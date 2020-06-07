 Раннее утро в Южной Баварии (фото) | Кадр дня | DW | 30.06.2020

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Кадр за кадром

Раннее утро в Южной Баварии (фото)

Кто рано встает, может быть, привык видеть такие живописные ландшафты, но вряд ли перестал ими восхищаться.

Утро в Восточном Альгое

Штёттен-ам-Ауэрберг Бавария этим летом во времена коронавирусной пандемии стала или станет для многих жителей Германии альтернативой отпуску за границей. Эти фотографии агентства dpa были сделаны на юге этой немецкой федеральной земли в регионе Восточный Альгой ранним утром в один из последних дней июня.

Утро в Восточном Альгое
Утро в Восточном Альгое

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Баварские дворцы и замки

  • Нойшванштайн

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    1. Нойшванштайн

    Баварское управление государственных дворцов, парков и озер опубликовало статистику посещаемости своих музеев за 2017 год. Это ведомство при земельном министерстве финансов отвечает за шестьдесят баварских достопримечательностей. В рейтинге популярности этих памятников первое место прочно удерживает замок короля Людвига II Нойшванштайн, который осмотрели 1,5 миллиона человек.

  • Мюнхенская резиденция (Residenz München)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    2. Мюнхенская резиденция

    Около 420 тысяч посетителей побывали в Мюнхенской резиденции - исторической резиденции герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов в центре Мюнхена. Она была заложена в конце XIV века, позже расширялась и перестраивалась до XIX столетия.

  • Линдерхоф (Linderhof)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    3. Линдерхоф

    На третьем и четвертом местах - еще два памятника, ставших наряду с Нойшванштайном воплощением архитектурных фантазий Людвига II. Замок Линдерхоф, находящийся в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена, в прошлом году посетили более 400 тысяч туристов.

  • Херренкимзе (Herrenchiemsee)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    4. Херренкимзе

    Дворец Херренкимзе был возведен для Людвига II в шестидесяти километрах от Мюнхена на острове посреди озера Кимзе, который называют "Баварским морем". Здесь побывали около 375 тысяч человек.

  • Вюрцбургская резиденция (Würzburger Residenz)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    5. Вюрцбургская резиденция

    Следующая в рейтинге - Вюрцбургская епископская резиденция. Этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, шедевр позднего барокко, возведенный по проекту Бальтазара Неймана, посетили в 2017 году около 345 тысяч человек.

  • Нимфенбург (Nymphenburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    6. Нимфенбург

    Дворец Нимфенбург, построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек Мюнхена. В нем побывали более 310 тысяч туристов, не считая посетителей прекрасного дворцового парка.

  • Кайзербург (Kaiserburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    7. Кайзербург

    Замок Кайзербург, заложенный в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе, более пяти веков являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. В здешнем музее в 2017 году побывали около 180 тысяч человек.

  • Вальхалла (Walhalla)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    8. Вальхалла

    Далее в списке - два монумента. Это, во-первых, Вальхалла - зал славы выдающихся личностей германской истории и культуры. Был воздвигнут на берегу Дуная недалеко от Регенсбурга в 1842 году. Вальхаллу посетили более 145 тысяч человек.

  • Зал Освобождения (Befreiungshalle)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    9. Зал Освобождения

    Следующий монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации. Зал Освобождения, заложенный в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I, находится в городе Кельхайм. Сейчас его ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

  • Кадольцбург (Cadolzburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    Кадольцбург

    Замок Кадольцбург впервые упоминается в середине XII века. Он находится во Франконии, недалеко от городов Фюрт и Нюрнберг. Относится к числу самых мощных крепостных сооружений в Баварии. Здешнюю экспозицию, посвященную истории Средневековья, ежегодно посещают около 50 тысяч туристов.

  • Вискирхе (Wieskirche)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    P.S.

    В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

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Этот снимок агентства dpa был сделан в швабском районе Восточный Альгой в прошлое воскресенье. (21.03.2016)  

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