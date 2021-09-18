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Рамштайн

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Рамштайн".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

This picture taken on September 6, 2021 shows an aerial view of an Afghan refugee camp inside the US military base in Ramstein, Germany. - US Secretary of State Antony Blinken headed on September 5, 2021 via Ramstein to Qatar on his first trip since the Taliban takeover of Afghanistan as he seeks a united front with allies shaken by the chaos. (Photo by Olivier DOULIERY / POOL / AFP) (Photo by OLIVIER DOULIERY/POOL/AFP via Getty Images)

Бегство из Кабула: как афганцев приняли на военной базе США Рамштайн 18.09.2021

Многие афганские беженцы прибыли из Кабула в ФРГ на американскую авиабазу Рамштайн. К концу сентября отсюда планируется эвакуировать в США 9 тысяч человек, пока живущих в огромном палаточном городке.
US Secretary of State, Antony Blinken, right, and German Foreign Minister Heiko Maas, left, address the media during a joint press conference after a meeting at the Ramstein U.S. Air Base in Ramstein, Germany, Wednesday, Sept. 8, 2021. The largest American military community overseas houses thousands Afghan evacuees in a tent city at the airbase. (AP Photo/Michael Probst)

Германия и США критически относятся к новому правительству талибов 08.09.2021

Сообщения из Кабула не внушают оптимизма, констатировал глава МИД ФРГ Мас. Его коллега из США Блинкен указал, что переходное правительство Афганистана состоит лишь из талибов и их союзников.
Secretary of State Antony Blinken listens to a translator during a news conference with German Minister of Foreign Affairs Heiko Maas at the Ministry of Foreign Affairs in Berlin, Wednesday, June 23, 2021. Blinken begins a week long trip in Europe traveling to Germany, France and Italy. (AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

Блинкен едет в Германию на переговоры по Афганистану 04.09.2021

В ходе визита в Германию Энтони Блинкен обсудит с министрами из 20 стран ситуацию с эвакуированными жителями Афганистана. Перед этим глава Госдепартамента США направится в Катар.
In this image provided by the U.S. Air Force, an American Red Cross worker distributes bags of supplies to people evacuated from Afghanistan at Ramstein Air Base, Germany, Saturday, Aug, 21, 2021. Ramstein Air Base is providing temporary lodging for evacuees from Afghanistan as part of Operation Allies Refuge. (Airman Edgar Grimaldo/U.S. Air Force via AP)

Около 17 тысяч афганцев в Германии ждут вылета в США 03.09.2021

На американской базе Рамштайн на западе ФРГ в настоящее время проверяют 12 тысяч афганцев, в Кайзерслаутерне - 5 тысяч, сообщил командующий силами США в Европе.
Odense, Denmark. 24th, June 2016. Rammstein, the German industrial metal band, performs a live concert during the Danish music festival Tinderbox 2016 in Odense. Here vocalist Till Lindemann is seen live on stage. (Photo credit: Gonzales Photo - Lasse Lagoni).

Комментарий: Приключения Rammstein на "Родине" единороссов 30.08.2021

Тиль Линдеман получил свое "санитарное дело". Когда речь идет о выборах, для российских властей нет разницы между сторонниками Навального или партией "Родина", констатирует Иван Преображенский.
In this image courtesy of the US Air Force, medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a US Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, August 21, 2021. - During an evacuation flight from an Intermediate Staging Base in the Middle East, the mother went into labor and began experiencing complications due to low blood pressure. The aircraft commander made the decision to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize and save the mother’s life. Upon landing, Airmen from the 86th MDG came aboard and delivered the child in the cargo bay of the aircraft. The baby girl and mother were transported to a nearby medical facility and are in good condition. (Photo by - / US AIR FORCE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US AIR FORCE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Родившуюся при эвакуации из Кабула девочку назвали в честь самолета ВВС США 26.08.2021

Девочку, появившуюся на свет во время эвакуационного рейса из Афганистана на базу ВВС США Рамштайн в Германии, назвали Рич - по позывным самолета.
In this image courtesy of the US Air Force, medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a US Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, August 21, 2021. - During an evacuation flight from an Intermediate Staging Base in the Middle East, the mother went into labor and began experiencing complications due to low blood pressure. The aircraft commander made the decision to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize and save the mother’s life. Upon landing, Airmen from the 86th MDG came aboard and delivered the child in the cargo bay of the aircraft. The baby girl and mother were transported to a nearby medical facility and are in good condition. (Photo by - / US AIR FORCE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US AIR FORCE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Афганка в ходе эвакуации родила на борту самолета ВВС США 24.08.2021

По словам представителя Госдепа США, в восьми транзитных центрах в шести странах размещены более 17 тыс. человек, эвакуированных из Афганистана. На борту одного из военно-транспортных самолетов на свет появилась девочка.
An der Ramstein Air Base trainiert die Amerikanische Air Force Touch and Go Anflüge und Landungen. Im Bild ein taktischer und strategischer Transporter Boeing C17 Globemaster III. Im Mai 2021 findet das europaweite Großmanöver Defender 2021 statt, dazu werden große Mengen an Truppen und Ausrüstung verlegt, und transportiert. Der Ramstein Air Base kommt hier eine der Schlüsselpositionen zu.

