 Резонансные аресты в Росcии: кто следующий? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.03.2019

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Россия

Резонансные аресты в Росcии: кто следующий?

В России неделя громких арестов. Сначала бывший министр Михаил Абызов, теперь экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. О содержании российских новостей - карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина о громких арестах в России. Мужчина и женщина сидят на диване и смотрят телевизор. Из телевизора доносится голос: Начнем новости с новых арестов.

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