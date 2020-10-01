Разные поколения немцев по-разному пережили объединение Германии

Экономические и политические изменения, произошедшие в результате воссоединения Германии, по-разному повлияли на карьеры и пенсиивосточных немцев в зависимости от поколения, пришли к выводу в Федеральном институте исследования населения (BiB). Аналитический доклад ученых был опубликован в пятницу, 2 октября.

Наиболее благоприятно перемены сказались на тех, кто родился до 1930 года и вышел на пенсию в 1990-х годах. "У многих из них был большой трудовой стаж, и это обеспечило им высокие пенсионные выплаты, когда они перешли в западногерманскую пенсионную систему", - объясняется в исследовании. Уровень здравоохранения в объединенной Германии по сравнению с ГДР тоже оказался выше, и поколение 1920-х годов получило доступ к лучшему качеству услуг.

Для восточных немцев, родившихся в 1930-1959 годах и выросших в ГДР, адаптация к меняющемуся рынку труда после воссоединения Германии была сопряжена со значительными трудностями. "Это поколение должно было приложить большие усилия, чтобы адаптироваться, что часто приводило к перерывам в трудовом стаже и к снижению уровня пенсий", - говорит руководитель исследования Себастьян Клюзенер (Sebastian Klüsener).

Кому пришлось труднее после воссоединения

Особенно нелегко пришлось "поколению перемен" 1960-х, 1970-х и начала 1980-х годов, следует из исследования. Бурные 1990-е и первая половина 2000-х годов пришлись на начало их трудовой и семейной жизни. Экономические потрясения могли затруднить их карьеру.

Тем не менее "некоторые сумели извлечь пользу из новых свобод, и большинство смогло добиться значительных успехов, несмотря на сложные обстоятельства", отмечают эксперты Федерального института исследования населения (BiB).

Менее травматичными экономические и политические изменения оказались для восточных немцев, родившихся после 1985 года, поскольку они начали карьеру "в гораздо лучших условиях, чем предыдущие поколения". Для этой категории населения последствия переходного периода после воссоединения Германии оказались "практически незаметными", пришли к выводу немецкие ученые.

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