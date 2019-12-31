Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Редакция Deutsche Welle на русском языке

Информация о работе русской редакции немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW).

-

С праздником, дорогие друзья!

С праздником, дорогие друзья! 31.12.2019

Заканчивается 2019 год - надеемся, что это были удачные и благополучные 12 месяцев для вас и ваших близких.

С Новым годом и Рождеством!

С Новым годом и Рождеством! 29.12.2017

Русская редакция DW поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом и Рождеством. О том, чем запомнился 2017 год и о планах на год 2018-й - главный редактор Инго Маннтойфель.
История русской редакции Deutsche Welle

История русской редакции Deutsche Welle 01.08.2011

Полвека работы русской редакции Deutsche Welle: от коротковолнового радио к мультимедийному СМИ.
Специальный выпуск Deutsche Welle

Специальный выпуск Deutsche Welle 30.06.2011

30 июня - последний день радиоэфира русской редакции Deutsche Welle. Мы завершаем наш "переезд" в интернет. Deutsche Welle прощается с "Немецкой волной". О том, как она менялась в последние полвека, - в этом выпуске.

Вопросы и ответы 27.03.2011

Русская редакция Deutsche Welle 03.12.2010
Офисы DW в Вашингтоне, Брюсселе, Москве, Берлине

Офисы DW в Вашингтоне, Брюсселе, Москве, Берлине 21.05.2010

DW имеет несколько зарубежных офисов: в Вашингтоне, Москве и Брюсселе. Кроме того, являясь частью системы немецкого общественно-правового телевидения ARD, Deutsche Welle сотрудничает с корреспондентами ARD по всему миру.
Телестудии DW-TV в Берлине

Телестудии DW-TV в Берлине 21.05.2010

Телевизионный центр Deutsche Welle расположен в Берлине.
Центральный офис DW в Бонне

Центральный офис DW в Бонне 21.05.2010

Cовременный студийный и офисный комплекс Deutsche Welle в Бонне на берегу Рейна расположен между самым высоким в городе зданием DHL (Deutsche Post) и европейской штаб-квартирой ООН.
Deutsche Welle – онлайн-сотрудничество

Deutsche Welle – онлайн-сотрудничество 23.04.2009

DW предлагает редакциям русскоязычных интернет-СМИ различные формы информационного партнерства.
Онлайн-партнерство: как с нами сотрудничать

Онлайн-партнерство: как с нами сотрудничать 23.04.2009

Информация для представителей интернет-ресурсов и новостных порталов, желающих заключить информационное партнерство с Deutsche Welle.
Радиопартнерство: как сотрудничать с DW

Радиопартнерство: как сотрудничать с DW 25.03.2008

Информация для представителей радиостанций в России и СНГ, желающих заключить партнерство с Deutsche Welle.
ТВ-партнерство: как с нами сотрудничать

ТВ-партнерство: как с нами сотрудничать 13.03.2008

Информация для кабельных операторов и операторов эфирного телевидения, желающих транслировать телевизионные программы Deutsche Welle.
Ребродкастинг с помощью AudioDepot

Ребродкастинг с помощью AudioDepot 18.02.2008

Система AudioDepot предназначена для профессионалов радиобизнеса. С ее помощью партнерам станет еще проще использовать материалы Deutsche Welle в своих программах.
Deutsche Welle - ваш информационный онлайн-партнер

Deutsche Welle - ваш информационный онлайн-партнер 06.07.2005

Сотрудничество с Deutsche Welle дает возможность ежедневного обновления Вашего сайта без дополнительных усилий.
Актуальные тележурналы DW

Актуальные тележурналы DW 16.03.2005

Ежедневно в программе DW-TV появляется 26-минутный актуальный, содержательный и информативный журнал, посвященный одной из семи тем: политика, экономика, культура, Европа, будущее, спорт, путешествия.
Показать еще