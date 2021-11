В 2014 году блогер Раиф Бадави осужден в Саудовской Аравии на 10 лет тюрьмы.

Правозащитник и блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави много лет борется за свободу слова в своей стране. На сайте "Свободные саудовские либералы" он критикует недостатки политической и общественной системы Саудовской Аравии. В мае 2014 года 31-летнего активиста приговорили к тысяче ударов плетью, большому штрафу и десяти годам лишения свободы. В 2015 году он был удостоен премии "За свободу слова" на международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism медиакомпании Deutsche Welle, а также премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", присуждаемой Европарламентом.