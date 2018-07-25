Редактирование геномов: Европейский суд вынес решение

В среду, 25 июля, Европейский суд в Люксембурге постановил, что продукция, которая была получена с помощью новой технологии мутагенеза (CRISPR/Cas9), подпадает под уже существующие правила о генетически модифицированных организмах (ГМО). Они подлежат проверке, а продукты питания перед поступлением в магазины должны быть соответствующим образом промаркированы.

Что это за технология и какие у нее есть сильные и слабые стороны?

Что такое система CRISPR/Cas9?

Система CRISPR/Cas9 - возможность целенаправленного изменения (редактирования) ДНК. При помощи системы можно удалять или отсекать определенные последовательности ДНК, а также вставлять на их место другие. Метод основан на противовирусной защите бактерий. Он был открыт в 2011 году, а позже журнал Science объявил его научным прорывом года.

Отличие CRISPR/Cas9 от ранее существовавших методов заключается в том, что новая система позволяет очень точно вырезать из генетического материала необходимые фрагменты, заменяя их другими. Таким образом, в результате научного вмешательства растение или продукт получают те свойства и качества, которые нужны исследователям. При этом сторонний генетический материал в этой технологии не применяется - работа ведется только в рамках ДНК используемого растения.

Отсюда происходит одна важная особенность CRISPR/Cas9 - невозможность, в отличие от более старых методов, впоследствии установить факт применения этой техники. Для стороннего наблюдателя никаких отличий нет.

Кто и почему обратился в суд?

До настоящего момента система CRISPR/Cas9 не считалась генной техникой. Причина - правила ЕС о ГМО, которые были приняты задолго до появления новых методик. Под действия правил раньше подпадали только методы генной инженерии, дающие результат, который не может быть получен естественным путем. При этом, утверждает ряд экспертов, в случае CRISPR/Cas9 происходит все наоборот: генетический материал редактируется так, как это возможно и в природе.

Однако несколько критически настроенных в отношении генной инженерии лоббистских групп во Франции усомнились в оценке местных властей, согласно которой CRISPR/Cas9 мог считаться обычной селекцией. Активисты обратились во французский суд, который, в итоге обратился за помощью в суд Европейский.

У ФРГ дополнительно есть возможность ввести свои ограничения и запреты на продукцию с измененным генетическим составом

При этом у Германии, если бы Европейский суд принял иное решение, все равно оставалась бы возможность ввести свои ограничения и запреты на культивирование и потребление продукции, полученной при помощи CRISPR/Cas9.

Видна ли разница при использовании CRISPR/Cas9?

Одна из независимых лабораторий заявила, что может отличить продукцию, полученную при помощи технологии CRISPR/Cas9, от результатов "простой" селекции, лишь располагая исходным генетическим материалом, и при условии, что селекция производилась с использованием радиации или химических веществ. При этом, в сравнении с исходным растением, при "простой" селекции можно обнаружить куда больше мутаций, чем в случае редактирования ДНК. Однако без предварительного знания исходника эксперты не смогли бы определить, какой продукт был получен каким образом.

Понятие "генное редактирование" звучит угрожающе. Однако на самом деле такое происходит каждый день: к примеру, на геном растений влияют солнечные лучи. Отличие лишь в том, что в естественной среде мутации распределяются случайным образом по всему геному, а не на необходимых участках.

Каковыаргументы сторонников и противников?

Биомедики, селекционеры и биологи возлагают большие надежды на CRISPR/Cas9, поскольку при использовании этой системы желаемые результаты могут достигаться быстрее, чем при традиционной генной инженерии. Кроме того, сторонники CRISPR/Cas9 утверждают, что благодаря новой методике возможно появление новых видов растений, устойчивых к некоторым видам паразитов, или дающих хорошие урожаи в сложных климатических условиях.

Противники CRISPR/Cas9 до решения суда опасались, что продукты, которые получаются с помощью технологии, не будут промаркированы фразой "Содержит ГМО". Кроме того, критики CRISPR/Cas9 и инициаторы судебного процесса утверждают, что пока не все риски могут быть в достаточной степени оценены. Последние исследования показывают, что при применении методики могут случиться и непредвиденные мутации. Поэтому, полагают критики, маркировка товаров необходима в интересах потребителей, которые сами должны решать, хотя ли они покупать продукты, содержащие ГМО.

Продаются ли уже продукты, полученные с помощью CRISPR/Cas9?

Пока - нет. Немецкое издание Spiegel сообщает, что в Америке проводятся полевые испытания с соевыми бобами, в которых изменено содержание олеиновой кислоты, а также с кукурузой, содержащей другую крахмальную массу. Специализированные компании также работают над тем, чтобы при помощи генного редактирования вывести картофель с улучшенным сроком хранения.

Последствия для небольших компаний

Судя по всему, возможность прибегать к редактированию геномов принесет пользу средним и небольшим предприятиям, которые в отличие от крупных концернов не могут себе позволить долгие годы заниматься биологическими экспериментами.

Поэтому Федеральная ассоциация немецких селекционеров (BDP) выступает за оценку растений не только на основе методов их производства, но и на основе их свойств. В BDP входят около 130 компаний, в основном представляющие средний бизнес.

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