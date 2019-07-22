Рембрандт и его Саския: история любви

Знаменитый художник обожал свою жену и написал множество ее портретов. Где они познакомились? Как жили? Как пережил Рембрандт ее раннюю смерть?
Выставка "Кассель влюблен в Саскию" в кассельском дворце Вильгельмсхёэ, рассказывающая об истории любви Рембрандта ван Рейнаи его жены Саскии, открывается очень необычно. У входа - большой экран. На нем - проекция одного из многочисленных портретов Саскии, созданных гениальным нидерландским художником. Саския изображена в профиль. Вдруг она поворачивает голову, смотрит на нас, улыбается - и снова отворачивается.
Сделать это чудо реальным позволяет современная компьютерная анимация, а также наличие других портретов Саскии, где она изображена анфас. Часть из них вошла в экспозицию в Касселе. Это экспонаты из собрания Вильгельмсхёэ и из музея в голландском Леувардене, где родилась Саския ван Эйленбург. Выставка рассказывает не только о ней и ее знаменитом муже, но вообще о жизни в те времена - о том, как влюблялись, встречались и женились в XVII веке.
Рембрандт и Саския: от танцев до свадьбы
Как знакомились в те далекие времена? Чаще всего - на свадьбах, семейных торжествах, званых вечерах, в гостях у общих знакомых. Так было и у Рембрандта с Саскией. 21-летняя дочь адвоката, городского советника и одно время даже бургомистра города Леувардена, она приехала в гости к родственникам, живущим в Амстердаме. И там у своего двоюродного брата, торговца картинами, впервые встретилась с Рембрандтом. 27-летний Рембрант был сыном небогатого мельника, но уже становился тогда модным художником: светские львы и львицы буквально стояли в очереди, ожидая, чтобы Рембрандт напишет их портреты.
Он и Саския стали встречаться, вместе ходили на танцы под открытым небом, очень популярные тогда. Рембрандт был без ума от этой обаятельной и умной девушки. В июне 1633 года, после того, как он получил письменное согласие матери, отметили помолвку, а спустя год - обвенчались.
Разрешение родителей или опекуна на брак, особенно если речь шла о знатных семьях, тогда было обязательным условием. Так как родители Саскии к тому времени умерли, ей пришлось даже обращаться в суд, который удовлетворился благословением ее старшего брата. Кстати, за мать Рембрандта согласие на брак написал нотариус. А мать художника поставила крестик вместо подписи - очевидно, потому, что была неграмотной. В официальном объявлении о помолвке, оригинал которого можно увидеть на выставке в Касселе, особо подчеркнуто, что Рембрандт Харменс ван Рейн получил благословение матери: так это было важно.
Как женились в XVII веке
В преддверии помолвки и свадьбы Рембрандт дарил Саскии маленькие подарки: так тогда было принято. Сначала суженой вручали вышитый платок с кисточками по углам, в который завязывали легким узлом монеты. Если девушка была согласна, она затягивала узел покрепче, если нет - развязывала, и монеты падали к ногам отвергнутого молодого человека. К помолвке дарили серебряные ларцы с украшениями и монетами. К свадьбе чеканили медали, которые раздавали гостям.
Свадьбы справляли пышно, с музыкой, танцами и богатым угощением. В честь брачного союза отпрысков знатных семейств обычно рисовали особые щиты с их гербами, которые потом занимали почетное место в фамильных поместьях.
Рембрандт и Саския прожили вместе девять лет. Она родила четырех детей, трое из которых умерли вскоре после рождения. Ничего удивительного: младенческая смертность была в те времена очень высокой, как, впрочем, и детская. Сына Титуса Рембрандт часто рисовал. Но все же не так часто, как Саскию. Знаменитый портрет с женой на коленях (картина называется "Блудный сын в таверне") был далеко не первым. Так, трижды художник изобразил Саскию в виде Флоры. Один из этих портретов хранится, кстати, в петербургском Эрмитаже.
А уж рисунков и гравюр - вообще не счесть! Портреты Саскии-невесты, Саскии "с жемчугом в волосах", Саскии "в образе Св. Катерины", спящей Саскии, Саскии, сидящей в кровати… Некоторые из них, в том числе весьма фривольного содержания, представлены на выставке.
Символы любви и верности
Но главный портрет Саскии, открывающий экспозицию в виде компьютерной анимации и (уже в оригинале) завершающий выставку, - это "Портрет в красной шляпе". Саския изображена в богато украшенной одежде и экстравагантной шляпке с большими полями. Художник начал писать этот знаменитый портрет еще до женитьбы, но после смерти жены в 1642 году добавил некоторые атрибуты: белое перо, веточку розмарина в руках Саскии - символы любви и верности.
Рембрандт ни за что не хотел расставаться с портретом. Лишь спустя много лет после смерти жены, когда оказался на грани банкротства, он написал копию - для себя, а оригинал продал. Его позже приобрел ландграф Гессен-Кассельский. Так знаменитый портрет вместе с другими работами голландцев XVII века оказался во дворце Вильгельмсхёэ.
Почему разорился Рембрандт
Как же оказалось, что знаменитый художник, картины которого так хорошо продавались, умер в бедности? Главная причина - в том, что в результате войны между Англией и Голландией разорились многие его богатые заказчики. Кредит на дом в Амстердаме (там сейчас расположен Дом-музей Рембрандта) художник выплатить не смог, и ему пришлось переехать оттуда в бедный квартал, где Рембрандт и прожил до конца жизни.
Усугубило положение и завещание Саскии, которое, кстати, тоже можно увидеть на выставке: все ее состояние отходило не к Рембрандту, а к их сыну. Кроме того, Саския, которая не хотела, чтобы Рембрандт женился еще раз, особо оговаривала, что если он женится, то тогда все деньги получит уже не Титус, а одна из ее сестер. Поэтому художник и не оформил много позже брак со своей возлюбленной Хендрикье Стоффелс, с которой он прожил много лет и которая - вместе с Титусом - спасала художника от кредиторов.
О ней, кстати, на выставке - ни слова. Только о Саскии.
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