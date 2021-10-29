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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рейн".
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В Дюссельдорфе была проведена эвакуация Высшего суда земли Северная Рейн - Вестфалия. В Вуппертале под угрозой взрыва эвакуировали Центр правосудия.
Минюст федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит до 26 октября уникальный аукцион по продаже криптовалюты, конфискованной отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью. Детали - у DW.
Председатель ландтага Северного Рейна-Вестфалии вручил экс-кандидату на пост канцлера ФРГ свидетельство о прекращении полномочий главы земельного правительства. Новым премьер-министром СВР должен стать Хендрик Вюст.
Пограничные укрепления римлян вдоль нижнего течения Рейна стали Всемирным наследием ЮНЕСКО. Музеи пяти городов Северного Рейна - Вестфалии познакомят с бытом германских племен и римских легионеров.
Премьер-министр федеральной земли Армин Лашет пообещал оказать пострадавшим от наводнения всю мыслимую помощь.
Живописные развалины этого замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
Семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом - максимальный в земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ.
Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
По версии следствия, пять подозреваемых, предположительно, ввозили в ФРГ граждан стран, не входящих в ЕС, снабжали их поддельными документами и незаконно использовали в качестве рабочей силы.
Шахта "Цольферайн" в Рурской области - не только памятник индустриальной истории, но и уникальный биотоп.
Оперный театр, издательство, архив, трамвайный музей… От катастрофического наводнения в Германии пострадали многие учреждения культуры. Как они справляются с последствиями?
Мюнгстенский мост - очень высокий и очень красивый памятник индустриальной архитектуры. Теперь по стальным конструкциям здесь можно забраться на смотровую площадку.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
После взрыва на химзаводе в Леверкузене власти расследуют возможное загрязнение жилых районов. Почему многие индустриальные парки в ФРГ расположены рядом с крупными городами и насколько это опасно?
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