Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Под влиянием изменений в обществе образ матери не раз трансформировался и в искусстве. Выставка в немецком Мангейме прослеживает этот путь - от прославления до реализма, поднимая при этом и сложные темы, как бездетность.
Бум внутреннего туризма, быстрый рост ВВП, прагматизм и реформы: бывший глава ЕЦБ Марио Драги всего за полгода добился на посту итальянского премьер-министра впечатляющих успехов.
Так называется выставка в Ахене, раскрывающая тайны великого мастера Ренессанса. На что он жил на самом деле? О чем писал в дневнике и как "выбивал" себе пенсию? Подробности - в статье DW.
Самые старые лестницы в нашей галерее были возведены в Средние века и ренессансную эпоху, но мы также заглянем в современные здания и на бывшие засекреченные объекты.
550 лет назад, 21 мая 1471 года, в Нюрнберге родился великий немецкий художник, график и теоретик искусства - мастер западноевропейского Ренессанса Альбрехт Дюрер.
В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей - готических, ренессансных, барочных. Представляем 20 самых известных и самых красивых.
Пожалуй, такими были бы иконы, если бы их впервые начали писать в начале XXI века. И писала бы их женщина. И делала бы она это при помощи цифровых технологий.
В Лувре открылась крупнейшая в истории выставка работ Леонардо да Винчи. Картины передали из Италии, Великобритании, России, США. Но собрать в одном месте все произведения не удалось.
В этом городе также можно посетить музей Хуго Юнкерса, а в окрестностях - дворцы и парки, включенные в список Всемирного наследия.
Выставка работ выдающегося итальянского художника эпохи Ренессанса открылась во Франкфурте-на-Майне.
Словно вихрь, ворвался в мир искусства Тинторетто. Долгое время считалось, что этот великий представитель Ренессанса творил в одиночку. Немецкие ученые выяснили, что это не так.
Их возвели в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом.
Умер руководитель общества "Мемориал" Арсений Рогинский. Его соратница Ирина Щербакова рассказала в интервью DW о нем, о причинах ренессанса сталинизма в России и необходимости помнить о страшном терроре.
Этот замок, принадлежавший роду Веттинов, был заложен предположительно в XII веке. Свой нынешний облик приобрел во времена поздней готики и ренессансную эпоху.
Первое письменное упоминание этого замка на берегу реки Зале в нынешней земле Саксония-Анхальт датировано 961 годом в грамоте императора Оттона I.
Творчество Тинторетто называют грандиозным эпилогом искусства позднего Возрождения. В Кельне показывают ранние шедевры этого великого представителя венецианской школы.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact