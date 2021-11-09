Реджеп Тайип Эрдоган

Мир вступает в эпоху пандемий? И можно ли победить коронавирус? DW Новости (25.10.2021)

Впервые в России 38 тысяч новых заражений ковидом. В ряде регионов страны частичный локдаун уже введен, остальные, такие как Москва, к нему готовятся. Статистика по ковиду растет в сторону увеличения не только в России, где до сих пор привита лишь треть населения, но и по всей Европе. В Германии, где вакцинированы почти 70 процентов граждан, цифры по ковиду тоже ползут вверх.