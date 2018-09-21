Религиозные экстремисты в Судане угрожают телеканалу

Религиозные экстремисты угрожают физической расправой корреспонденту медиакомпании Deutsche Welle Джафару Абдул-Кариму и владельцу суданского телеканала Sudania 24. К подобной реакции привели слова гостьи арабоязычного ток-шоу, которое телеканал провел в сотрудничестве с DW. 28-летняя Уим Шоуки выступила с критикой унижения и харассмента в отношении женщин в Северной Африке.

Если мужчина относится к женщине, как к объекту, ответственность за это лежит не на одежде женщины, а на том, кто позволил мужчине подобное поведение, считает она. "Одежда, которую я ношу, является частью моей личности и моей свободы выбора, а не выбором общества с его больными и отсталыми традициями", - заявила гостья.

Призывы к бойкоту телеканала

Выступление вызвало бурную дискуссию в социальных медиа, с призывами бойкота телеканала и депортации ведущего из страны. Проповедник Абдель Хей Юсеф назвал "дерзостью" слова девушки о равных правах мужчин и женщин. Ведущий ток-шоу "распространяет атеизм, ставит под вопрос основу нашей религии и поддерживает неверующих", заявил другой религиозный деятель, Мохаммед Амин Измаил.

Редакция телеканала на время взята под охрану полиции. Посольство США в Судане предупредило своих граждан о риске нахождения поблизости от редакции в связи с объявленными акциями протеста.

В свою очередь, Абдул-Карим считает положительную реакцию на выпуск более важной, чем вербальные атаки. Молодежь "выступает в поддержку прав женщин", отмечает ведущий, в то время как "религиозные деятели перенимают язык ненависти".

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Шейла Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

