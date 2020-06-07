Раннее утро в Южной Баварии (фото)

Кто рано встает, может быть, привык видеть такие живописные ландшафты, но вряд ли перестал ими восхищаться.
Штёттен-ам-Ауэрберг • Бавария этим летом во времена коронавирусной пандемии стала или станет для многих жителей Германии альтернативой отпуску за границей. Эти фотографии агентства dpa были сделаны на юге этой немецкой федеральной земли в регионе Восточный Альгой ранним утром в один из последних дней июня.
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