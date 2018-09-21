 Религиозные экстремисты в Судане угрожают телеканалу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.09.2018

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Мир

Религиозные экстремисты в Судане угрожают телеканалу

Гостья ток-шоу, которое Sudania 24 провел в сотрудничестве с Deutsche Welle, раскритиковала ущемление прав женщин в Северной Африке. В соцмедиа призывают к бойкоту телеканала.

Кадр из выпуска ток-шоу

Кадр из выпуска ток-шоу

Религиозные экстремисты угрожают физической расправой корреспонденту медиакомпании Deutsche Welle Джафару Абдул-Кариму и  владельцу суданского телеканала Sudania 24. К подобной реакции привели слова гостьи арабоязычного ток-шоу, которое телеканал провел в сотрудничестве с DW. 28-летняя Уим Шоуки выступила с критикой унижения и харассмента в отношении женщин в Северной Африке.

Если мужчина относится к женщине, как к объекту, ответственность за это лежит не на одежде женщины, а на том, кто позволил мужчине подобное поведение, считает она. "Одежда, которую я ношу, является частью моей личности и моей свободы выбора, а не выбором общества с его больными и отсталыми традициями", - заявила гостья.

Контекст

Доля мусульман в Германии и ЕС растет. Модные бренды не оставляют это без внимания: дефиле моделей в хиджабах становятся приметой времени. А мусульманки создают собственные лейблы. (20.04.2016)

Чтобы понять, как чувствует себя на улице европейского города мусульманка в чадре, репортер Deutsche Welle отважилась на эксперимент. Оставив открытым лишь часть лица, она отправилась гулять по центру Кельна. (18.05.2010)

Призывы к бойкоту телеканала

Выступление вызвало бурную дискуссию в социальных медиа, с призывами бойкота телеканала и депортации ведущего из страны. Проповедник Абдель Хей Юсеф назвал "дерзостью" слова девушки о равных правах мужчин и женщин. Ведущий ток-шоу "распространяет атеизм, ставит под вопрос основу нашей религии и поддерживает неверующих", заявил другой религиозный деятель, Мохаммед Амин Измаил.

Редакция телеканала на время взята под охрану полиции. Посольство США в Судане предупредило своих граждан о риске нахождения поблизости от редакции в связи с объявленными акциями протеста.

В свою очередь, Абдул-Карим считает положительную реакцию на выпуск более важной, чем вербальные атаки. Молодежь "выступает в поддержку прав женщин", отмечает ведущий, в то время как "религиозные деятели перенимают язык ненависти".

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  • Женщина в парандже

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    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

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