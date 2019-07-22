 Рембрандт и его Саския: история любви | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.07.2019

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Культура и стиль жизни

Рембрандт и его Саския: история любви

Знаменитый художник обожал свою жену и написал множество ее портретов. Где они познакомились? Как жили? Как пережил Рембрандт ее раннюю смерть?

Рембрандт ван Рейн. Портрет Саскии. 1634-1642

Рембрандт ван Рейн. Портрет Саскии. 1634-1642. Фрагмент

Выставка "Кассель влюблен в Саскию" в кассельском дворце Вильгельмсхёэ, рассказывающая об истории любви Рембрандта ван Рейнаи его жены Саскии, открывается очень необычно. У входа - большой экран. На нем - проекция одного из многочисленных портретов Саскии, созданных гениальным нидерландским художником. Саския изображена в профиль. Вдруг она поворачивает голову, смотрит на нас, улыбается - и снова отворачивается.

Сделать это чудо реальным позволяет современная компьютерная анимация, а также наличие других портретов Саскии, где она изображена анфас. Часть из них вошла в экспозицию в Касселе. Это экспонаты из собрания Вильгельмсхёэ и из музея в голландском Леувардене, где родилась Саския ван Эйленбург. Выставка рассказывает не только о ней и ее знаменитом муже, но вообще о жизни в те времена - о том, как влюблялись, встречались и женились в XVII веке.

Рембрандт и Саския: от танцев до свадьбы

Как знакомились в те далекие времена? Чаще всего - на свадьбах, семейных торжествах, званых вечерах, в гостях у общих знакомых. Так было и у Рембрандта с Саскией. 21-летняя дочь адвоката, городского советника и одно время даже бургомистра города Леувардена, она приехала в гости к родственникам, живущим в Амстердаме. И там у своего двоюродного брата, торговца картинами, впервые встретилась с Рембрандтом. 27-летний Рембрант был сыном небогатого мельника, но уже становился тогда модным художником: светские львы и львицы буквально стояли в очереди, ожидая, чтобы Рембрандт напишет их портреты.

Рембрандт ван Рейн. Автопортрет в молодые годы

Рембрандт ван Рейн. Автопортрет в молодые годы

Он и Саския стали встречаться, вместе ходили на танцы под открытым небом, очень популярные тогда. Рембрандт был без ума от этой обаятельной и умной девушки. В июне 1633 года, после того, как он получил письменное согласие матери, отметили помолвку, а спустя год - обвенчались.

Разрешение родителей или опекуна на брак, особенно если речь шла о знатных семьях, тогда было обязательным условием. Так как родители Саскии к тому времени умерли, ей пришлось даже обращаться в суд, который удовлетворился благословением ее старшего брата. Кстати, за мать Рембрандта согласие на брак написал нотариус. А мать художника поставила крестик вместо подписи - очевидно, потому, что была неграмотной. В официальном объявлении о помолвке, оригинал которого можно увидеть на выставке в Касселе, особо подчеркнуто, что Рембрандт Харменс ван Рейн получил благословение матери: так это было важно.

Как женились в XVII веке

В преддверии помолвки и свадьбы Рембрандт дарил Саскии маленькие подарки: так тогда было принято. Сначала суженой вручали вышитый платок с кисточками по углам, в который завязывали легким узлом монеты. Если девушка была согласна, она затягивала узел покрепче, если нет - развязывала, и монеты падали к ногам отвергнутого молодого человека. К помолвке дарили серебряные ларцы с украшениями и монетами. К свадьбе чеканили медали, которые раздавали гостям.

Свадебный щит к бракосочетанию Альберта Сибранда ван Эминги и Марии Швартценберг. 1642 г.

Свадебный "щит" к бракосочетанию Альберта Сибранда ван Эминги и Марии Швартценберг. 1642 г.

Свадьбы справляли пышно, с музыкой, танцами и богатым угощением. В честь брачного союза отпрысков знатных семейств обычно рисовали особые щиты с их гербами, которые потом занимали почетное место в фамильных поместьях.

