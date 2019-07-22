Рембрандт и его Саския: история любви

Выставка "Кассель влюблен в Саскию" в кассельском дворце Вильгельмсхёэ, рассказывающая об истории любви Рембрандта ван Рейнаи его жены Саскии, открывается очень необычно. У входа - большой экран. На нем - проекция одного из многочисленных портретов Саскии, созданных гениальным нидерландским художником. Саския изображена в профиль. Вдруг она поворачивает голову, смотрит на нас, улыбается - и снова отворачивается.

Сделать это чудо реальным позволяет современная компьютерная анимация, а также наличие других портретов Саскии, где она изображена анфас. Часть из них вошла в экспозицию в Касселе. Это экспонаты из собрания Вильгельмсхёэ и из музея в голландском Леувардене, где родилась Саския ван Эйленбург. Выставка рассказывает не только о ней и ее знаменитом муже, но вообще о жизни в те времена - о том, как влюблялись, встречались и женились в XVII веке.

Рембрандт и Саския: от танцев до свадьбы

Как знакомились в те далекие времена? Чаще всего - на свадьбах, семейных торжествах, званых вечерах, в гостях у общих знакомых. Так было и у Рембрандта с Саскией. 21-летняя дочь адвоката, городского советника и одно время даже бургомистра города Леувардена, она приехала в гости к родственникам, живущим в Амстердаме. И там у своего двоюродного брата, торговца картинами, впервые встретилась с Рембрандтом. 27-летний Рембрант был сыном небогатого мельника, но уже становился тогда модным художником: светские львы и львицы буквально стояли в очереди, ожидая, чтобы Рембрандт напишет их портреты.

Рембрандт ван Рейн. Автопортрет в молодые годы

Он и Саския стали встречаться, вместе ходили на танцы под открытым небом, очень популярные тогда. Рембрандт был без ума от этой обаятельной и умной девушки. В июне 1633 года, после того, как он получил письменное согласие матери, отметили помолвку, а спустя год - обвенчались.

Разрешение родителей или опекуна на брак, особенно если речь шла о знатных семьях, тогда было обязательным условием. Так как родители Саскии к тому времени умерли, ей пришлось даже обращаться в суд, который удовлетворился благословением ее старшего брата. Кстати, за мать Рембрандта согласие на брак написал нотариус. А мать художника поставила крестик вместо подписи - очевидно, потому, что была неграмотной. В официальном объявлении о помолвке, оригинал которого можно увидеть на выставке в Касселе, особо подчеркнуто, что Рембрандт Харменс ван Рейн получил благословение матери: так это было важно.

Как женились в XVII веке

В преддверии помолвки и свадьбы Рембрандт дарил Саскии маленькие подарки: так тогда было принято. Сначала суженой вручали вышитый платок с кисточками по углам, в который завязывали легким узлом монеты. Если девушка была согласна, она затягивала узел покрепче, если нет - развязывала, и монеты падали к ногам отвергнутого молодого человека. К помолвке дарили серебряные ларцы с украшениями и монетами. К свадьбе чеканили медали, которые раздавали гостям.

Свадебный "щит" к бракосочетанию Альберта Сибранда ван Эминги и Марии Швартценберг. 1642 г.

Свадьбы справляли пышно, с музыкой, танцами и богатым угощением. В честь брачного союза отпрысков знатных семейств обычно рисовали особые щиты с их гербами, которые потом занимали почетное место в фамильных поместьях.

Рембрандт и Саския прожили вместе девять лет. Она родила четырех детей, трое из которых умерли вскоре после рождения. Ничего удивительного: младенческая смертность была в те времена очень высокой, как, впрочем, и детская. Сына Титуса Рембрандт часто рисовал. Но все же не так часто, как Саскию. Знаменитый портрет с женой на коленях (картина называется "Блудный сын в таверне") был далеко не первым. Так, трижды художник изобразил Саскию в виде Флоры. Один из этих портретов хранится, кстати, в петербургском Эрмитаже.

А уж рисунков и гравюр - вообще не счесть! Портреты Саскии-невесты, Саскии "с жемчугом в волосах", Саскии "в образе Св. Катерины", спящей Саскии, Саскии, сидящей в кровати… Некоторые из них, в том числе весьма фривольного содержания, представлены на выставке.

Символы любви и верности

Но главный портрет Саскии, открывающий экспозицию в виде компьютерной анимации и (уже в оригинале) завершающий выставку, - это "Портрет в красной шляпе". Саския изображена в богато украшенной одежде и экстравагантной шляпке с большими полями. Художник начал писать этот знаменитый портрет еще до женитьбы, но после смерти жены в 1642 году добавил некоторые атрибуты: белое перо, веточку розмарина в руках Саскии - символы любви и верности.

Рембрандт ни за что не хотел расставаться с портретом. Лишь спустя много лет после смерти жены, когда оказался на грани банкротства, он написал копию - для себя, а оригинал продал. Его позже приобрел ландграф Гессен-Кассельский. Так знаменитый портрет вместе с другими работами голландцев XVII века оказался во дворце Вильгельмсхёэ.

Почему разорился Рембрандт

Как же оказалось, что знаменитый художник, картины которого так хорошо продавались, умер в бедности? Главная причина - в том, что в результате войны между Англией и Голландией разорились многие его богатые заказчики. Кредит на дом в Амстердаме (там сейчас расположен Дом-музей Рембрандта) художник выплатить не смог, и ему пришлось переехать оттуда в бедный квартал, где Рембрандт и прожил до конца жизни.

Свадебные дары на выставке в Касселе

Усугубило положение и завещание Саскии, которое, кстати, тоже можно увидеть на выставке: все ее состояние отходило не к Рембрандту, а к их сыну. Кроме того, Саския, которая не хотела, чтобы Рембрандт женился еще раз, особо оговаривала, что если он женится, то тогда все деньги получит уже не Титус, а одна из ее сестер. Поэтому художник и не оформил много позже брак со своей возлюбленной Хендрикье Стоффелс, с которой он прожил много лет и которая - вместе с Титусом - спасала художника от кредиторов.

О ней, кстати, на выставке - ни слова. Только о Саскии.

Смотрите также:

Шедевры позднего Рембрандта В согласии с традицией В XVII веке жанр группового портрета был очень популярен. Картина Рембрандта "Синдики" была написана в 1662 году по заказу амстердамской гильдии суконщиков. На ней изображены члены правления гильдии. Рембрандту заказали традиционную композицию: все сидят за столом и изображены анфас. Но художник нашел необычное решение: синдики смотрят на зрителя, как бы на минуту оторвавшись от важных дел.

Шедевры позднего Рембрандта Еврейская невеста? Рембрандт был на вершине славы, когда смерть любимой жены Саскии и финансовый кризис выбили его из седла. Так называемый "поздний" стиль, к которому мастер обратился примерно в 1651 году, отличается от прежней манеры его живописи. "Еврейская невеста" - типичный образец этого стиля. Кстати, название картине было дано лишь в XIX веке. На самом деле, это скорее всего один из библейских сюжетов.

Шедевры позднего Рембрандта Заказной семейный портрет "Еврейской невестой" картину назвали потому, что считали ошибочно: на ней изображен отец, который дарит дочери ожерелье перед свадьбой. Как бы там ни было, но это явно была заказная работа. Во всяком случае, на "Семейном портрете" (справа), написанном в 1666-68 годах, изображены, вероятно, те же самые мучжчина и женщина.

Шедевры позднего Рембрандта Предшественник модерна "Семейный портрет" – полотно экспериментальное. В своем позднем творчестве, после 46-летия, художник порой использовал приемы, более типичные для современной живописной техники: широким шпателем Рембрандт снимал с холста нанесенную кистью краску или смешивал ее, добиваясь пастообразного эффекта.

Шедевры позднего Рембрандта Сын художника Мальчик на картине "Портрет пишущего Титуса за столом" - это почти наверняка сын художника Титус ван Рейн, уверены эксперты. Картина написана в 1655 году. Рембрандт очень любил сына и написал несколько его портретов, но ему пришлось пережить смерть Титуса в 1668 году.

Шедевры позднего Рембрандта Запечатленное мгновенье Это портрет друга Рембрандта Яна Сикса. Сикс был на 12 лет моложе художника. Фабрикант, он середине 1640-х годов одолжил Рембрандту большую сумму денег (долг этот Рембрандт, кстати, не отдал). Картина написана в 1654 году. Самое поразительное в ней то, что создается впечатление: Сикс на минуту поднял взгляд, и в эту самую минуту запечатлел его, остановив мгновенье, гениальный живописец.

Шедевры позднего Рембрандта Патриарх и его внуки Во времена Рембрандта отражение в живописи определенных исторических событий или библейских сюжетов подчинялось строгим правилам. Но художник не всегда следовал им. На картине "Благословление Иакова" (1656) патриарх благословляет не старшего сына, а внуков. Иосиф и его жена с почтением и смирением наблюдают за происходящим. Автор: Сабине Ольце, Инга Ваннер



_______________________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"