 Рейтинг The Economist: немецкие бизнес-школы в 2020 году | Учеба | DW | 30.06.2020

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Учеба

Рейтинг The Economist: немецкие бизнес-школы в 2020 году

Сразу три программы одного немецкого университета попали в топ-30 рейтинга влиятельного экономического журнала The Economist.

Программы МВА в рейтинге The Economist

В рейтинге лучших программ Executive-MBA в мире (всего в него вошли 70 программ), кроме трех программ Мангеймской бизнес-школы (12-е, 15-е, 30-е места), оказались программы американо-германской Школы менеджмента имени Уильяма Келлога и Отто Байсхайма в Дюссельдорфе - 4-е место, Европейской школы менеджмента и технологий в Берлине  - 20-е место, Франкфуртской школы финансов и менеджмента - 49-е место. В 2020 году рейтинг снова возглавили американские школы бизнеса.

Международное признание 

Еще два года назад, программа для руководителей "без отрыва от производства" Мангеймской бизнес-школы занимала лишь 56-е местоо. В 2020 году она оказалась на 15-м месте. Немецкий вуз гордится не только качественным скачком, но и количеством. Ведь это первый европейский вуз, который представлен в рейтинге сразу тремя программами. Рейтинг влиятельного журнала The Economist в значительной степени основан на опросе нынешних и бывших учащихся. Программы обучения - ESSEC & Mannheim Executive MBA (12-е место), Мангейм Executive MBA (15-е место), а также Mannheim & Tongji Executive MBA (30-е место) особенно отличились по показателям в сфере карьерного роста выпускников школы. При этом учитывались и данные о росте заработной платы в течение трех лет после завершения обучения и продвижение выпускников по карьерной лестнице. Две из трех программ являются результатом международного сотрудничества с известными партнерами, что видно уже из названия. Одна программа разработана в сотрудничестве с французской школой бизнеса Grande École ESSEC, другая - с университетом Тунцзи в Шанхаe.

Школа гордится своими выпускниками

"Рейтинг подтверждает не только то, что наши программы MBA мирового уровня, но и то, что они могут стать настоящим толчком для карьерного роста. Многие из наших выпускников входят в советы директоров, занимают высокие должности в сфере менеджмента и являются руководителями высшего звена. Например, двое наших выпускников - Лука Мучич (Luka Mucic) и Томас Заурессиг (Thomas Saueressig) - входят в совет директоров SAP SE. Программы обучения MBA рассчитаны на учащихся с частичной или полной производственной занятостью, опытных профессионалов высшего и среднего звена. Большая часть этих программ предполагает обучение в выходные дни, то есть в свободное от основной работы время.

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    Автор: Ксения Сафронова


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