Рембрандт и Саския прожили вместе девять лет. Она родила четырех детей, трое из которых умерли вскоре после рождения. Ничего удивительного: младенческая смертность была в те времена очень высокой, как, впрочем, и детская. Сына Титуса Рембрандт часто рисовал. Но все же не так часто, как Саскию. Знаменитый портрет с женой на коленях (картина называется "Блудный сын в таверне") был далеко не первым. Так, трижды художник изобразил Саскию в виде Флоры. Один из этих портретов хранится, кстати, в петербургском Эрмитаже.

Контекст

В музее Рейксмюсеум в Амстердаме стартовала беспрецедентная акция: на глазах у посетителей там реставрируют холст Рембрандта "Ночной дозор".

Выяснилось, что 70 полотен, авторство которых ранее приписывалось ученикам либо помощникам великого голландского живописца, написал сам Рембрандт. (15.10.2014)

Немецкий музей отправил знаменитый автопортрет Рембрандта в виртуальное путешествие. В проекте принял участие Александр Герст. (15.07.2014)

О выставке Боттичелли немецкие газеты отзываются с восторгом, называя ее сенсационной. Правда, оговариваются: сенсация состоит, прежде всего, в том, что такую выставку вообще удалось собрать. Прежде всего - но не только. (15.12.2009)

540 лет назад, 15 июня 1479 года, родилась, наверное, самая знаменитая женщина на свете - Лиза дель Джокондо, Мона Лиза великого Леонардо да Винчи. (15.06.2019)

Пьяные простолюдины и музицирующие благородные дамы, кормящие матери и вооруженные всадники, - все это голландская жанровая живопись старых мастеров. Кульминационные моменты повседневности - ее главные темы. (06.08.2010)

А уж рисунков и гравюр - вообще не счесть! Портреты Саскии-невесты, Саскии "с жемчугом в волосах", Саскии "в образе Св. Катерины", спящей Саскии, Саскии, сидящей в кровати… Некоторые из них, в том числе весьма фривольного содержания, представлены на выставке.

Символы любви и верности

Но главный портрет Саскии, открывающий экспозицию в виде компьютерной анимации и (уже в оригинале) завершающий выставку, - это "Портрет в красной шляпе". Саския изображена в богато украшенной одежде и экстравагантной шляпке с большими полями. Художник начал писать этот знаменитый портрет еще до женитьбы, но после смерти жены в 1642 году добавил некоторые атрибуты: белое перо, веточку розмарина в руках Саскии - символы любви и верности.

Рембрандт ни за что не хотел расставаться с портретом. Лишь спустя много лет после смерти жены, когда оказался на грани банкротства, он написал копию - для себя, а оригинал продал. Его позже приобрел ландграф Гессен-Кассельский. Так знаменитый портрет вместе с другими работами голландцев XVII века оказался во дворце Вильгельмсхёэ.

Почему разорился Рембрандт

Как же оказалось, что знаменитый художник, картины которого так хорошо продавались, умер в бедности? Главная причина - в том, что в результате войны между Англией и Голландией разорились многие его богатые заказчики. Кредит на дом в Амстердаме (там сейчас расположен Дом-музей Рембрандта) художник выплатить не смог, и ему пришлось переехать оттуда в бедный квартал, где Рембрандт и прожил до конца жизни.

Свадебные дары на выставке в Касселе

Свадебные дары на выставке в Касселе

Усугубило положение и завещание Саскии, которое, кстати, тоже можно увидеть на выставке: все ее состояние отходило не к Рембрандту, а к их сыну. Кроме того, Саския, которая не хотела, чтобы Рембрандт женился еще раз, особо оговаривала, что если он женится, то тогда все деньги получит уже не Титус, а одна из ее сестер. Поэтому художник и не оформил много позже брак со своей возлюбленной Хендрикье Стоффелс, с которой он прожил много лет и которая - вместе с Титусом - спасала художника от кредиторов.

О ней, кстати, на выставке - ни слова. Только о Саскии. 

