 Реально зимний отпуск: лучшие ледяные отели Европы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.01.2020

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Культура и стиль жизни

Реально зимний отпуск: лучшие ледяные отели Европы

Вы тоскуете по нормальной зиме? Тогда пакуйте теплые вещи и отправляйтесь в один из ледяных отелей Европы. Или поселитесь в альпийской деревне - на высоте, где снег не тает. Эти отели - субъективный выбор DW.

  • Icehotel в шведском Юккасъярви

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Icehotel в шведском Юккасъярви

    Эта гостиница изо льда ждет гостей в небольшом шведском поселке Юккасъярви. Лед в качестве главного строительного материала вот уже 25 лет доставляют из реки, на берегу которой отель стоит. Ежегодно в начале зимы гостиницу заново отстраивают, потому что в апреле она тает буквально на глазах...

  • Отель Arctic TreeHouse в финском Рованиеми

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Arctic TreeHouse в финском Рованиеми

    В финском городке Рованиеми живет известный на весь мир человек: Санта-Клаус (их местный Дед Мороз). Здесь для туристов построено множество отелей. Arctic Treehouse - один из самых красивых. Жилые блоки кубической формы построены из местной древесины и установлены на сваях.

  • Sorrisniva Igloo-Hotel в норвежской коммуне Алта

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Sorrisniva Igloo-Hotel в норвежском поселке Алта

    Этот отель напоминает жилище эскимосов. Расположен неподалеку от норвежского поселка Алта. Украшен художественными ледяными скульптурами. В нем постоянно поддерживается температура от -4 до -7 градусов. В каждом номере есть теплые спальные мешки. Укутавшись в них, гости могут любоваться северным сиянием.

  • Hotel Arctic в Гренландии

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Hotel Arctic в Гренландии

    Вас поселят не в большом общем здании, а в отдельной хижине. Отсюда открывается поразительной красоты вид на знаменитый Илулиссат-Исфьорд, включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Виды из окон фантастические!

  • Hotel-Igloo Village в швейцарском Церматте

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Hotel-Igloo Village в швейцарском Церматте

    Эта иглу-деревня находится очень высоко в Альпах. Ночи гости проводят в специальных спальных мешках, используемых для северных экспедиций. Самое теплое место - бурлящий бассейн с видом на звездное небо.

  • Chalet Grand Flüh в Австрии

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Chalet Grand Flüh в Австрии

    В уютном шале можно отдохнуть душой и телом. Отель находится в тирольском поселке Нессельвенгле - на высоте 1100 метров. В сервис входит повар, который балует гостей тирольскими лакомствами. У гостей большой выбор оздоровительных процедур. А буквально у двери отеля стартует лыжня длиной в 140 километров!

  • Skiresort Arc 1950 во французских Альпах

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Skiresort Arc 1950 во французских Альпах

    Лез-Арк - один из самых известных горных курортов Франции. Гостиничный комплекс Skiresort Arc 1950 - один из самых тихих и уютных. Здесь можно расслабиться в номере, пообедать в одном из ресторанов и завершить день коктейлем в уютном баре. 1950 - это высоту над уровнем моря.

  • Замок-отель Kranzbach в Баварии

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Замок-отель Kranzbach в Баварии

    Этот английский замок в "деревенском стиле" расположен у подножия вершины Цугшпитце. Он был построен 1915 году по заказу британской скрипачки Мэри Портман. Отелем стал всего пару лет назад. Гостям предлагают оздоровительные и косметические процедуры.

  • Sölring Hof на немецком острове Зюльт

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Sölring Hof на немецком острове Зюльт

    Пятизвездочный отель Sölring Hof находится в деревне Рантум. Сама деревня расположена в дюнах - всего в пяти минутах от побережья Северного моря. В отеле есть превосходный ресторан - с двумя звездами "Мишлен". Это - отдых класса "люкс", который предлагает остров Зюльт красивым и богатым мира сего.

    Автор: Анн Термеш, Виктор Вайц


  • Icehotel в шведском Юккасъярви

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Icehotel в шведском Юккасъярви

    Эта гостиница изо льда ждет гостей в небольшом шведском поселке Юккасъярви. Лед в качестве главного строительного материала вот уже 25 лет доставляют из реки, на берегу которой отель стоит. Ежегодно в начале зимы гостиницу заново отстраивают, потому что в апреле она тает буквально на глазах...

  • Отель Arctic TreeHouse в финском Рованиеми

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Arctic TreeHouse в финском Рованиеми

    В финском городке Рованиеми живет известный на весь мир человек: Санта-Клаус (их местный Дед Мороз). Здесь для туристов построено множество отелей. Arctic Treehouse - один из самых красивых. Жилые блоки кубической формы построены из местной древесины и установлены на сваях.

  • Sorrisniva Igloo-Hotel в норвежской коммуне Алта

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Sorrisniva Igloo-Hotel в норвежском поселке Алта

    Этот отель напоминает жилище эскимосов. Расположен неподалеку от норвежского поселка Алта. Украшен художественными ледяными скульптурами. В нем постоянно поддерживается температура от -4 до -7 градусов. В каждом номере есть теплые спальные мешки. Укутавшись в них, гости могут любоваться северным сиянием.

