди требуют извинений и репараций за преступления, совершенные немцами.
(l-r) Der britische Premierminister Winston Churchill, der amerikanische Präsident Harry S. Truman und der sowjetische Diktator Josef Stalin reichen sich während der Postdamer Konferenz vor Schloß Cecilienhof die Hände. Auf der Konferenz, die am 17. Juli 1945 begann und mit der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens am 2. August 1945 endete, wurden die politischen und wirtschaftlichen Grundsätze über die Behandlung des besiegten Deutschen Reiches festgelegt.

Потсдамская конференция: как решалась судьба послевоенной Германии 02.08.2020

2 августа 1945 года было подписано Потсдамское соглашение. Ее участники СССР, США и Великобритания определили будущее послевоенной Германии...
Poland's Law and Justice (PiS) leader Jaroslaw Kaczynski speaks during his media statement at the party headquarters in Warsaw, Poland May 22, 2019. REUTERS/Kacper Pempel

Качиньский призывает Россию и ФРГ заплатить репарации Польше 25.01.2020

Польский политик высказал сомнение, что при жизни нынешнего поколения Москва признает свою ответственность в том числе и за "уничтожение экономики Польши, дорог, заводов, исторических зданий и культурных ценностей".
11.11.2017 3232324 11/11/2017 November 11, 2017. Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office, Presidential Press Secretary Dmitry Peskov during Russian President Vladimir Putin's press scrum at the Asia-Pacific Economic Cooperation forum. Sergey Guneev/Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

В Москве отвергли требование украинского министра о репарациях за Донбасс 01.11.2019

В Кремле заявление министра инфраструктуры Украины о выплате репараций за Донбасс назвали неудачным, а в Госдуме заявили о негативном фоне для будущего саммита "нормандской четверки".
May 1941: German mechanised troops outside the Greek government buildings in Athens during the early stages of the German occupation of Greece. (Photo by Keystone/Getty Images)

Берлин не будет вести с Афинами переговоры о репарациях 18.10.2019

Позиция федерального правительства Германии по репарациям за две мировые войны остается неизменной - все вопросы давно решены. Хотя греки думают иначе.
+++ Bildergalerie Kölner Bombennacht +++ The ruins of the city of Cologne, following heavy bombing by the Allies during World War II, 1945. The city's famous cathedral is visible in the distance. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Вторая мировая война в цифрах 31.08.2019

80 лет назад началась Вторая мировая война. Чтобы хотя бы отчасти представить себе масштабы страданий и разрушений, которые она принесла, - несколько цифр.
President of Poland Andrzej Duda during the statement about changes in the judicial law and Supreme Court at Presidential Palace in Warsaw, Poland on 18 July 2017 (Photo by Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Президент Польши подтвердил намерение требовать репарации от ФРГ 30.08.2019

Выплата компенсаций за годы нацистской оккупации является вопросом ответственности и морали, заявил Анджей Дуда. Он напомнил о миллионах убитых поляков и разрушенных во Второй мировой войне городах.
Beim Einmarsch deutscher Truppen in Polen am 01.09.1939 reißen Soldaten der deutschen Wehrmacht einen rot-weißen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder. Am selben Tag verkündet Hitler vor dem Berliner Reichstag mit dem Ausspruch Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen... den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. (Obwohl die tatsächliche Angriffszeit um 4.45 Uhr war. Drei Tage später erklären Großbritannien und Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg.+++

Что мешает послевоенному примирению немцев и поляков 30.08.2019

Тема Второй мировой войны до сих пор доминирует в отношениях Германии и Польши. Варшава, в частности, считает еще не урегулированной проблему репараций. Говорят о сумме в 850 миллиардов евро.
German Chancellor Adolf Hitler salutes units of the German army, in Warsaw, Poland, Oct. 5, 1939. At far right is General Von Brauchitsch, Chief of the German Army. (AP Photo) |

Польша продолжит требовать репараций от Германии 21.08.2019

Польша до сих пор не получила соразмерной компенсации за ущерб в годы нацистской оккупации, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он не уточнил, какую именно сумму Варшава хочет получить от ФРГ.
Slubice (Polen): Auf einem polnischen 100-Zloty-Schein liegen am 17.12.2001 im polnischen Slubice, der Nachbarstadt von Frankfurt (Oder) in Brandenburg, eine Zwei-Euro-Münze (l) und eine Zwei-Zloty-Münze. Wenn in Deutschland der Euro als Zahlungsmittel zum Einsatz kommt, nehmen einige Händler kurz hinter der deutsch-polnischen Grenze eine Zeit lang nicht nur diesen und Zloty entgegen, sondern auch noch die Deutsche Mark. Im Landesinnern von Polen sollte die deutsche Kundschaft jedoch für alle Fälle die Landeswährung oder eine Kreditkarte bereit haben. Das Personal in Polens Banken und Wechselstuben bereitet sich intensiv auf die Euro-Münzen und -Scheine vor. Ab Januar 2002 soll die Deutsche Mark in den polnischen Banken nicht mehr angenommen werden. (FFO01-191201)

В Польше считают несправедливыми полученные от Германии репарации 19.08.2019

Глава МИД Польши Яцек Чапутович уверен, что при выплате компенсаций от Германии после Второй мировой войны его страна подверглась дискриминации.
1-B491-F1941-7 (355200) Brauchitsch auf Akropolis/Foto, Mai 1941 Brauchitsch, Walther von Generalfeldmarschall (1938-1941 Ober- befehlshaber des Heeres), 1881-1948. - Brauchitsch (Mitte, li.) besichtigt die Akropolis in Athen mit dem Landes- gruppenleiter der NSDAP, Wrede (Mi.re.), nach der Eroberung Griechenlands durch die Wehrmacht (April 1941). - Foto, Mai 1941. F: Brauchitsch / Acropole / Photo, mai 1941 Brauchitsch, Walther von ; feld-maréchal allemand (1938-1941 commandant en chef de l'armée de terre) ; 1881-1948. -Après l'invasion de la Grèce par l'ar- mée allemande (avr. 1941) : Brauchitsch (à l'avant-plan à g.) visite l'Acropole d'Athènes. A ses côtés : Wedre, le chef du groupe local du Parti nazi. - Photo, mai 1941.

Эксперты бундестага оспорили отказ ФРГ от выплат репараций Греции 10.07.2019

Греция требует от Германии сотни миллиардов евро за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. ФРГ отвергают претензии Афин, однако эксперты бундестага считают правовую ситуацию не бесспорной.
Landung auf Kreta 1941 / Fallschirmjäger - Crete/1941/Parachuters. - 9-1941-5-20-A1-11 (115196) Landung auf Kreta 1941 / Fallschirmjäger 2. Weltkrieg / Balkanfeldzug 1941. Angriff auf Kreta 20. Mai bis 1. Juni 1941 (Unternehmen 'Merkur'). (dt. Fallschirm- und Gebirgsjäger er- obern die von britisch-griechischen Truppen verteidigte Insel Kreta). - Deutsche Fallschirmjäger in einem Armeefahrzeug auf Kreta.- Foto. E: Crete/1941/Parachuters. Second World War 1939-45: South-Eastern Front/Balkan campaign 1941. Operation 'Merkur': Attack on Crete, 20 May - 1 June 1941 (German parachuters and mountain infantry conquer British- held Crete.) - German parachuters in an army vehicle on Crete. - Photo.

Берлин отверг греческие требования о репарациях 18.04.2019

Вопрос о репарациях за ущерб, нанесенный Германией Греции в ходе двух мировых войн, давно закрыт, считают в Берлине.
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