Смотрите также:

  • Рембрандт. Синдики

    Шедевры позднего Рембрандта

    В согласии с традицией

    В XVII веке жанр группового портрета был очень популярен. Картина Рембрандта "Синдики" была написана в 1662 году по заказу амстердамской гильдии суконщиков. На ней изображены члены правления гильдии. Рембрандту заказали традиционную композицию: все сидят за столом и изображены анфас. Но художник нашел необычное решение: синдики смотрят на зрителя, как бы на минуту оторвавшись от важных дел.

  • Рембрандт. Еврейская невеста

    Шедевры позднего Рембрандта

    Еврейская невеста?

    Рембрандт был на вершине славы, когда смерть любимой жены Саскии и финансовый кризис выбили его из седла. Так называемый "поздний" стиль, к которому мастер обратился примерно в 1651 году, отличается от прежней манеры его живописи. "Еврейская невеста" - типичный образец этого стиля. Кстати, название картине было дано лишь в XIX веке. На самом деле, это скорее всего один из библейских сюжетов.

  • На выставке Рембрандта

    Шедевры позднего Рембрандта

    Заказной семейный портрет

    "Еврейской невестой" картину назвали потому, что считали ошибочно: на ней изображен отец, который дарит дочери ожерелье перед свадьбой. Как бы там ни было, но это явно была заказная работа. Во всяком случае, на "Семейном портрете" (справа), написанном в 1666-68 годах, изображены, вероятно, те же самые мучжчина и женщина.

  • Рембрандт. Семейный портрет

    Шедевры позднего Рембрандта

    Предшественник модерна

    "Семейный портрет" – полотно экспериментальное. В своем позднем творчестве, после 46-летия, художник порой использовал приемы, более типичные для современной живописной техники: широким шпателем Рембрандт снимал с холста нанесенную кистью краску или смешивал ее, добиваясь пастообразного эффекта.

  • Рембрандт. Портрет пишущего Титуса за столом

    Шедевры позднего Рембрандта

    Сын художника

    Мальчик на картине "Портрет пишущего Титуса за столом" - это почти наверняка сын художника Титус ван Рейн, уверены эксперты. Картина написана в 1655 году. Рембрандт очень любил сына и написал несколько его портретов, но ему пришлось пережить смерть Титуса в 1668 году.

  • Рембрандт. Портрет Яна Сикса

    Шедевры позднего Рембрандта

    Запечатленное мгновенье

    Это портрет друга Рембрандта Яна Сикса. Сикс был на 12 лет моложе художника. Фабрикант, он середине 1640-х годов одолжил Рембрандту большую сумму денег (долг этот Рембрандт, кстати, не отдал). Картина написана в 1654 году. Самое поразительное в ней то, что создается впечатление: Сикс на минуту поднял взгляд, и в эту самую минуту запечатлел его, остановив мгновенье, гениальный живописец.

  • Рембрандт. Благословление Иакова

    Шедевры позднего Рембрандта

    Патриарх и его внуки

    Во времена Рембрандта отражение в живописи определенных исторических событий или библейских сюжетов подчинялось строгим правилам. Но художник не всегда следовал им. На картине "Благословление Иакова" (1656) патриарх благословляет не старшего сына, а внуков. Иосиф и его жена с почтением и смирением наблюдают за происходящим.

    Автор: Сабине Ольце, Инга Ваннер


Смотреть видео 05:44

Супермодель кисти Боттичелли

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Контекст

Шедевры позднего Рембрандта

Позднее творчество Рембрандта, которому посвящена сейчас выставка в музее Rijksmuseum в Амстердаме, - это вершина мастерства великого художника. (12.03.2015)  

Ссылки в интернете

Информация о выставке на сайте дворца-музея

Аудио- и видеофайлы по теме

Супермодель кисти Боттичелли  

Эффект да Винчи (18.11.2017)  

Сенсационная выставка шедевров из тайной коллекции нацистского арт-дилера (02.11.2017)  

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