  • Hotel Arctic в Гренландии

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Hotel Arctic в Гренландии

    Вас поселят не в большом общем здании, а в отдельной хижине. Отсюда открывается поразительной красоты вид на знаменитый Илулиссат-Исфьорд, включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Виды из окон фантастические!

  • Hotel-Igloo Village в швейцарском Церматте

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Hotel-Igloo Village в швейцарском Церматте

    Эта иглу-деревня находится очень высоко в Альпах. Ночи гости проводят в специальных спальных мешках, используемых для северных экспедиций. Самое теплое место - бурлящий бассейн с видом на звездное небо.

  • Chalet Grand Flüh в Австрии

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Chalet Grand Flüh в Австрии

    В уютном шале можно отдохнуть душой и телом. Отель находится в тирольском поселке Нессельвенгле - на высоте 1100 метров. В сервис входит повар, который балует гостей тирольскими лакомствами. У гостей большой выбор оздоровительных процедур. А буквально у двери отеля стартует лыжня длиной в 140 километров!

  • Skiresort Arc 1950 во французских Альпах

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Skiresort Arc 1950 во французских Альпах

    Лез-Арк - один из самых известных горных курортов Франции. Гостиничный комплекс Skiresort Arc 1950 - один из самых тихих и уютных. Здесь можно расслабиться в номере, пообедать в одном из ресторанов и завершить день коктейлем в уютном баре. 1950 - это высоту над уровнем моря.

  • Замок-отель Kranzbach в Баварии

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Замок-отель Kranzbach в Баварии

    Этот английский замок в "деревенском стиле" расположен у подножия вершины Цугшпитце. Он был построен 1915 году по заказу британской скрипачки Мэри Портман. Отелем стал всего пару лет назад. Гостям предлагают оздоровительные и косметические процедуры.

  • Sölring Hof на немецком острове Зюльт

    Девять лучших зимних отелей в Европе

    Sölring Hof на немецком острове Зюльт

    Пятизвездочный отель Sölring Hof находится в деревне Рантум. Сама деревня расположена в дюнах - всего в пяти минутах от побережья Северного моря. В отеле есть превосходный ресторан - с двумя звездами "Мишлен". Это - отдых класса "люкс", который предлагает остров Зюльт красивым и богатым мира сего.

    Автор: Анн Термеш, Виктор Вайц


 

Смотрите также:

  • Трактир Pilgrimhaus

    Самые старые отели в Германии

    Еще в 1304 году трактир Pilgrimhaus в городе Зост предлагал странникам подкрепиться после долгой дороги. Здесь останавливались паломники на пути в крупнейшей центр паломничества Сантьяго-де-Компостела. И лишь в 1986 году трактир стал гостиницей. Сегодня этот отель предлагает 29 спальных мест. Номер на двоих обойдется примерно в 100 евро за сутки.

  • В отеле Pilgrimhaus

    Самые старые отели в Германии

    Так один из старейших трактиров в Германии выглядит изнутри.

  • Самый старый постоялый двор в Германии Hotel Zum Bären

    Самые старые отели в Германии

    Фрайбургская гостиница Hotel zum Roten Bären (то есть "У красного медведя") вводит в заблуждение своим названием. На вывеске - медведь не красного, а золотого цвета. А под ним надпись: "Самый старый постоялый двор Германии". Первое официальное упоминание о нем датировано 1387 годом. Отель до сих пор сохранил свой первоначальный вид. Номер на двоих обойдется примерно в 110 евро.

  • Самый старый отель в Германии

    Самые старые отели в Германии

    Hotel zum Roten Bären сменил более полусотни владельцев. Вот уже полвека он принадлежит семье Моники Ханзен (Monika Hansen). Номера отеля выглядят вполне современно, а вот винный погреб выглядит, как несколько веков назад.

  • Трактир Barbarossa

    Самые старые отели в Германии

    Впервые о трактире Barbarossa в Констанце упоминается в 1419 году. В 1874 это здание перешло в собственность семьи Миле (Miehle) и было переоборудовано в семейную гостиницу. 50 номеров не выдают почтенный возраст отеля, зато в винном погребе царит дух Средневековья. Этот отель уже давно стал одной из достопримечательностей города. Цена двухместного номера - от 99 евро за сутки.

  • Hotel Torbräu

    Самые старые отели в Германии

    Постоялый двор Thaltor-Herberge появился в Мюнхене в 1490 году. Позднее он был переименован в Hotel Torbräu. В нем останавливались композитор Франц Лист, писатель Ганс Кристиан Андерсен, поэт Генрих Гейне. Сегодня отель принадлежит семье Кирхлехнер (Kirchlechner), которая управляет им в четвертом поколении. Двухместные номера стоят от 215 евро и выше.

  • Hotel zum Ritter St. Georg

    Самые старые отели в Германии

    Виктор Гюго в 1838 году, побывав в Гейдельберге, описал этот отель в своем очерке, который так и называется - Hotel zum Ritter St. Georg, самыми лестными словами. Не перестают восхищаться им и наши современники. Дворец был построен в 1592 году. Это единственное здание, уцелевшее после опустощающего пожара в 1693 году. Забронировать номер на двоих можно за 110-150 евро.

