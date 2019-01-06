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Раиф Бадави

В 2014 году блогер Раиф Бадави осужден в Саудовской Аравии на 10 лет тюрьмы.

Правозащитник и блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави много лет борется за свободу слова в своей стране. На сайте "Свободные саудовские либералы" он критикует недостатки политической и общественной системы Саудовской Аравии. В мае 2014 года 31-летнего активиста приговорили к тысяче ударов плетью, большому штрафу и десяти годам лишения свободы. В 2015 году он был удостоен премии "За свободу слова" на международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism медиакомпании Deutsche Welle, а также премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", присуждаемой Европарламентом.

Port side view showing the damage sustained by the Arleigh Burke class guided missile destroyer USS Cole after a suspected terrorist bomb exploded during a refueling operation in the port of Aden, Yemen. (US Navy News Photo/TNS) Photo via Newscom picture alliance |

Трамп подтвердил информацию об уничтожении террориста из "Аль-Каиды" 06.01.2019

В Йемене убит Джамаль аль-Бадави, которого обвиняли в атаке на американский эсминец "Коул". Тогда в корабль врезалась начиненная взрывчаткой лодка, погибли 17 моряков США.

In this photo released by the Saudi Press Agency, SPA, German Chancellor Angela Merkel, shakes hands with Saudi Crown Prince Mohammed bin Naif bin Abdulaziz on her arrival to Jiddah, Saudi Arabia, Sunday, April 30, 2017. Merkel arrived Sunday for talks with the oil-rich kingdom's monarch, beginning a two-nation trip to the Gulf. (Saudi Press Agency via AP) |

Меркель призвала Эр-Риад соблюдать права человека (видео) 01.05.2017

Ангела Меркель побывала в Саудовской Аравии. В ходе визита обсуждались в основном экономические вопросы. Канцлер затронула также тему прав человека, а один из саудовских чиновников даже назвал ее образцом для женщин.

Без хиджаба: визит Меркель в Саудовскую Аравию (01.05.2017) 01.05.2017

Ангела Меркель побывала в Саудовской Аравии. В ходе визита обсуждались в основном экономические вопросы. Канцлер затронула также тему прав человека, а один из саудовских чиновников даже назвал ее образцом для женщин.
16.12.2015 ****** epa05070925 Ensaf Haidar, wife of jailed Saudi blogger Raif Badawi, holds a picture of her husband in the European Parliament in Strasbourg, France, 16 December 2015. Raif Badawi, who is serving a prison term in Saudi Arabia for allegedly insulting Islam, was awarded the European Parliament's Sakharov Prize for Freedom of Thought on 16 December, due to exceptional courage which had earned him 'one of his country's most gruesome punishments,' parliament President Martin Schulz has said. EPA/PATRICK SEEGER picture-alliance/dpa/P. Seeger

Жена саудовского блогера получила немецкую премию 24.04.2016

По словам Энсаф Хайдар, пока нет признаков, что ее мужа - блогера и правозащитника Раифа Бадави могут освободить досрочно. Он осужден на 10 лет по обвинению в оскорблении ислама.
Nur als Bildzitat zu verwenden Amnesty International Screenshot Samar Badawi

Эр-Рияд освободил сестру блогера Самар Бадави 13.01.2016

Правозащитницу отпустили на следующий день после задержания. Посольство Саудовской Аравии в Берлине утверждает, что Бадави лишь посетила прокуратуру в назначенное время.
Nur als Bildzitat zu verwenden Amnesty International Screenshot Samar Badawi

В Саудовской Аравии арестовали сестру блогера Раифа Бадави 13.01.2016

В международной правозащитной организации Amnesty International арест Самар Бадави назвали "новым вызывающим тревогу ударом по правам человека в Саудовской Аравии".
29.1.2015 An Amnesty International activist holds a picture of Saudi blogger Raif Badawi during a protest against his flogging punishment on January 29, 2015 in front of Saudi Arabia's embassy to Germany in Berlin. The 30-year-old Saudi has been sentenced to 1,000 lashes for insulting Islam and is serving a 10-year jail term - a case which has drawn widespread international criticism. AFP PHOTO / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

Лауреат премии Сахарова Раиф Бадави: символ борьбы за права человека 16.12.2015

16 декабря в Страсбурге состоялась церемония вручения премии имени Сахарова, ежегодно присуждаемой Европарламентом. В 2015 году ее лауреат - блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави.
Auf dem Bild: Der saudische Blogger Raif Badawi mit seinen Kindern. Rechte: privat

Cаудовский блогер Раиф Бадави объявил в тюрьме голодовку 11.12.2015

Активист, помещенный в новую тюрьму с более жестким режимом изоляции, уже несколько дней отказывается принимать пищу, сообщила его жена.
The Bobs Awards Ceremony The Bobs Awards Ceremony © DW/M. Magunia

