Раскинулось море широко (фото)

16.10.2018, Штайнхуде • Озеро Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer) площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.
Октябрьские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Бархатный октябрь
15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Шествие виноделов
15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Из-под земли - в светофоры
12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Птица года
12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
С сердечным приветом
11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Баварские Альпы
11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Грот Нептуна
11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Саксонская столица
10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Гриб-великан
10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Парламентская полиция
10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Съедобный или ядовитый?
09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Вереск - цветок 2019 года в Германии
09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Скорпионы на винограднике
09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Олененок Ханнес - вожак коровьего стада
08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Самая тяжелая тыква сезона
08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Октоберфест завершился
08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Фестиваль света в Берлине
05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Пополнение в зоопарке
05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Пиво и развлечения
05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Первый снег
04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Остров на Рейне
04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Бегемотам - везде дорога
02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Где-то на Рейне
02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Пугало для лихачей
01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Канштатский праздник
01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Рурский туман
01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Блохи для Октоберфеста
01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.
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Лучшие немецкие озера
Боденское озеро
(Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.
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Лучшие немецкие озера
Кимзе
(Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.
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(Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.
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Закровское озеро
(Sacrower See, Бранденбург) ••• Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель - в районе Потсдама. Вода здесь - самая чистая в столичном регионе.
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Лучшие немецкие озера
Гроссер-Плёнер-Зе
(Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.
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Лучшие немецкие озера
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(Scharmützelsee, Бранденбург) ••• На озере Шармютцельзе находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.
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Лучшие немецкие озера
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Зильберзе
(Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...
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(Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.
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(Eibsee, Бавария) ••• Находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.
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(Schluchsee, Баден-Вюртемберг) ••• Горное водохранилище в немецком "Чернолесье" - регионе Шварцвальд. Расположено на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.
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Лучшие немецкие озера
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(Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Лучшие немецкие озера
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(Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.
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Лучшие немецкие озера
Фюлингер-Зе
(Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.
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Лучшие немецкие озера
Мюриц
(Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.
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Лучшие немецкие озера
Дюммер-Зе
(Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.
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Лучшие немецкие озера
Гросер-Штехлинзе
(Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.
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Лучшие немецкие озера
Коспуденер-Зе
(Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.
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Лучшие немецкие озера
Шальзе
(Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.
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Лучшие немецкие озера
Штайнхудер Мер
(Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.
Автор: Максим Нелюбин