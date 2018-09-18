Региональные выборы в РФ: борьба не за голоса, а за подписи

Для политиков от непарламентской оппозиции даже стать кандидатом на выборах в России - едва выполнимая миссия. ЦИК знает свое дело, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
На фоне падающего рейтинга российский правящий класс нашел козла отпущения в лице единороссов. Не приведет ли это к отмене политических партий вообще, размышляет Иван Преображенский. (02.07.2019)
Избирательная кампания в Санкт-Петербурге едва стартовала, но уже вызвала много нареканий. DW о том, как она проходит и как власти пытаются не допустить победы оппозиции. (22.06.2019)