 Ракета производства России впервые отправила ″Союз″ к МКС | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2019

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Россия

Ракета производства России впервые отправила "Союз" к МКС

До сих пор транспортные корабли "Союз" отправлялись на МКС с помощью устаревшей ракеты украинского производства. "Союз МС-14" пилотирует человекоподобный робот Fedor.

Запуск ракеты на Байконуре

Россия впервые вывела на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14" с помощью ракеты, оснащенной российской цифровой системой управления. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции (МКС) в 6:38 мск, отделение всех трех ступеней прошло штатно, "Союз МС-14" выведен на околоземную орбиту, сообщил Центр управления полетами в четверг, 22 августа.

До сих пор российские транспортные корабли выводились в космос с помощью ракеты "Союз-ФГ", которая оснащена устаревшей аналоговой системой управления производства украинского "Объединения Коммунар". С 2020 года российские пилотируемые корабли будут выводиться в космос только с помощью российских ракет "Союз-2.1а".

Робот Fedor на выставке в ВДНХ

Робот Fedor на выставке в ВДНХ

Робот Fedor

На борту корабля "Союз МС-14" находится один член экипажа - человекоподобный робот Fedor, который станет первым российским андроидным механизмом на МКС. При старте Fedor произнес: "Поехали!" - фразу, которую сказал первый космонавт Земли Юрий Гагарин в начале полета, сообщает "Интерфакс".

Контекст

Новость о том, что США ограничивают сотрудничество с Москвой в сфере космоса, вызвала резонанс в России. DW разбиралась, все ли так драматично, как кажется на первый взгляд. (01.06.2019)

Европарламент поддержал создание космической программы ЕС. На нее планируют выделить почти 17 миллиардов евро в течение семи лет. В ЕС более не хотят полагаться на США и видят возможность сотрудничать с РФ. (17.04.2019)

Затем Fedor комментировал процесс выведения ТПК на орбиту, озвучивая различную телеметрическую информацию, в том числе об испытываемых перегрузках. Робот пробудет на МКС две недели. По словам представителя "Роскосмоса", он будет выполнять манипуляции с различными инструментами "от отвертки до огнетушителя".

В будущем андроид может быть задействован в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно. Его планируется наделить элементами искусственного интеллекта и использовать при освоении дальнего космоса.

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