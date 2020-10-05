 Редкая профессия, которую можно получить в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.10.2020

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Культура и стиль жизни

Редкая профессия, которую можно получить в Германии

В Германии около 50 тысяч органов и 400 фирм по их строительству. В этой сфере занято 2000 работников. Зато на всю страну - только одно училище, в котором готовят таких специалистов.

Мастер по строительству органов за работой

Фирма по строительству органов Klais в Бонне

Орган - один из древнейших музыкальных инструментов. Строительство органов и органная музыка в 2017 году были объявлены нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. На создание инструмента среднего размера в мастерской уходит довольно много времени - от года до полутора лет, а настройка инструмента занимает еще два месяца.

Где в Германии учат строить органы

Единственное училище в Германии, которое готовит ремесленников и мастеров по строительству органов, находится в Людвигсбурге в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Оно носит имя Оскара Валькера (Oskar-Walcker-Schule), известного немецкого строителя органов и владельца фирмы Sauer во Франкфурте-на-Одере.

Его имя было присвоено училищу в день его открытия, в июле 1986 года. Сегодня профессионально-техническое училище работает по дуальной системе образования, сочетая практические занятия с теоретическими. Здесь обучаются многим специальностям, но самым престижным считается отделение "строительство музыкальных инструментов", на котором готовят и специалистов по строительству органов. Руководит этим отделением Вернер Станнат (Werner Stannat). Он согласился провести с нами виртуальную экскурсию и рассказать, кто и как обучается редкому мастерству.

Кто и сколько учится на строителей органов

Вернер Станнат

Вернер Станнат

"На теоретические занятия к нам приезжают со всей Германии. Это люди, которые уже получили место обучения в фирмах по строительству органов или других музыкальных инструментов", - уточняет Вернер Станнат. Учащиеся занимаются по 12 недель в году, все остальное время они практикуются на предприятиях. Общее время обучения на строителей роялей и органов составляет три с половиной года.

"Получать теоретические знания по выбранной специальности у нас можно при условии наличия аттестата реальной школы (Realschule). Это минимум. Для таких учащихся в возрасте от 16-17-ти лет создана специальная группа. Выпускники гимназий с аттестатами зрелости занимаются в других группах. Эти учащиеся постарше - им от 19-ти до 20-ти лет. Третья категория учащихся - те, у которых есть договор с биржей труда о переобучении или переквалификации. Эти учащиеся - старше. Ежегодно отделение по строительству органов заканчивают от сорока до пятидесяти человек. Они получают квалификацию подмастерьев и продолжают работать в своих фирмах или трудоустраиваются на других профильных предприятиях.

Почему молодые люди выбирают такую профессию

Профессию строителя органа в 16-летнем возрасте выбирают чаще всего подростки, которые знакомы с этим музыкальным инструментом. "Подавляющая часть - люди, которые выбрали эту профессию неслучайно. Многие из них выросли и воспитывались в религиозных семьях, некоторые сами играют на органе. Или их деятельность связана с церковью. Но есть среди учащихся и те, кто заинтересовался этой профессией, потому что в их городе есть такая фирма. Они прошли там практику во время учебы в школе, что и повлияло на их дальнейший выбор", - делится своими наблюдениями Вернер Станнат.

По его словам, учащиеся отделения строительства музыкальных инструментов мотивированные и дисциплинированные молодые люди, с которыми легко и приятно работать.

Училище готовит мастеров

"Уже через несколько лет некоторые наши выпускники возвращаются к нам, чтобы выучиться на мастеров по строительству органов. Получив такую квалификацию, они имеют право открыть собственную фирму или работать самостоятельно", - подчеркивает Вернер Станнат.

Органостроению учатся и девушки

Органостроению учатся и девушки

Квалификацию мастера учащиеся получают после успешной сдачи экзамена в ремесленной палате. Училище по специальной программе готовит желающих к этому экзамену, который состоит из четырех частей. На практической части выпускники должны продемонстрировать свои ремесленные навыки - представить выполненные ими работы и рассказать о них. Вторая часть экзамена - теоретическая, во время которой нужно показать уровень знаний, касающихся профессии, третья часть - основы управления производственным процессом и бухгалтерского учета. Во время четвертой части экзамена выпускники должны показать свои навыки менторов по обучению учеников. Став мастерами, они получают право открыть собственное предприятие, а значит - должны заботиться о новых кадрах, которые обычно обучаются ремеслу на их предприятиях.

"На мастера надо учиться один год, имея уже образование и практический опыт работы в качестве подмастерья. Наше училище предлагает такой курс обучения один раз в два года. Успешно его заканчивают примерно пять человек", - уточняет Вернер Станнат.

На учебу принимается и иностранцы

В училище имени Оскара Вальккера обучаются и иностранцы - европейцы, азиаты, американцы, подчеркивает собеседник DW. По его словам, бывают и русскоговорящие учащиеся, но в основном это дети поздних переселенцев из постсоветских стран. Напрямую из России пока никто учится строительству органов не приезжал, хотя возможности такие есть.

Мастерская для практических занятий

Одна из мастерских училища

"Молодые россияне могут у нас учиться при соблюдении двух важных условий. Во-первых, они должны получить место обучения на немецкой фирме по строительству музыкальных инструментов. Во-вторых, владеть немецким языком на уровне B2, который позволяет учиться в немецком колледже", - объясняет Вернер Станнат.

По словам эксперта, учащихся-россиян, напрямую приехавших из России для обучения по специальности "строительство органов", на его памяти не было. А вот по специальности "строительство фортепиано" редко, но бывают. "Это люди с музыкальным образованием, чаще всего пианисты, которые не видят профессиональных перспектив у себя на родине и приняли решение переквалифицироваться в Германии на ремесленников или мастеров по строительству клавишных музыкальных инструментов", - объясняет Вернер Станнат.

Эксперт считает, что многим молодым россиянам, украинцам или белорусам не хватает информации о том, где и как обучаются этой достаточно редкой профессии. Многие скорей всего считают, что у них нет шансов получить договор об обучении в немецких фирмах и поэтому не отправляют свои заявки или резюме.

По мнению Вернера Станната, руководителя отделения по строительству музыкальных инструментов в Людвигсбурге, попытаться это сделать стоит, особенно тем, кто любит музыкальные инструменты и изучает немецкий язык.

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  • Schweiz Serinette im Musikmuseum in Basel (public domain)

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  • Laute (Imago/Westend61)

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  • Museum für Musikinstrumente Universität Leipzig (DW)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

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  • Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig (Museum für Musikinstrumente Universität Leipzig)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

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  • Instrument Drehleier Stephan Groth (Imago/Sven Simon)

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    Колесная лира

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  • Indien Harmonium (Getty Images/AFP/N. Seelam)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

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  • Instrumenten Cister (picture-alliance/dpa/T. Schulze/Isn)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

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  • Junge Frau trommelt auf einem Hang (Imago/ecomedia/robert fishman)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

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    …бывает и с рожками! Этот редкий экземпляр с необычным звучанием, изготовленный в 1907 году, держит в руках директор Музея губной гармошки в Троссингене Мартин Хеффнер.

    Автор: Инга Ваннер


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