Резюме по-немецки: тренды и требования работодателей в Германии

Опросы показывают: большинство работодателей в Германии предпочитают онлайн-резюме - в виде заполненного на сайте компании формуляра или по электронной почте. Классическая бумажная заявка выходит из моды, но фирмы, где она котируется, все еще есть. Какой бы способ не был выбран, у каждого - своя специфика. Рассмотрим основные требования и тренды.

Классическое резюме

Начнем с классического формата заявки. Привычная структура: обложка (Deckblatt), cопроводительное письмо (Anschreiben), оно же - мотивационное письмо, автобиография (Lebenslauf), свидетельства и сертификаты (Zeugnisse). На обложке размещается ваша фотография, указываются позиция, на которую вы подаете заявку, и контактные данные.

Сопроводительное письмо (один лист формата A4) дает возможность рассказать о себе развернуто, привести аргументы в вашу пользу. Автобиография содержит даты и факты. Ее обычно составляют в виде таблицы в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего места работы, учебы. Для вакансий, связанных с креативом, например, в сфере дизайна или маркетинга, допустим креативный формат с большей визуализацией. Копия диплома, справки с прежних мест работы или практики, языковые сертификаты служат для подтверждения того, что вы рассказали о себе в сопроводительном письме и резюме. Важно выбрать документы, подходящие к позиции.

Резюме: чем проще, тем лучше

Еще несколько лет назад такая структура была стандартом. "Сегодня классическая папка с документами ничего не решает", - уверен консультант по вопросам карьеры Юрген Хессе (Jürgen Hesse).

Некоторые работодатели отказываются от сопроводительных писем вообще. Например, концерн Deutsche Bahn, ощущающий нехватку кадров, в прошлом году сообщил о том, что претенденты на прохождение производственного обучения могут присылать заявки, не расписывая свою мотивацию. По данным компании, число заявок выросло. "Там же, где сопроводительное письмо еще требуется, оно может быть как совсем коротким (в два абзаца), так и на два листа. Главное - вам есть, что о себе рассказать", - подчеркивает эксперт из Берлина.

Заявка на бумаге - теперь, скорее, редкость

Ключевое значение имеет резюме, которое отражает ваш профессиональный путь. "Важно сообщить основную информацию о том, чем вы занимались до этого, показать, что вы изучили профиль работодателя и уверены, что подходите. Этого достаточно. Все остальное - лирика", - говорит Юрген Хессе. Хотя, добавляет он, в Германии работодатели будут рады дополнительной информации о ваших хобби, занятиях в свободное время, а также о том, насколько хорошо вы знаете тот или иной язык.

Фирма сама идет к кандидату

В Федеральном объединении менеджеров по персоналу соглашаются с тем, что идет тенденция к упрощению. Работодатели осознают важность такого фактора, как время заполнения вакансии, отмечает Сильвия Хениг (Silvia Hänig), пресс-референт объединения. Претендент хочет как можно скорее получить ответ. Не только стартапы, но и крупные концерны стремятся ускорить процесс трудоустройства и быстрее завязать с кандидатами личный контакт. "Раньше сначала собирали все заявки на вакансию, а потом отбирали лучшие. Это время прошло", - констатирует она в интервью DW.

Ее коллега из объединения, менеджер по персоналу в стартапе Auxmoney Ясмин Курцхальс (Dr. Yasmin Kurzhals) соглашается: "Кандидаты не хотят тратить много энергии на поиск работы. И работодатели сами на них выходят. Мы сами им звоним по скайпу или телефону. Как правило, к этому времени у нас есть информация о профиле кандидата из соцсетей".

Найти работу в один щелчок

Говоря о соцсетях, немецкие рекрутеры, прежде всего, имеют в виду сети деловых контактов Xing и LinkedIn. Отсюда можно не только почерпнуть сведения о претенденте, но и загрузить их в базу данных работодателя одним щелчком мышки. Подача заявки в один клик и поиск работы на смартфоне - еще один тренд. По данным исследования, проведенного Бамбергским университетом, восемь процентов крупных предприятий в Германии предлагают кандидатам для этих целей свои собственные мобильные приложения, 20 процентов компаний предоставляют возможность загрузить данные через мобильное приложение на порталах по трудоустройству. Короткое, но заметное резюме - главный элемент такого формата. Чем четче просматривается профессиональный профиль кандидата, тем больше у него шансов.

Резюме и мотивационное письмо - теперь этого достаточно

И все же профиль в соцсетях - лишь одна из опций. "У нас работают несколько IT-специалистов из России. Они присылали обычные резюме", - рассказывает Ясмин Курцхальс. Простого формата достаточно. Главное - автобиография и мотивационное письмо. "Можно прислать копию диплома об образовании. Справки и отзывы с прежнего места работы для нас не так важны. Если-кто-то присылает, то мы просматриваем, но детально не изучаем. В Германии их обычно пишут в позитивном ключе, поэтому о том, как человек на самом деле работал, из них вряд ли узнаешь", - отмечает HR-специалист. Отзывы прежних работодателей интересуют стартап только в случае вакансий для руководителей, а решение о найме на работу принимается на основе собеседования.

Мотивационное письмо может быть на одну страницу. "Почему человек хочет у нас работать. Ему нравится наш продукт? Впечатлил наш сайт? Может, он слышал от знакомых о фирме? Нужно объяснить, почему его интересует вакансия, какой у него опыт, что даст фирме прием на работу именно его, - объясняет Ясмин Курцхальс. - В резюме важны факты: проекты, навыки, ключевые темы, компетенции. Оно должно дать представление о кандидате как о профессионале и как о личности. Можно написать пару предложений о том, что вы за человек, какие качества выделяют вас на фоне других кандидатов".

Как пройти экспресс-скрининг

У менеджеров по персоналу - мало времени. Аналитики портала по поиску работы Monster.de провели исследование в США, Германии, Франции и Нидерландах. Выяснилось, что у рекрутеров на то, чтобы просмотреть резюме и отфильтровать тех, кто не подходит, уходит меньше одной минуты. Ясмин Курцхальс, по ее признанию, тратит на одну заявку до пяти минут. Но и это немного. Чтобы пройти через фильтр, важна четкая структура. "Если заявка в Word набрана сплошным текстом, даты указаны без логики, это - сразу большой минус", - подчеркивает она. Запомниться рекрутеру помогает и фотография на резюме. "Мне: конечно, приятно видеть лицо человека. Но если вы подаете такую заявку, то обратитесь к профессиональному фотографу, - призывает менеджер по персоналу. - Абсолютное табу - фото на паспорт из автомата".

Следует соблюдать и минимальные формальности. "Резюме должно быть аккуратным, эстетичным. Какой шрифт вы выберите, не так важно. В тексте не должно быть много грамматических ошибок, но та или иная не совсем правильная для письменного немецкого языка формулировка уже не решает судьбу кандидата так, как это было 15 лет назад", - уверен консультант по вопросам карьеры Юрген Хессе. Он советует до отправки заявки установить личный контакт с работодателем. Достаточно письма по электронной почте с короткой информацией о себе и вопросом, какие документы работодатель хотел бы получить. Это важно и потому, что не каждый работодатель в Германии сразу же откроет прикрепленные файлы, опасаясь вирусов. Другое дело - если он о вашем письме уже будет знать.

Полезно также посмотреть в интернете образцы заявок на работу (Muster или Vorlage). Их предлагают как платно, так и бесплатно.

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