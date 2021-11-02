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Ренессанс

29.09.2021 Eine Frau betrachtet in der Kunsthalle Mannheim in der Ausstellung «MUTTER!» ein Bild von Mason Poole mit dem Titel «Beyonce Posing With Her Newborn Twins». Ebenfalls zu sehen sind ein Bild von Pablo Picasso (M) mit dem Titel «Maternité» und das Kunstwerk von Dieric Bouts (r) mit dem Titel «Madonna mit Kind». Mit über 100 Objekten widmet sich die Ausstellung, die bis zum 6. Februar 2022 zu sehen ist, der Beziehung zwischen Mutter und Kind. +++ dpa-Bildfunk +++

Символ плодородия, святая, жертва: как менялся образ матери в искусстве 02.11.2021

Под влиянием изменений в обществе образ матери не раз трансформировался и в искусстве. Выставка в немецком Мангейме прослеживает этот путь - от прославления до реализма, поднимая при этом и сложные темы, как бездетность.
FILE PHOTO: An Italian flag flies over the Quirinale Palace in Rome, Italy, January 26, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Ренессанс в Италии: "Супер Марио" превращает ее в мотор экономики ЕС 22.08.2021

Бум внутреннего туризма, быстрый рост ВВП, прагматизм и реформы: бывший глава ЕЦБ Марио Драги всего за полгода добился на посту итальянского премьер-министра впечатляющих успехов.
Duerer, Albrecht, Maler u. Graphiker, Nuernberg 21.5.1471 - ebd. 6.4.1528. 'Selbstbildnis' (Selbstbildnis im Pelzrock), 1500. Auf Lindenholz, 67 x 49 cm. Muenchen, Alte Pinakothek.

Здесь был Дюрер 20.07.2021

Так называется выставка в Ахене, раскрывающая тайны великого мастера Ренессанса. На что он жил на самом деле? О чем писал в дневнике и как "выбивал" себе пенсию? Подробности - в статье DW.
16.05.2018, Brandenburg, Cottbus: Blick nach unten in die Wendeltreppe der Bibliothek an der Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU). An der BTU sind rund 7.600 Studierende eingeschrieben, davon kommen etwa 2.000 aus dem Ausland. China, Indien, Polen und Nigeria gehören zu den größten Ländergruppen der über 111 verschiedenen Nationen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Головокружительная красота: винтовые лестницы в Германии (фотогалерея) 31.05.2021

Самые старые лестницы в нашей галерее были возведены в Средние века и ренессансную эпоху, но мы также заглянем в современные здания и на бывшие засекреченные объекты.
Die Kopie Selbstbildnis im Pelzrock, die den Maler Albrecht Dürer darstellt, ist am 11.03.2014 im Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg (Bayern) zu sehen. Die Stadt Nürnberg hat am Vormittag nach vierjährigem Umbau das modernisierte Albrecht-Dürer-Haus vorgestellt. Die Arbeiten des Renaissance-Künstlers Dürer sollen künftig mit interaktiven Elementen vorgestellt und erläutert werden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Шедевры Альбрехта Дюрера (фотогалерея) 21.05.2021

550 лет назад, 21 мая 1471 года, в Нюрнберге родился великий немецкий художник, график и теоретик искусства - мастер западноевропейского Ренессанса Альбрехт Дюрер.
+++ Frei für Social Media +++ #32306736 © renisa

Замки на воде в Германии (фотогалерея) 05.04.2021

В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем 20 самых известных и самых красивых.
The_Race©Katerina Belkina Kopie

Самая женская книга 2020 года 08.01.2021

Пожалуй, такими были бы иконы, если бы их впервые начали писать в начале XXI века. И писала бы их женщина. И делала бы она это при помощи цифровых технологий.
Detail representant le sourire de la Joconde. La Joconde, portrait de Mona Lisa (Monna Lisa) . Peinture de Leonard de Vinci (Leonardo da Vinci), 1505. Musee du Louvre. ©Electa/Leemage | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Да Винчи в Лувре: как искали картины для выставки года 25.10.2019

