Редкая профессия, которую можно получить в Германии

Орган - один из древнейших музыкальных инструментов. Строительство органов и органная музыка в 2017 году были объявлены нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. На создание инструмента среднего размера в мастерской уходит довольно много времени - от года до полутора лет, а настройка инструмента занимает еще два месяца.

Где в Германии учат строить органы

Единственное училище в Германии, которое готовит ремесленников и мастеров по строительству органов, находится в Людвигсбурге в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Оно носит имя Оскара Валькера (Oskar-Walcker-Schule), известного немецкого строителя органов и владельца фирмы Sauer во Франкфурте-на-Одере.

Его имя было присвоено училищу в день его открытия, в июле 1986 года. Сегодня профессионально-техническое училище работает по дуальной системе образования, сочетая практические занятия с теоретическими. Здесь обучаются многим специальностям, но самым престижным считается отделение "строительство музыкальных инструментов", на котором готовят и специалистов по строительству органов. Руководит этим отделением Вернер Станнат (Werner Stannat). Он согласился провести с нами виртуальную экскурсию и рассказать, кто и как обучается редкому мастерству.

Кто и сколько учится на строителей органов

Вернер Станнат

"На теоретические занятия к нам приезжают со всей Германии. Это люди, которые уже получили место обучения в фирмах по строительству органов или других музыкальных инструментов", - уточняет Вернер Станнат. Учащиеся занимаются по 12 недель в году, все остальное время они практикуются на предприятиях. Общее время обучения на строителей роялей и органов составляет три с половиной года.

"Получать теоретические знания по выбранной специальности у нас можно при условии наличия аттестата реальной школы (Realschule). Это минимум. Для таких учащихся в возрасте от 16-17-ти лет создана специальная группа. Выпускники гимназий с аттестатами зрелости занимаются в других группах. Эти учащиеся постарше - им от 19-ти до 20-ти лет. Третья категория учащихся - те, у которых есть договор с биржей труда о переобучении или переквалификации. Эти учащиеся - старше. Ежегодно отделение по строительству органов заканчивают от сорока до пятидесяти человек. Они получают квалификацию подмастерьев и продолжают работать в своих фирмах или трудоустраиваются на других профильных предприятиях.

Почему молодые люди выбирают такую профессию

Профессию строителя органа в 16-летнем возрасте выбирают чаще всего подростки, которые знакомы с этим музыкальным инструментом. "Подавляющая часть - люди, которые выбрали эту профессию неслучайно. Многие из них выросли и воспитывались в религиозных семьях, некоторые сами играют на органе. Или их деятельность связана с церковью. Но есть среди учащихся и те, кто заинтересовался этой профессией, потому что в их городе есть такая фирма. Они прошли там практику во время учебы в школе, что и повлияло на их дальнейший выбор", - делится своими наблюдениями Вернер Станнат.

По его словам, учащиеся отделения строительства музыкальных инструментов мотивированные и дисциплинированные молодые люди, с которыми легко и приятно работать.

Училище готовит мастеров

"Уже через несколько лет некоторые наши выпускники возвращаются к нам, чтобы выучиться на мастеров по строительству органов. Получив такую квалификацию, они имеют право открыть собственную фирму или работать самостоятельно", - подчеркивает Вернер Станнат.

Органостроению учатся и девушки

Квалификацию мастера учащиеся получают после успешной сдачи экзамена в ремесленной палате. Училище по специальной программе готовит желающих к этому экзамену, который состоит из четырех частей. На практической части выпускники должны продемонстрировать свои ремесленные навыки - представить выполненные ими работы и рассказать о них. Вторая часть экзамена - теоретическая, во время которой нужно показать уровень знаний, касающихся профессии, третья часть - основы управления производственным процессом и бухгалтерского учета. Во время четвертой части экзамена выпускники должны показать свои навыки менторов по обучению учеников. Став мастерами, они получают право открыть собственное предприятие, а значит - должны заботиться о новых кадрах, которые обычно обучаются ремеслу на их предприятиях.

"На мастера надо учиться один год, имея уже образование и практический опыт работы в качестве подмастерья. Наше училище предлагает такой курс обучения один раз в два года. Успешно его заканчивают примерно пять человек", - уточняет Вернер Станнат.

На учебу принимается и иностранцы

В училище имени Оскара Вальккера обучаются и иностранцы - европейцы, азиаты, американцы, подчеркивает собеседник DW. По его словам, бывают и русскоговорящие учащиеся, но в основном это дети поздних переселенцев из постсоветских стран. Напрямую из России пока никто учится строительству органов не приезжал, хотя возможности такие есть.

Одна из мастерских училища

"Молодые россияне могут у нас учиться при соблюдении двух важных условий. Во-первых, они должны получить место обучения на немецкой фирме по строительству музыкальных инструментов. Во-вторых, владеть немецким языком на уровне B2, который позволяет учиться в немецком колледже", - объясняет Вернер Станнат.

По словам эксперта, учащихся-россиян, напрямую приехавших из России для обучения по специальности "строительство органов", на его памяти не было. А вот по специальности "строительство фортепиано" редко, но бывают. "Это люди с музыкальным образованием, чаще всего пианисты, которые не видят профессиональных перспектив у себя на родине и приняли решение переквалифицироваться в Германии на ремесленников или мастеров по строительству клавишных музыкальных инструментов", - объясняет Вернер Станнат.

Эксперт считает, что многим молодым россиянам, украинцам или белорусам не хватает информации о том, где и как обучаются этой достаточно редкой профессии. Многие скорей всего считают, что у них нет шансов получить договор об обучении в немецких фирмах и поэтому не отправляют свои заявки или резюме.

По мнению Вернера Станната, руководителя отделения по строительству музыкальных инструментов в Людвигсбурге, попытаться это сделать стоит, особенно тем, кто любит музыкальные инструменты и изучает немецкий язык.

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