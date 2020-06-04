Разлившееся под Норильском топливо попало в соседнее озеро Пясино

В результате разлива нефтепродуктов под Норильском пострадало озеро Пясино. Об этом сообщил журналистам во вторник, 9 июня, губернатор Красноярского края Александр Усс. "Это великолепное озеро, около 70 километров длиной. Естественно, там есть и рыба, хорошая биосфера", - рассказал Усс. Как озеро "вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя", отметил губернатор, пояснив, что "важно сейчас не допустить выход в речку Пясина, которая дальше идет на север".
Озеро Пясино находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. Площадь его поверхности - около 735 кв. м. Пясина - единственная вытекающая из озера река, которая впадает в Карское море.
Между тем до сих пор наблюдается высокая концентрация нефтепродуктов в ручье Безымянный, откуда нефтепродукты попали в реки Далдыкан и Амбарная, сообщила ТАСС замминистра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк. "Это очень плохо, потому что это означает, что нефтепродукты продолжают поступать в водную систему через почву и подземные воды", - пояснила Гуменюк.
Разлив топлива объявлен ЧС федерального масштаба
29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочернее предприятие "Норникеля") разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. МЧС России, по словам главы ведомства Евгения Зиничева, стало известно о происшествии лишь 31 мая. До этого "Норникель" пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.
Разлив топлива под Норильском был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Возбуждено четыре уголовных дела, задержан и взят под стражу глава цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. По данным Greenpeace, в 2018 году аварийный объект прошел проверку Ростехнадзора.
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Автор: Ефим Шуман