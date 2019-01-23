Рентген или ультразвук: как в ФРГ пытаются установить возраст беженцев

То, какая участь ждет соискателя убежища в Германии, во многом зависит от его возраста: как правило, лиц, не достигших 18 лет и прибывших в ФРГ без сопровождения родителей, не высылают из страны. Несовершеннолетние мигранты также получают право посещать школу или пройти профессиональное обучение.

Между тем в Германии уже больше года обсуждается возможность введения обязательных медицинских проверок, позволяющих определять реальный возраст соискателей убежища. Отправной точкой для дискуссии стало убийство 15-летней девушки в немецком городе Канделе в декабре 2017 года. Обвиняемый - бывший друг девушки, выходец из Афганистана Абдул Д. - в итоге был признан виновным в совершении преступления и приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения.

На месте убийства 15-летней девушки в Канделе (фото из архива)

Преступление вызвало широкий общественный резонанс в ФРГ. Абдул Д., прибывший в Германию в 2016 году без сопровождения взрослых, утверждал, что ему 15 лет. Однако отец убитой девушки выразил большие сомнения в фактическом возрасте афганца. По заключению экспертизы, проведенной по запросу прокуратуры, Абдулу Д. в момент совершения преступления было как минимум семнадцать с половиной, а возможно, и 20 лет. Тем не менее органы юстиции решили судить его как несовершеннолетнего.

Погрешность до трех лет

Установить биологический возраст человека можно, сделав рентген его запястья: существуют специальные таблицы, где указана связь между возрастом и отвердением костей. Однако этот процесс протекает у каждого человека с разной скоростью: погрешность при этом методе исследования может составлять до трех лет. К примеру, если рентген показывает, что юноше 18 лет, то на самом деле ему может быть от 15 лет до 21 года.

Несовершеннолетние беженцы имеют право посещать школу или пройти профессиональное обучение

На сегодняшний день в каждой федеральной земле определяют возраст беженцев по-разному. Однако инициатива Минздрава ФРГ ввести обязательные проверки с помощью рентгена была отклонена Федеральной врачебной палатой - как по этическим, так и по медицинским соображениям. Противники такого метода предупреждают, что рентгеновское излучение может нанести вред здоровью, а также считают такой метод недостаточно точным.

Альтернатива - ультразвук?

Теперь в министерстве активно занимаются поиском альтернативы. В частности, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) выделил 1 млн евро на исследование, цель которого - выяснить, можно ли определить возраст человека с помощью ультразвука. Ожидается, что результаты будут обнародованы в конце 2020 года.

Однако даже если ультразвук будет признан более точной технологией, чем рентген, решение ввести обязательные проверки стало бы ошибочным, уверен представитель правозащитной организации Pro Asyl Бернд Мезович (Bernd Mesovic).

"Если у горстки 19-20 летних беженцев появится шанс получить образование и интегрироваться в немецкое общество благодаря тому, что они убавили себе пару лет, это лучше, чем альтернативный вариант, который может ограничить их возможности", - полагает активист.

Между тем в других странах ЕС обязательные проверки уже введены. К примеру, в Бельгии экспертизу должен проходить каждый соискатель убежища, если он не может предъявить документы, подтверждающие его возраст: ему делают рентген зубов, рук и ключицы. В Италии беженцам делают рентген запястья, а в Швеции - томографию коленного сустава и зубов: впрочем, проверки там не являются обязательными.

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