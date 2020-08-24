Реакция Лукашенко на протесты в Беларуси: что с ней не так?

Что получится, если реакцию Лукашенко на протесты в Беларуси переложить на мультфильм о Винни Пухе? По версии Сергея Елкина, с белорусскими пчелами все в порядке, а вот Пятачок какой-то неправильный.
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Сторонников Лукашенко в РФ сейчас едва ли не больше, чем в самой Беларуси. А вот представления о белорусах из-за протестов у многих россиян изменились в худшую сторону, считает Константин Эггерт.