Реально зимний отпуск: лучшие ледяные отели Европы

Горнолыжные курорты Германии

Немецкие лыжники

Общее число лыжников в Германии оценивается примерно в 16 миллионов человек. Более 55 миллионов вообще никогда не катаются или забыли, когда делали это в последний раз. В зимний сезон несколько раз в месяц или даже несколько раз в неделю на лыжах катается около 700 тысяч немцев. Для этого можно отправиться, например…