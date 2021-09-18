США против Ирана: Берлин, Лондон и Париж поддержали позицию Трампа. DW Новости (24.09.19)

Дональд Трамп обрушился на Генассамблее ООН с критикой на Иран. Ранее США обвинили Тегеран в атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. А Германия, Франция и Великобритания неожиданно для многих присоединились к обвинениям Вашингтона. Означает ли это смену курса Европы в отношении Тегерана? И насколько вероятен военный конфликт в районе Персидского залива?