Резонансные аресты в Росcии: кто следующий?

В России неделя громких арестов. Сначала бывший министр Михаил Абызов, теперь экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. О содержании российских новостей - карикатурист Сергей Елкин.
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