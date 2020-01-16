 Регулятор в ФРГ изучает запрос о выводе ″Северного потока - 2″ из-под Газовой директивы ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 17.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Регулятор в ФРГ изучает запрос о выводе "Северного потока - 2" из-под Газовой директивы ЕС

Процедура, необходимая для "освобождения от норм регулирования", запущена для Nord Stream 2 AG 10 января, следует из делопроизводства Федерального агентства по сетям.

Прокладка Северного потока - 2 по дну Балтийского моря

Прокладка "Северного потока - 2" по дну Балтийского моря (фото из архива)

Российский концерн-монополист "Газпром" в лице своих дочерних компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подал заявки немецкому регулятору - Федеральному агентству по сетям (Bundesnetzagentur) - о выводе газпроводов "Северный поток" и недостроенного "Северного потока - 2" из-под действия Газовой директивы (части Третьего энергопакета. - Ред.) Евросоюза, изменения к которой вступили в силу 23 мая 2019 года. Это следует из делопроизводства одной из палат немецкого агентства.

Процедура, необходимая для "освобождения от норм регулирования", была 10 января запущена в отношении Nord Stream 2 AG и 23 декабря минувшего года - применительно к Nord Stream AG.

Как следовало из обнародованного 12 декабря Федеральным агентством по сетям порядка действий, заявки и сопутствующая документация должны были быть получены им до 13 января.

В документах указывается, что полный вывод из-под правил директивы возможен лишь для трубопроводов, строительство которых завершено до 23 мая 2019 года.

Свое решение регулятор, как ожидается, примет до 24 мая.

Брюссель настаивает на консультациях

Контекст

Строительство "Северного потока - 2" уже невозможно остановить, считает канцлер ФРГ Англела Меркель. Будущему российского газопровода ничто не угрожает, согласен Сергей Елкин. (16.05.2019)

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

"Как государство-член ЕС, на территории которого находится первый пункт присоединения ("Северного потока-1" и "Северного потока-2" к газотранспортной системе Евросоюза. - Ред.), Германия имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС", - ранее пояснили DW в Еврокомиссии.

Согласно действующему в Евросоюзе с 2009 года законодательству (Третий энергопакет), газопроводы на территории ЕС должны принадлежать не тем, кто добывает и продает газ, а независимым компаниям. Они также должны быть доступными любым поставщикам, что сделано для либерализации газового рынка и предотвращения монополизма.

Весной минувшего года это правило было распространено на морские газопроводы, идущие из третьих стран на территорию Евросоюза. Изменения в Газовую директиву (часть Третьего энергопакета) вступили в силу 23 мая 2019 года. На тот момент строился только один газопровод, подпадающий под новое правило: "Северный поток-2". Так что фактически директива менялась именно из-за этого проекта, а также на будущее.

Еврокомиссия - непреклонна

Впрочем, когда в конце прошлого года Германия переносила новые нормы ЕС в свое законодательство, правящие партии убрали формулировку, в которой говорилось о 23 мая.

Тем не менее в Еврокомиссии продолжают считать, что исключение возможно лишь для газопроводов, завершенных до этой даты: "Мы будем следить за тем, чтобы государства-члены ЕС применяли эти правила корректно".

Смотрите также:

  • Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Когда достроят "Северный поток-2"?

    Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

  • Украинская газокомпрессорная станция

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Украина сохранила газовый транзит

    Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток-2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

  • Прокладка газопровода Eugal

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Eugal убытки не грозят

    Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

  • Путин и Эрдоган на введении в строй Турецкого потока

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    "Турецкий поток" пока недозагружен

    Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

  • Символическая труба интерконнектора Греция-Болгария

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Азербайджанский газ для Болгарии

    Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

  • Турецкий министр и греческий премьер при начале строительства TAP

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    TAP продолжает TANAP

    В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля дают старт газопроводу EastMed

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    EastMed: израильский газ для ЕС

    2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

  • Нефтегазовые буровые платформы в Норвегии

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Baltic Pipe: норвежский газ для Польши

    Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

  • Строительство газопровода Balticconnector

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Финский рынок газа стал конкурентным

    В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 14:25

Северный поток-2 пошел ко дну, но Путин и Меркель не дают США его потопить. DW Новости

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

Газовый бизнес в Европе переживает бурные изменения. В разных частях континента "Газпром" и его конкуренты сооружают трубопроводы, серьезно меняющие расстановку сил в отрасли. (16.01.2020)  

Ссылки в интернете

Bundesnetzagentur

Bundesnetzagentur 1

Информация о правилах подачи заявок

Аудио- и видеофайлы по теме

Северный поток-2 пошел ко дну, но Путин и Меркель не дают США его потопить. DW Новости  

США топят "Северный поток-2", а "Газпром" уступил Украине без газовой войны. DW Новости  

Как птицы могут помешать строительству "Северного потока-2" в Германии?  

Также по теме

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к "Северному потоку-2" 16.01.2020

Компания, строящая "Северный поток-2", подала немецкому регулятору заявку на освобождение от исполнения требований ЕС. В Брюсселе заявили, что будут следить, чтобы Берлин корректно применял газовое законодательство ЕС.

Ostsee Pipelineverlegeschiff Solitaire von Allseas

2020: Бурные события на газовом рынке Европы (фотогалерея) 17.01.2020

"Северный поток - 2", "Турецкий поток", Eugal, EastMed, Baltic Pipe, Tanap, Tap, IGB. Каковы задачи всех этих газопроводов и что они означают для "Газпрома"? Об этом - в галерее DW.

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

"Северный поток - 2" встал, но газ по его продолжению Eugal пошел 07.01.2020

"Газпром" для поддержания в рабочем состоянии нового трубопровода на территории Германии перебрасывает в него газ из действующего "Северного потока", но деньги все равно теряет.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Почему Путин выбрал Мишустина и что будет дальше  

Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к "Северному потоку-2"  

Сейм Латвии потребовал от РФ отказаться от исторического ревизионизма  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно