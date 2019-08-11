 Режиссер Дмитрий Васильев освобожден из изолятора | Новости из Германии о России | DW | 11.08.2019

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Россия

Режиссер Дмитрий Васильев освобожден из изолятора

Дмитрий Васильев стал тринадцатым задержанным по делу о протестах в Москве. Суд отказался арестовать режиссера. Его освободили в связи с истечением срока задержания.

Полицейские задерживают участника московских протестов

Полицейские задерживают участника московских протестов

Режиссер Дмитрий Васильев, ставший тринадцатым задержанным в Москве по делу о так называемых массовых беспорядках, вечером в воскресенье, 11 августа, освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

По словам ответственного секретаря ОНК  Ивана Мельникова, "в настоящее время Васильев освобожден, он решил не оставаться в больнице, а поехать лечиться домой, где у него есть все необходимые лекарства". Накануне его выписали из реанимации, куда Васильев был доставлен 10 августа, и перевели в палату изолятора временного содержания.

Контекст

Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы. (29.07.2019)

Телережиссер Дмитрий Васильев, задержанный по делу о протестах в Москве 27 июля, не смог присутствовать на заседании суда, так как находится в реанимации. (11.08.2019)

Через несколько часов после доставки в реанимацию режиссера, проходящего по делу о "массовых беспорядках", СКР сообщил, что его выписали. Утром суд отказался арестовывать госпитализированного. (11.08.2019)

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы вернул следствию ходатайство об аресте Васильева, задержанного по делу о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля. Вынося решение, судья Ирина Вырышева  сослалась на запрет заочного ареста по нормам УК РФ.

Следственный комитет: лекарства не отбирали

43-летний Васильев был задержан 9 августа после того, как к нему пришли домой силовики и сообщили, что он объявлен в розыск. Задержанного доставили в Следственный комитет РФ (СКР), где, по словам его адвоката Татьяны Прилипко, режиссер, страдающий диабетом, оставался с полуночи до половины пятого утра. Затем он был помещен в изолятор временного задержания, где у него забрали инсулин и глюкометр (препарат для определения уровня сахара в крови).

Позже на сайте СКР было опубликовано заявление, согласно которому "следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного". "Наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности", - отмечается в заявлении СКР.

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    Автор: Евгений Жуков


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Ссылки в интернете

Сайт Следственного комитета РФ

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