Авиабаза Рамштайн в Германии станет первичным центром приема афганцев 21.08.2021

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что первые рейсы уже прибыли на базу Рамштайн на западе Германии.
Die US Air Base in Ramstein am Freitag (6.5.2005). Ramstein ist der grˆﬂte US-Milit‰rflughafen auﬂerhalb der USA und bildet eine eigene amerikanische Stadt mitten in Deutschland. Im Bild: ein Schild auf dem Flugplatz-Areal. *** The US Air Base in Ramstein on Friday 6 5 2005 Ramstein is the largest US military airport outside the US and forms its own American city in the middle of Germany In the picture a sign on the airfield area Ramstein06050519D.jpg

Для чего НАТО создает космический центр на базе Рамштайн 22.10.2020

Министры обороны стран НАТО решили создать космический центр на авиабазе Рамштайн в Германии. Побудила их к этому, в частности, разработка Россией и Китаем оружия, способного сбивать спутники.

07.06.2020, Rheinland-Pfalz, Ramstein: Eine US-Militärmaschine startet von der US-Airbase Ramstein. Nach unterschiedlichen Medienbereichten wollen die USA die Zahl ihrer in Deutschland stationierten Soldaten um bis zu 9500 verringern. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

НАТО создаст космический центр в Германии 19.10.2020

Ожидается, что министры обороны 30 стран-членов НАТО объявят о планах по созданию космического центра альянса на базе Рамштайн до 21 октября.
6.1.2020*** A handout picture provided by the office of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei shows mourners carrying the casket of slain top Iranian military commander Qasem Soleimani, after he was killed in a US strike in Baghdad last week, in the capital Tehran on January 6, 2020. - Mourners packed the streets of Tehran for ceremonies to pay homage to Soleimani, who spearheaded Iran's Middle East operations as commander of the Revolutionary Guards' Quds Force and was killed in a US drone strike on January 3 near Baghdad airport. (Photo by - / KHAMENEI.IR / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

"Левые" в Германии предъявили иск Меркель в связи с убийством Сулеймани 27.02.2020

Убийство генерала Сулеймани в Багдаде было осуществлено с использованием американской авиабазы Рамштайн на западе Германии, уверены депутаты Левой партии в бундестаге.

США против Ирана: Берлин, Лондон и Париж поддержали позицию Трампа. DW Новости (24.09.19) 24.09.2019

Дональд Трамп обрушился на Генассамблее ООН с критикой на Иран. Ранее США обвинили Тегеран в атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. А Германия, Франция и Великобритания неожиданно для многих присоединились к обвинениям Вашингтона. Означает ли это смену курса Европы в отношении Тегерана? И насколько вероятен военный конфликт в районе Персидского залива?
01.07.2016 +++ Overview of the Air Mobility Command ramp at Ramstein Air Base, Germany. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: TimmxZiegenthaler/StocktrekxImages TZG100568M

Станет ли база Рамштайн камнем преткновения в отношениях ФРГ и США 05.04.2019

База Рамштайн имеет важное значение для военных США, особенно при применении дронов по всему миру. Депутаты бундестага призывают власти ФРГ пристальнее взглянуть на ситуацию вокруг нее.
3189108 09/09/2017 A road sign leading to the US air base in Ramstein, Germany. Valeriy Melnikov/Sputnik Foto: Valeriy Melnikov/Sputnik/dpa |

Армия США назвала крупную поставку боеприпасов в Рамштайн "плановой" 05.11.2018

Представитель армии США объяснил, что стоит за крупнейшей поставкой боеприпасов на американскую авиабазу в немецком Рамштайне.
27.06.2005 ARCHIV - Eine Transportmaschine der US-Luftwaffe überfliegt am 27.06.2005 den US-Flughafen Ramstein. Ein ehemaliger ziviler Nato-Mitarbeiter soll auf der US-Air-Base in Ramstein geheime Daten ausgespäht haben. An diesem Mittwoch (17. Juli) beginnt der Prozess gegen den 60-Jährigen in Koblenz. Foto: Ronald Wittek/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

США доставили в ФРГ крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов 28.10.2018

На американскую авиабазу в немецком Рамштайне за октябрь доставили 100 контейнеров с военным снаряжением. Это крупнейшая поставка такого рода со времен бомбардировок Югославии силами НАТО.
27.06.2005 ARCHIV - Eine Transportmaschine der US-Luftwaffe überfliegt am 27.06.2005 den US-Flughafen Ramstein. Ein ehemaliger ziviler Nato-Mitarbeiter soll auf der US-Air-Base in Ramstein geheime Daten ausgespäht haben. An diesem Mittwoch (17. Juli) beginnt der Prozess gegen den 60-Jährigen in Koblenz. Foto: Ronald Wittek/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В ФРГ прокуратура проверит сведения о поставке оружия через базу "Рамштайн" 14.09.2017

Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что США, возможно, переправляли оружие сирийским повстанцам через свою базу в Германии "Рамштайн". Прокуратура Кайзерслаутерна проведет проверку данной информации.

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