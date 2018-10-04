Ракета раздора: НАТО, РФ, договор РСМД и риск гонки вооружений

На заседании министров обороны НАТО в Брюсселе США предоставили союзникам информацию о нарушении Россией договора о ракетах средней дальности, определяющего безопасность в Европе.
В НАТО уверены, что Россия обладает ракетной системой, нарушающей один из основополагающих договоров о международной безопасности в Европе. Не считая крупного провала российской военной разведки в Нидерландах, центральное место на заседании министров обороны Североатлантического альянса, состоявшемся 3-4 октября в Брюсселе, заняло обсуждение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
"Наиболее вероятное объяснение - Россия нарушает договор"
Перед началом заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор РСМД "под угрозой из-за действий России".
Такой взгляд основывается на данных США, являющихся стороной договора. Теперь же, по словам Столтенберга, "все государства-члены НАТО согласны", что "наиболее вероятным объяснением" ситуации является то, что "Россия нарушает данный договор".
Вашингтон более четырех лет пытается дипломатическим путем вернуть Москву к выполнению договора РСМД, заявил выступавший после Столтенберга министр обороны США Джеймс Мэттис. Нынешнюю встречу НАТО в Брюсселе Мэттис, по его словам, использовал для того, чтобы ответить на вопросы союзников и рассмотреть с ними варианты дальнейших действий.
НАТО добивается от России объяснений
Йенс Столтенберг назвал и саму ракету. Речь идет о разработке ОКБ "Новатор" под кодовым номером 9M729 или, по обозначению НАТО, SSC-8. РФ признает существование этой ракетной системы, но настаивает, что ракеты этого типа соответствуют требованиям договора РСМД, то есть, не способны поражать цели на расстоянии дальше, чем 500 километров.
Йенс Столтенберг отметил, что, по данным США, Россия уже "начала развертывание этих ракет". Уточнять, где именно, он отказался, пояснив, что это информация разведки. "Но мы просим Россию предоставить ответы, вести открытый диалог и вернуться к выполнению договора", - заявил генсек НАТО. Источник DW в НАТО отметил, что основанием для беспокойства являются "не только доказательства со стороны США". Чиновник добавил, что в альянсе теперь ожидают ответов от Москвы: "Мяч на поле России".
"Столтенберг справедливо указал на то, что непонятно и необъяснимо, - сказал в интервью DW Оливер Майер (Oliver Meier), эксперт по вопросам контроля над вооружениями из берлинского фонда "Наука и политика". - Если, как Москва утверждает, нарушений нет, то почему бы России не подкрепить свои слова демонстрацией этой ракетной системы и не дать специалистам оценить дальность ее действия?".
Как может реагировать НАТО? США грозят выходом из договора РСМД
Остроты обсуждению договора РСМД прибавили слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Если Россия продолжит настаивать, что не нарушает договор, тогда дипломатию придется "подкрепить", отметила Хатчисон, отвечая на вопрос корреспондента DW.
Среди контрмер США, по словам Хатчисон, "было бы убрать ракеты, разрабатываемые Россией в нарушение договора".
Это вызвало оживление среди журналистов, которые попросили объяснить, имеется ли в виду физическое устранение ракетных систем. Постпред ответила, что США хотели бы, чтобы Россия сама их "отвела". В противном случае США, по ее словам, будут "рассматривать возможность убрать ракету, способную поразить любую из наших (союзных. - Ред.) стран в Европе, а также ударить по Аляске".
Впоследствии постпред США попыталась еще раз пояснить свою позицию. "Я не говорила о нанесении упреждающего удара по России", - написала она в Twitter, добавив, что Россия, по ее мнению, "должна вернуться к исполнению договора РСМД, иначе нам придется создать паритетные средства для защиты интересов США и НАТО". Выходом из договора РСМД пригрозил постоянный представитель США на Конференции по разоружению Роберт Вуд.
В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что если США выйдут из договора РСМД, то ответ Москвы будет "мгновенным и зеркальным". В то же время он утверждал, что Россия это соглашение исполняет. Кремль, в свою очередь, обвиняет НАТО в нарушении договора.
Договор РСМД положил начало ядерному разоружению
Договор РСМД в 1987 году подписали генсек ЦК КПСС СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Согласно ему, обе стороны отказались от ракет наземного базирования с радиусом поражения от 500 до 5500 километров. По договору, стороны уничтожили имеющиеся ракеты, а также обязались не выпускать и не проводить испытания таких ракет.
Столтенберг отметил, каким "великим достижением" было подписание договора. Он, по собственным словам, еще помнит, каким сильным было беспокойство в его стране, Норвегии, в 1970-х и 1980-х годах, когда Советский Союз направил на Европу ракеты средней дальности РСД-10, а в ответ силы альянса в Западной Европе разместили баллистические ракеты "Першинг".
Для Европы этот договор - важнейший фундамент безопасности, напомнил и Оливер Майер из SWP: "Это был первый договор о ядерном разоружении, который был заключен для Европы и который привел к исчезновению целого класса ядерных вооружений. Если этот договор будет нарушен или из него выйдут обе стороны, то это грозит новой гонкой вооружений: достаточно вспомнить кризис 1980-х годов, связанный с ракетами средней и малой дальности, чтобы понять, как опасно нынешнее развитие ситуации".
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