    Автор: Виктор Вайц


  • Цугшпитце

    Горнолыжные курорты Германии

    Снежный сезон

    Любители зимних видов спорта из других стран мира часто говорят, что немцам можно только позавидовать. Им не надо далеко ездить, чтобы покататься на лыжах, достаточно своих горных курортов.

  • Тюрингский лес

    Горнолыжные курорты Германии

    Немецкие лыжники

    Общее число лыжников в Германии оценивается примерно в 16 миллионов человек. Более 55 миллионов вообще никогда не катаются или забыли, когда делали это в последний раз. В зимний сезон несколько раз в месяц или даже несколько раз в неделю на лыжах катается около 700 тысяч немцев. Для этого можно отправиться, например…

  • Тюрингский лес

    Горнолыжные курорты Германии

    Тюрингский лес

    Thüringer Wald - один из лучших районов для зимнего спорта в Восточной Германии. Популярностью пользуется, например, трасса для спуска Skiarena Silbersattel в городе Штайнах (Steinach), но и для тех, кто предпочитает ходьбу на лыжах, в Тюрингском лесу проложено много самых разных маршрутов.

  • Фихтельберг

    Горнолыжные курорты Германии

    Рудные горы

    1200-метровая гора Фихтельберг, около которой расположен зимний курорт Обервизенталь (Oberwiesenthal), является самой высокой горой Саксонии. Немецкий Обервизенталь является важнейшим горнолыжным центром Рудных гор вместе с соседним чешским курортом Клиновец. Здесь есть не только склоны для спуска на лыжах и трамплины, но и трасса для санного спорта.

  • Зауэрланд

    Горнолыжные курорты Германии

    Зауэрланд

    Sauerland - горный регион на западе Германии. Является самой крупной по площади областью для занятий зимними видами спорта севернее Альп. Расположен в двух часах езды от Рейнской и Рурской областей, а также Франкфурта-на-Майне. Всего здесь насчитывается 57 лыжных курортов, на которых работает 148 подъемников. Особой популярностью пользуются курсы для сноубордистов.

  • Фельдберг

    Горнолыжные курорты Германии

    Шварцвальд

    Schwarzwald - горный массив в земле Баден-Вюртемберг. Самая высокая точка региона - гора Фельдберг (1493 метра). Работает 31 подъемник. Общая протяженность трасс всех степеней сложности для спуска составляет 55 километров. Продолжительность сезона - более 110 дней в году, благодаря расположению на уровне выше 950 метров и наличию снежных пушек.

  • Большой Явор

    Горнолыжные курорты Германии

    Баварский лес

    В регионе Bayerischer Wald сезон продолжается, как правило, с начала декабря до второй половины марта. Самая высокая точка Баварского леса - гора Большой Явор (Großer Arber, 1456 метров). В последние годы в Баварском лесу оборудовали несколько новых трасс для горнолыжного спорта.

  • Фихтель

    Горнолыжные курорты Германии

    Фихтель

    Fichtelgebirge - горы средней высоты на северо-востоке Баварии. Общая протяженность всех маршрутов для ходьбы на лыжах составляет 100 километров. Еще 30 километров - для прогулок по зимнему лесу пешком. Конечно же, есть здесь и спуски, и трассы для сноуборда, и ледовые катки.

  • Таунус

    Горнолыжные курорты Германии

    Таунус

    До региона Taunus рукой подать от Франкфурта-на-Майне, чем пользуются многие его жители. Высшая точка Таунуса - цепь гор Большой Фельдберг. Ее высота достигает 880 метров. Лыжный сезон здесь короткий. Регион пользуется популярностью среди поклонников ходьбы на лыжах, которых сюда привлекают хорошая сеть прогулочных дорожек и живописные ландшафты.

  • Брокен

    Горнолыжные курорты Германии

    Гарц

    Среди гор средней высоты (Mittelgebirge) в Германии регион Harz по своей значимости для зимнего спорта играет более скромную роль, чем многие другие регионы, но здесь имеются хорошие условия для гонок на лыжах и прыжков с трамплина. Есть и трассы для спуска разных уровней сложности. Самая высокая гора - Брокен (1141 метр).

  • Айфель

    Горнолыжные курорты Германии

    Айфель

    Регион Eifel расположен на западе Германии, между Ахеном и Триром. Здесь находится лыжный район Weißer Stein и одноименная "Белая гора" высотой 693 метра. Общая протяженность лыжных спусков, оборудованных подъемниками, составляет 27 километров. Лыжи брать с собой не обязательно. Можно кататься на cанках.

  • Бавария

    Горнолыжные курорты Германии

    Баварcкие Альпы

    Самые популярные горнолыжные курорты Германии расположены в альпийских регионах Баварии: Allgäu, Berchtesgadener Land, Oberbayern. В общей сложности - 80 зимних курортов, на которых насчитывается 108 канатных дорог, две зубчатые железные дороги, более 780 горнолыжных подъемников, 6000 маршрутов для ходьбы на лыжах.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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