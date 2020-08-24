Реакция Лукашенко на протесты в Беларуси: что с ней не так?

Комментарий: Россияне осознали, что белорусы - отдельный народ

Благодаря протестам и забастовкам после выборов в Беларуси, многие россияне, наконец, осознали, что это - суверенная страна. И ее народ - не "такие же русские", считает Иван Преображенский.