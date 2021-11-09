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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган является президентом Турции с 2014 года.

С 1994 по 1998 год Эрдоган возглавлял мэрию Стамбула. С 2003 по 2014 год он руководил правительством Турции.

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска 09.11.2021

Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Эрдоган отказался ехать на конференцию ООН в Глазго 01.11.2021

Отказ от участия в конференции ООН по климату президент Турции объяснил тем, что Великобритания не выполнила требования Анкары по безопасности.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Президент Турции отказался от намерения выслать послов западных стран 25.10.2021

Посольства десяти западных стран распространили заявление, в котором указали, что не намереваются вмешиваться во внутренние дела Турции в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Скандал с высылкой дипломатов - отвлекающий маневр Эрдогана? (25.10.2021) 25.10.2021

По мнению экспертов, намерение объявить десять дипломатов персонами нон-грата свидетельствует о серьезных проблемах, с которыми столнкулся турецкий президент. У Эрдогана стремительно падает рейтинг на фоне растущих экономических проблем. И он ищет козла отпущения.

Мир вступает в эпоху пандемий? И можно ли победить коронавирус? DW Новости (25.10.2021) 25.10.2021

Впервые в России 38 тысяч новых заражений ковидом. В ряде регионов страны частичный локдаун уже введен, остальные, такие как Москва, к нему готовятся. Статистика по ковиду растет в сторону увеличения не только в России, где до сих пор привита лишь треть населения, но и по всей Европе. В Германии, где вакцинированы почти 70 процентов граждан, цифры по ковиду тоже ползут вверх.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Эрдоган идет на обострение с Западом. СМИ ФРГ о скандале с послами 25.10.2021

Посол Германии и главы дипмиссий еще девяти западных стран объявлены в Турции персонами нон грата. Каковы последствия этого беспрецедентного шага Анкары? Обзор немецкой прессы.
ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech as he attends Veterans Day Ceremony at Bestepe People's Convention and Culture Center on September 19, 2018 in Ankara, Turkey. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эрдоган объявил послов ФРГ, Франции и других стран персонами нон грата 23.10.2021

За призыв освободить заключенного в тюрьму правозащитника Османа Кавалу главы дипмиссий Германии, Франции, США и еще семи государств, вероятно, будут высланы из Турции.
Turkish President Tayyip Erdogan arrives for a meeting with EU Council President Charles Michel in Brussels, Belgium March 9, 2020. REUTERS/Francois LenoirMarch 9, 2020***

Еврокомиссия раскритиковала Турцию за откат от демократии 20.10.2021

Турция отходит все дальше от демократии, говорится в докладе Еврокомиссии. Анкара в ответ обвинила ЕС в двойных стандартах.
22.12.2020 Iraq: A U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon fighter aircraft breaks away after aerial refueling from a KC-135 Stratotanker during a patrol as part of Operation Inherent Resolve December 22, 2020 over Iraq. Iraq Airspace Iraq - ZUMAp138 20201222_zaa_p138_023 Copyright: xSsgt.xTrevorxT.xMcbride/U.SxAirx

США могут поставить Турции истребители F-16 вместо F-35 17.10.2021

Изначально Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку по их поставкам в связи с тем, что Турция, будучи членом НАТО, приобрела у России системы ПВО C-400.
DIYANET ISLERI BASKANI ERBAS, TWITTER HESABINDAN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Schlagworte: Ali Erbas, diyanet Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ankara Wann wurde das Bild aufgenommen?: 05.09.2020 Bildbeschreibung: Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Ислам в Турции: что угрожает секуляризму 17.10.2021

Управление по делам религии в Турции становится все более могущественной структурой. Критики говорят о том, что его глава пытается ликвидировать четкое разделение между религией и государством.

16.10.2021, Istanbul*** ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 16: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan and German Chancellor Angela Merkel hold a joint press conference after their meeting at Huber Mansion, in Istanbul, Turkey on October 16, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Меркель призвала президента Турции Эрдогана к сотрудничеству по Афганистану 16.10.2021

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время прощального визита в Турцию указала на необходимость обеспечить оказание гуманитарной помощи Афганистану и не допустить нового миграционного кризиса.
Symbolbild fuer die Internet Zensur von Social Media Plattformen durch ein von Ministerpraesident Erdogan verabschiedetes Gesetz in der Tuerkei Logo von Twitter im Auge einer Frau mit Flagge der Tuer | Verwendung weltweit

"Попытка заклеймить журналистов": в Турции разрабатывают закон об "иноагентах" 13.10.2021

В Турции собираются обязать СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, пройти дополнительную регистрацию и отчитываться в МВД. Какие еще изменения ожидают журналистов?

Неудобная шкура оппозиционера. Политическая жатва. Хор для президента – "Заповедник", выпуск 186, 03.10.21 03.10.2021

Сюжет об идущих на поклон к волшебнику Вброс. Репортаж про дачные заготовки. Песня от поклонников в подарок президенту. Смотрите в 186-м выпуске "Заповедника"!

Давление на КПРФ в России усиливается и скандал с блокировкой каналов RT на немецком. DW Новости (29.09.2021) 29.09.2021

В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.
MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 5, 2017: S-400 Triumf medium-range and long-range surface-to-air missile systems at Alabino training ground during a rehearsal for the upcoming 9 May military parade marking the 72nd anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II. Valery Sharifulin/TASS |

Эрдоган намерен закупить у России вторую партию С-400 26.09.2021

Решение Анкары о закупке второй партии С-400 может усугубить конфликт Турции с США и повлечь за собой новые американские санкции.
ANKARA, TURKEY - APRIL 26: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a statement during a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 26, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency

Турция в роли посредника? Зачем Эрдоган ищет дружбы с талибами 02.09.2021

После вывода войск НАТО из Афганистана Турция хочет играть в этой стране более важную роль и сотрудничать с талибами. Но на каких условиях? И зачем ей эта дружба?
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