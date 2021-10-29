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Рейн

ARCHIV - 17.05.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Blick auf den Eingang zum Oberlandesgericht. Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf beginnt am Montag ein Terrorprozess gegen einen Mann aus Sri Lanka. Dem 37-Jährigen wird nach Angaben des Gerichts unter anderem die Begehung von Kriegsverbrechen vorgeworfen. Er soll als Mitglied der terroristischen Vereinigung «Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)» auch an einer Hinrichtung von Soldaten der sri-lankischen Regierungsarmee mitgewirkt haben. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ эвакуировали несколько судов из-за угрозы взрывов 29.10.2021

В Дюссельдорфе была проведена эвакуация Высшего суда земли Северная Рейн - Вестфалия. В Вуппертале под угрозой взрыва эвакуировали Центр правосудия.

Ein Mann hält eine nachgemachte Münze mit dem Bitcoin-Logo in den Händen. El Salvador will die Kryptowährung Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel machen. (zu dpa: El Salvador will Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen) +++ dpa-Bildfunk +++

Кому биткоины? Как земельные власти в Германии заработали миллионы 26.10.2021

Минюст федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит до 26 октября уникальный аукцион по продаже криптовалюты, конфискованной отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью. Детали - у DW.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union im Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland.

Армин Лашет сложил с себя полномочия премьера Северного Рейна-Вестфалии 25.10.2021

Председатель ландтага Северного Рейна-Вестфалии вручил экс-кандидату на пост канцлера ФРГ свидетельство о прекращении полномочий главы земельного правительства. Новым премьер-министром СВР должен стать Хендрик Вюст.
Hafentempel, Rekonstruktion, Archäologischer Park Xanten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Древние римляне на территории нынешней Германии: как они жили? 20.09.2021

Пограничные укрепления римлян вдоль нижнего течения Рейна стали Всемирным наследием ЮНЕСКО. Музеи пяти городов Северного Рейна - Вестфалии познакомят с бытом германских племен и римских легионеров.
TOPSHOT - An aerial view taken on August 19, 2021 shows a landfill (bottom R) with debris in Altenahr, Rhineland-Palatinate, western Germany, weeks after heavy rain and floods caused major damage in the Ahr region. - Deadly floods in mid-July washed away homes, businesses and critical infrastructure, with the states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia worst hit. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)

Парламент Северного Рейна - Вестфалии почтил память жертв наводнения 08.09.2021

Премьер-министр федеральной земли Армин Лашет пообещал оказать пострадавшим от наводнения всю мыслимую помощь.
ARCHIV - 19.05.2019, Rheinland-Pfalz, St. Goar: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt Burg Rheinfels. Im Rechtsstreit um die Burg Rheinfels mit dem Chef des Hauses Hohenzollern will das Landgericht Koblenz am 25.06.2019 seine Entscheidung verkünden. Georg Friedrich Prinz von Preußen fordert den einstigen Familienbesitz hoch über St. Goar am Rhein zurück. (zu dpa «Entscheidung im Prozess um Burg Rheinfels erwartet») Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Замок Райнфельс 25.08.2021

Живописные развалины этого замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Burg Rheinfels, Sankt Goar, Mittelrheintal, Weltkulturerbe der UNESCO, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer..

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне (фотогалерея) 25.08.2021

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
18.05.2015 *** Das historische Rathaus am Prinzipalmarkt fotografiert am 18.05.2015 in Münster (Nordrhein-Westfalen). Foto: Friso Gentsch/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию (фотогалерея) 23.08.2021

23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
BERLIN, GERMANY - AUGUST 06: A participant submits for an express PCR test for Covid-19 outside the KiKat Club prior to taking part in an experimental, limited opening of Berlin nightclubs during the coronavirus pandemic on August 06, 2021 in Berlin, Germany. Six clubs are participating in the pilot project dubbed Clubculture Reboot“ and have invited approximately 2,000 people to take part. Participants will undergo PCR tests today and early next week and party away throughout the weekend. The project has been launched by Berlin's Club Commission in cooperation with city authorities and Charite Hospital and is meant to help evaluate a framework for reopening Berlin's many clubs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Коронавируc: в ФРГ вырос семидневный коэффициент заражаемости 23.08.2021

Семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом - максимальный в земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ.
Deutsch: Der Friedensreiter von Münster, ein Postreiter überbringt die Nachricht vom Westfälischen Frieden 1648. Exponat im Deutschen Museum Verkehrszentrum, Halle I. Datum etwa 1648 Quelle Picture dispayed in Deutsches Museum - Verkehrszentrum, Munich, Germany Eigenes Werk https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Der_Friedensreiter_von_M%C3%BCnster.JPG Urheber Unbekannt

Где закончилась Тридцатилетняя война, или По Вестфалии - на велосипеде 15.08.2021

Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
24.11.2020, Nordrhein-Westfalen, Mülheim: Ein Polizeiwagen parkt vor dem Eingang des Polizeipräsidiums. Im Zusammenhang mit Chats mit rechtsextremen Inhalten bei der Polizei in NRW hat es am Dienstagmorgen erneut Durchsuchungen gegeben. Foto: Roland Weihrauch/dpa | Verwendung weltweit

Полиция в ФРГ задержала 90 человек из-за возможных махинаций с документами 10.08.2021

По версии следствия, пять подозреваемых, предположительно, ввозили в ФРГ граждан стран, не входящих в ЕС, снабжали их поддельными документами и незаконно использовали в качестве рабочей силы.
Zarte Pflänzchen wachsen am 22.05.2017 auf der Industriebrache der Zeche Zollverein in Essen (Nordrhein-Westfalen) neben dem Gerippe eines alten Kühlturmes. In Essen wollen rund 50 Forscher die Flora und Fauna des Zollverein-Geländes unter die Lupe nehmen. (zu dpa/lnw «Wenn der Molch über die Halde huscht: Artenvielfalt am Förderturm» vom 12.06.2017) Foto: Roland Weihrauch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Голубокрылые кобылки и другие обитатели шахты "Цольферайн" 07.08.2021

Шахта "Цольферайн" в Рурской области - не только памятник индустриальной истории, но и уникальный биотоп.
Überflutungsschäden im Wuppertaler Straßenbahnmuseum

Все уничтожено под коричневым озером, или Культура после наводнения 04.08.2021

Оперный театр, издательство, архив, трамвайный музей… От катастрофического наводнения в Германии пострадали многие учреждения культуры. Как они справляются с последствиями?

02/06/2021 An Gurten gesichert und durch einen Helm geschützt sind Kletterer in dem Stahlgerüst der Müngstener Brücke unterwegs. Ab August wird der steile Aufstieg in der luftigen Stahlkonstruktion bis zu einer Aussichtsplattform in rund 100 Meter Höhe möglich sein. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии теперь можно забраться на знаменитый Мюнгстенский мост (фото) 03.08.2021

Мюнгстенский мост - очень высокий и очень красивый памятник индустриальной архитектуры. Теперь по стальным конструкциям здесь можно забраться на смотровую площадку.

Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei stehen unweit einer Zufahrt zum Chempark über dem eine dunkle Rauchwolke aufsteigt. Nach einer Explosion seien Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei aktuell im Großeinsatz, erklärte die Polizei. Wegen der Schadenslage ist die viel befahrende Autobahn A1 bei Leverkusen gesperrt worden. +++ dpa-Bildfunk +++

Взрыв в Леверкузене: зачем немцам химзаводы вблизи городов 30.07.2021

После взрыва на химзаводе в Леверкузене власти расследуют возможное загрязнение жилых районов. Почему многие индустриальные парки в ФРГ расположены рядом с крупными городами и насколько это опасно?
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