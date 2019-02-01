Реакции в Брюсселе: как побудить Путина выполнять ДРСМД

Евродепутаты по-разному отреагировали на объявление США о приостановлении своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так, член подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Клаус Бухнер (Klaus Buchner) считает такой шаг США "опасным и необдуманным". По его мнению, Вашингтону стоит сотрудничать с Евросоюзом. "Россия не должна безнаказанно нарушать международные договоры. Потому ЕС следовало бы вместе с США разработать экономические санкции против России и использовать их как инструмент давления", - заявил немецкий евродепутат от фракции "зеленых" в пятницу, 1 февраля, в комментарии корреспонденту DW.

По словам Бухнера, и Европейский Союз, и Соединенные Штаты считают, что РФ должна выполнять ДРСМД. Разница состоит в том, как побудить президента России Владимира Путина это сделать. "Односторонний выход из ДРСМД подвергает все человечество большому риску ядерной войны и в итоге не достигнет своей цели", - уверен евродепутат. Он добавил, что своим решением президент США Дональд Трамп развязывает новую глобальную гонку вооружений.

Другого мнения придерживается заместитель председателя подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Яромир Штетина. В разговоре с корреспондентом DW он заявил о поддержке решения Вашингтона. При этом чешский евродепутат от фракции Европейской народной партии (ЕНП) не захотел детальнее комментировать ситуацию.

Призыв к новой дипломатической инициативе

В свою очередь, кандидат на пост председателя Еврокомиссии от ЕНП Манфред Вебер (Manfred Weber) назвал шаг Вашингтона сигналом к пробуждению для ЕС. "Срочно необходима европейская дипломатическая инициатива с Россией для того, чтоб предотвратить дальнейшую эскалацию", - написал немецкий евродепутат в Twitter.

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По информации США, Россия нарушает условия договор созданием своей ракеты 9М729. Москва это отрицает.

НАТО единогласно поддержала шаг Вашингтона. 2 февраля начинается шестимесячный срок, по истечении которого США прекратят быть участником ДРСМД.

Договор был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Документ фиксирует отказ сторон испытывать, производить и хранить ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Подобные ракеты представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

4 декабря 2018 года США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней.

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