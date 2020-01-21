Реально зимний отпуск: лучшие ледяные отели Европы

Вы тоскуете по нормальной зиме? Тогда пакуйте теплые вещи и отправляйтесь в один из ледяных отелей Европы. Или поселитесь в альпийской деревне - на высоте, где снег не тает. Эти отели - субъективный выбор DW.
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