Редакция Deutsche Welle на русском языке

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Информация о работе русской редакции немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW).
-
Заканчивается 2019 год - надеемся, что это были удачные и благополучные 12 месяцев для вас и ваших близких.
Русская редакция DW поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом и Рождеством. О том, чем запомнился 2017 год и о планах на год 2018-й - главный редактор Инго Маннтойфель.
Полвека работы русской редакции Deutsche Welle: от коротковолнового радио к мультимедийному СМИ.
30 июня - последний день радиоэфира русской редакции Deutsche Welle. Мы завершаем наш "переезд" в интернет. Deutsche Welle прощается с "Немецкой волной". О том, как она менялась в последние полвека, - в этом выпуске.
DW имеет несколько зарубежных офисов: в Вашингтоне, Москве и Брюсселе. Кроме того, являясь частью системы немецкого общественно-правового телевидения ARD, Deutsche Welle сотрудничает с корреспондентами ARD по всему миру.
Телевизионный центр Deutsche Welle расположен в Берлине.
Cовременный студийный и офисный комплекс Deutsche Welle в Бонне на берегу Рейна расположен между самым высоким в городе зданием DHL (Deutsche Post) и европейской штаб-квартирой ООН.
DW предлагает редакциям русскоязычных интернет-СМИ различные формы информационного партнерства.
Информация для представителей интернет-ресурсов и новостных порталов, желающих заключить информационное партнерство с Deutsche Welle.
Информация для представителей радиостанций в России и СНГ, желающих заключить партнерство с Deutsche Welle.
Информация для кабельных операторов и операторов эфирного телевидения, желающих транслировать телевизионные программы Deutsche Welle.
Система AudioDepot предназначена для профессионалов радиобизнеса. С ее помощью партнерам станет еще проще использовать материалы Deutsche Welle в своих программах.
Сотрудничество с Deutsche Welle дает возможность ежедневного обновления Вашего сайта без дополнительных усилий.
Ежедневно в программе DW-TV появляется 26-минутный актуальный, содержательный и информативный журнал, посвященный одной из семи тем: политика, экономика, культура, Европа, будущее, спорт, путешествия.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact