На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рамштайн".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Дональд Трамп обрушился на Генассамблее ООН с критикой на Иран. Ранее США обвинили Тегеран в атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. А Германия, Франция и Великобритания неожиданно для многих присоединились к обвинениям Вашингтона. Означает ли это смену курса Европы в отношении Тегерана? И насколько вероятен военный конфликт в районе Персидского залива?