Ракета раздора: НАТО, РФ, договор РСМД и риск гонки вооружений

В НАТО уверены, что Россия обладает ракетной системой, нарушающей один из основополагающих договоров о международной безопасности в Европе. Не считая крупного провала российской военной разведки в Нидерландах, центральное место на заседании министров обороны Североатлантического альянса, состоявшемся 3-4 октября в Брюсселе, заняло обсуждение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Наиболее вероятное объяснение - Россия нарушает договор"

Перед началом заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор РСМД "под угрозой из-за действий России".

Уничтожение ракет РСД-10 в Советском Союзе, 1987 год

Такой взгляд основывается на данных США, являющихся стороной договора. Теперь же, по словам Столтенберга, "все государства-члены НАТО согласны", что "наиболее вероятным объяснением" ситуации является то, что "Россия нарушает данный договор".

Вашингтон более четырех лет пытается дипломатическим путем вернуть Москву к выполнению договора РСМД, заявил выступавший после Столтенберга министр обороны США Джеймс Мэттис. Нынешнюю встречу НАТО в Брюсселе Мэттис, по его словам, использовал для того, чтобы ответить на вопросы союзников и рассмотреть с ними варианты дальнейших действий.

НАТО добивается от России объяснений

Йенс Столтенберг назвал и саму ракету. Речь идет о разработке ОКБ "Новатор" под кодовым номером 9M729 или, по обозначению НАТО, SSC-8. РФ признает существование этой ракетной системы, но настаивает, что ракеты этого типа соответствуют требованиям договора РСМД, то есть, не способны поражать цели на расстоянии дальше, чем 500 километров.

"Першинг" в немецком Мутлангене, 1987 год

Йенс Столтенберг отметил, что, по данным США, Россия уже "начала развертывание этих ракет". Уточнять, где именно, он отказался, пояснив, что это информация разведки. "Но мы просим Россию предоставить ответы, вести открытый диалог и вернуться к выполнению договора", - заявил генсек НАТО. Источник DW в НАТО отметил, что основанием для беспокойства являются "не только доказательства со стороны США". Чиновник добавил, что в альянсе теперь ожидают ответов от Москвы: "Мяч на поле России".

"Столтенберг справедливо указал на то, что непонятно и необъяснимо, - сказал в интервью DW Оливер Майер (Oliver Meier), эксперт по вопросам контроля над вооружениями из берлинского фонда "Наука и политика". - Если, как Москва утверждает, нарушений нет, то почему бы России не подкрепить свои слова демонстрацией этой ракетной системы и не дать специалистам оценить дальность ее действия?".

Как может реагировать НАТО? США грозят выходом из договора РСМД

Остроты обсуждению договора РСМД прибавили слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Если Россия продолжит настаивать, что не нарушает договор, тогда дипломатию придется "подкрепить", отметила Хатчисон, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Среди контрмер США, по словам Хатчисон, "было бы убрать ракеты, разрабатываемые Россией в нарушение договора".

Это вызвало оживление среди журналистов, которые попросили объяснить, имеется ли в виду физическое устранение ракетных систем. Постпред ответила, что США хотели бы, чтобы Россия сама их "отвела". В противном случае США, по ее словам, будут "рассматривать возможность убрать ракету, способную поразить любую из наших (союзных. - Ред.) стран в Европе, а также ударить по Аляске".

Впоследствии постпред США попыталась еще раз пояснить свою позицию. "Я не говорила о нанесении упреждающего удара по России", - написала она в Twitter, добавив, что Россия, по ее мнению, "должна вернуться к исполнению договора РСМД, иначе нам придется создать паритетные средства для защиты интересов США и НАТО". Выходом из договора РСМД пригрозил постоянный представитель США на Конференции по разоружению Роберт Вуд.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что если США выйдут из договора РСМД, то ответ Москвы будет "мгновенным и зеркальным". В то же время он утверждал, что Россия это соглашение исполняет. Кремль, в свою очередь, обвиняет НАТО в нарушении договора.

Договор РСМД положил начало ядерному разоружению

Договор РСМД в 1987 году подписали генсек ЦК КПСС СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Согласно ему, обе стороны отказались от ракет наземного базирования с радиусом поражения от 500 до 5500 километров. По договору, стороны уничтожили имеющиеся ракеты, а также обязались не выпускать и не проводить испытания таких ракет.

Столтенберг отметил, каким "великим достижением" было подписание договора. Он, по собственным словам, еще помнит, каким сильным было беспокойство в его стране, Норвегии, в 1970-х и 1980-х годах, когда Советский Союз направил на Европу ракеты средней дальности РСД-10, а в ответ силы альянса в Западной Европе разместили баллистические ракеты "Першинг".

Для Европы этот договор - важнейший фундамент безопасности, напомнил и Оливер Майер из SWP: "Это был первый договор о ядерном разоружении, который был заключен для Европы и который привел к исчезновению целого класса ядерных вооружений. Если этот договор будет нарушен или из него выйдут обе стороны, то это грозит новой гонкой вооружений: достаточно вспомнить кризис 1980-х годов, связанный с ракетами средней и малой дальности, чтобы понять, как опасно нынешнее развитие ситуации".

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