Комментарий: Репрессивные режимы не могут быть "партнерами" Европы 29.10.2015

Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" 2015 года присуждена блогеру из Саудовской Аравии Раифу Бадави. Это решение Европейского парламента - прямой сигнал репрессивным режимам, считает Райнер Золлих.
epa04644453 A portrait of murdered Russian opposition veteran leader Boris Nemtsov above flowers tributed in his memory at the site of his killing, with St. Basil's Cathedral seen in the background, in central Moscow, Russia, 02 March 2015. Boris Nemtsov was shot dead late in the evening of 27 February while walking on the Bolshoy Kammeny bridge near the Kremlin. The funeral will be held in Moscow on 03 March 2015. EPA/SERGEI ILNITSKY (zu dpa Zwei Verdächtige im Mordfall Nemzow in Moskau festgenommen vom 07.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немцов - один из трех номинантов на премию Сахарова 15.10.2015

Опубликован шорт-лист претендентов на премию в сфере защиты прав человека им. Сахарова, ежегодно присуждаемую Европарламентом. В него включили убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.
Deutschland Ensaf Haidar Frau von Raif Badawi PK in Berlin

Жена блогера Бадави основала правозащитный фонд его имени 11.09.2015

Фонд будет защищать осужденных правозащитников и стимулировать политические дискуссии в арабском мире. Его основала жена Раифа Бадави, которая живет в эмиграции в Канаде.
Sacharow-Preis Screenshot Europa Parlament Webseite

Немцов и Савченко номинированы на премию Сахарова 10.09.2015

В списке Европарламента числятся также саудовский блогер Раиф Бадави и Эдвард Сноуден.
29.1.2015 An Amnesty International activist holds a picture of Saudi blogger Raif Badawi during a protest against his flogging punishment on January 29, 2015 in front of Saudi Arabia's embassy to Germany in Berlin. The 30-year-old Saudi has been sentenced to 1,000 lashes for insulting Islam and is serving a 10-year jail term - a case which has drawn widespread international criticism. AFP PHOTO / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

Верховный суд Саудовской Аравии оставил в силе приговор блогеру Бадави 07.06.2015

Жена Раифа Бадави сообщила, что решение суда обжалованию не подлежит. Она опасается, что ее мужу в ближайшее время могут устроить публичную порку.
Ensaf Haidar, die Frau des inhaftierten saudische Bloggers Raif Badawi, spricht am 23.05.2015 als Gast auf der Jahrestagung der deutschen Sektion von Amnesty International in Dresden (Sachsen). Ein saudisches Gericht hatte Badawi 2014 zu 1000 Stockhieben und zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Rund 500 Mitglieder von Amnesty International aus ganz Deutschland treffen sich am Pfingstwochenende in der Sächsischen Landeshauptstadt zur diesjährigen Jahresversammlung. Foto: Arno Burgi/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Amnesty International призвала освободить саудовского блогера Раифа Бадави 23.05.2015

Правозащитники считают, что власти ФРГ должны способствовать освобождению саудовского блогера, удостоенного премии DW "За свободу слова".
***Achtung: Verwendung nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Fall von Raif Badawi, Saudi Arabien!*** Der Website-Gründer Raif Badawi ist zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe und 600 Peitschenhieben verurteilt worden. Er wurde schuldig befunden, kritische Online-Artikel über die saudi-arabischen Behörden veröffentlicht zu haben, die als Angriff gegen den Islam angesehen werden. Amnesty International betrachtet Raif Badawi als gewaltlosen politischen Gefangenen. (Quelle: AI) ***Photos sent by Ensaf Haidar - wife of Raif Badawi for Amnesty to use in their work on her husband's case***

Власти ФРГ работают над смягчением приговора саудовскому блогеру Раифу Бадави 03.03.2015

Жена Бадави попросила вице-канцлера ФРГ Зигмара Габриэля, отправляющегося с визитом в Эр-Рияд, поспособствовать освобождению ее мужа, удостоенного недавно премии DW "За свободу слова" .
Bildunterschrift:An Amnesty International activist holds a picture of Saudi blogger Raif Badawi during a protest against his flogging punishment on January 29, 2015 in front of Saudi Arabia's embassy to Germany in Berlin. The 30-year-old Saudi has been sentenced to 1,000 lashes for insulting Islam and is serving a 10-year jail term - a case which has drawn widespread international criticism. AFP PHOTO / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

The Bobs: осужденный саудовский блогер победил в номинации "За свободу слова" 25.02.2015

Приз "За свободу слова" на международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism получил блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави, который сейчас содержится в заключении.
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