В Лувре открылась крупнейшая в истории выставка работ Леонардо да Винчи. Картины передали из Италии, Великобритании, России, США. Но собрать в одном месте все произведения не удалось.
04.04.2019, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau: Osterglocken blühen vor dem Johannbau des früheren Stadtschlosses in Dessau. Rings um die Bauhausstadt erwacht der Frühling. +++ dpa-Bildfunk +++ |

Дессау - это не только Баухаус (фото) 07.04.2019

В этом городе также можно посетить музей Хуго Юнкерса, а в окрестностях - дворцы и парки, включенные в список Всемирного наследия.
12.02.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Eine Frau und ein junger Mann stehen vor dem Tizian-Werk Der Triumph der Liebe in der Ausstellung Tizian und die Renaissance in Venedig im Städel. Die Ausstellung dauert bis zum 26. Mai und zeigt mehr als 100 Werke venezianischer Renaissancemalerei. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Шедевры Тициана во Франкфурте (фото) 13.02.2019

Выставка работ выдающегося итальянского художника эпохи Ренессанса открылась во Франкфурте-на-Майне.
Tintoretto – A Star was Born Wallraf feiert 500. Geburtstag des italienischen Malergenies: Große Sonderausstellung zum jungen Tintoretto Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 6. Oktober 2017 bis 28. Januar 2018 +++ Jacopo Tintoretto, Deukalion und Pyrrha beten vor der Statue der Göttin Themis, 1541/42, Öl auf Holz, 127 x 124 cm, Gallerie Estensi, Modena. Foto: © Paolo Terzi

Кто стоял в тени Тинторетто? 29.09.2018

Словно вихрь, ворвался в мир искусства Тинторетто. Долгое время считалось, что этот великий представитель Ренессанса творил в одиночку. Немецкие ученые выяснили, что это не так.
Holstentor, Luebeck, Schleswig-Holstein, Deutschland / Lübeck pixel

Достопримечательности Германии: Голштинские ворота в Любеке 28.12.2017

Их возвели в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом.
Arseny Roginsky, chairman of Memorial historical and human rights society, stands next to commemorative plaques to the victims of Soviet repression installed on the wall of their former house in central Moscow on December 10, 2014. The mostly crowd-funded project called The last address comes nearly 80 years after the worst wave of arrests and executions in the late 1930s ordered by Joseph Stalin. More than 40,000 were shot in Moscow alone, according to rights group. AFP PHOTO / YURI KADOBNOV (Photo credit should read YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)

Ирина Щербакова: Рогинский не давал забыть о страшном сталинском терроре 19.12.2017

Умер руководитель общества "Мемориал" Арсений Рогинский. Его соратница Ирина Щербакова рассказала в интервью DW о нем, о причинах ренессанса сталинизма в России и необходимости помнить о страшном терроре.
Rochsburg, Lunzenau, Sachsen, Deutschland / Medieval castle Rochsburg, Lunzenau, Saxony, Germany | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Достопримечательности Германии: Саксонский замок Рохсбург 18.12.2017

Этот замок, принадлежавший роду Веттинов, был заложен предположительно в XII веке. Свой нынешний облик приобрел во времена поздней готики и ренессансную эпоху.

Das Schloss in Bernburg (Sachsen-Anhalt) aufgenommen am 06.11.2017. Im dortigen Museum sollen Ausstellungen gezeigt werden, die im Rahmen des Sonderförderprogramms «Heimatstipendium» der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt von Künstlern aufbereitet und kuratiert werden. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ренессансный замок Бернбург - колыбель княжества Анхальт 12.11.2017

Первое письменное упоминание этого замка на берегу реки Зале в нынешней земле Саксония-Анхальт датировано 961 годом в грамоте императора Оттона I.
Tintoretto – A Star was Born Wallraf feiert 500. Geburtstag des italienischen Malergenies: Große Sonderausstellung zum jungen Tintoretto Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 6. Oktober 2017 bis 28. Januar 2018 +++ Jacopo Tintoretto, Der Sündenfall, um 1551/52, Öl auf Leinwand, 150 x 220 cm, Gallerie dell'Accademia, Venedig. Foto: © bpk / Alinari Archives / Magliani, Mauro for Alinari

Революционер позднего Ренессанса 08.11.2017

Творчество Тинторетто называют грандиозным эпилогом искусства позднего Возрождения. В Кельне показывают ранние шедевры этого великого представителя венецианской школы.
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