 Разлившаяся под Норильском нефть попала в соседнее озеро Пясино | Новости из Германии о России | DW | 09.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Разлившаяся под Норильском нефть попала в соседнее озеро Пясино

Озеро Пясино находится ниже по течению от того места, где 29 мая из-за разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" разлилось около 20 тысяч тонн топлива.

Последствия разлива нефтепродуктов под Норильском

Последствия разлива нефтепродуктов под Норильском

В результате разлива нефтепродуктов под Норильском пострадало озеро Пясино. Об этом сообщил журналистам во вторник, 9 июня, губернатор Красноярского края Александр Усс. "Это великолепное озеро, около 70 километров длиной. Естественно, там есть и рыба, хорошая биосфера", - рассказал Усс. Как озеро "вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя", отметил губернатор, пояснив, что "важно сейчас не допустить выход в речку Пясина, которая дальше идет на север".

Озеро Пясино находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. Площадь его поверхности - около 735 кв. м. Пясина - единственная вытекающая из озера река, которая впадает в Карское море.   

Между тем до сих пор наблюдается высокая концентрация нефтепродуктов в ручье Безымянный, откуда нефтепродукты попали в реки Далдыкан и Амбарная, сообщила ТАСС замминистра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк. "Это очень плохо, потому что это означает, что нефтепродукты продолжают поступать в водную систему через почву и подземные воды", - пояснила Гуменюк.

Разлив топлива объявлен ЧС федерального масштаба

29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочернее предприятие "Норникеля") разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. МЧС России, по словам главы ведомства Евгения Зиничева, стало известно о происшествии лишь 31 мая. До этого "Норникель" пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.

Разлив топлива под Норильском был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Возбуждено четыре уголовных дела, задержан и взят под стражу глава цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. По данным Greenpeace, в 2018 году аварийный объект прошел проверку Ростехнадзора. 

Смотрите также:

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    "Диксон. Границы льда", - так назвал Беат Швайцер свой фотопроект, снимки из которого тоже вошли в книгу "Михайловна звонила", вышедшую в немецком издательстве Kehrer. Поселок Диксон в Красноярском крае - самый северный населенный пункт России. В среднюю школу в Диксоне в этом учебном году пошли 37 учеников. Но если отопление не работает...

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Териберка - поселок на Кольском полуострове, в устье реки Териберки, которая впадает в Баренцево море. Когда-то здесь было два рыболовецких колхоза, рыбозаводы, разводили оленей и норку. Упадок начался еще в 1960-х годах. Многие жители уехали отсюда, в поселке немало полузаброшенных домов. Но новый мост построили.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Териберка стала известна всей России после выхода на экраны фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", который здесь снимался. Летом это почти курорт: солнце, белые ночи, пляж на берегу Баренцева моря, рыбалка... Но зимой заносы на дорогах - обычное дело, рассказывает местный житель Роман Коник: "В прошлую зиму дорога, в общей сложности, была закрыта полтора месяца! Вот так мы здесь на Севере и живем".

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Компоты в столовой в Териберке. Фотография - не постановочная. "Беат Швайцер принципиально остается наблюдателем, - говорится в предисловии к книге "Михайловна звонила". - Постановочные кадры, как и вообще любое вмешательство фотографа, для него табу".

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Миша Данов родился и вырос в Норильске. Отслужил в армии, вернулся в родной город. "Что изменилось? - спрашивает он. - Ничего". Миша Данов учится на слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики, вечерами играет на компе и встречается с друзьями. "Иногда мне кажется, что в моей жизни ничего не происходит", - говорит он.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    "Обогрев", - так назвал этот снимок Беат Швайцер. Лето в Норильске короткое и прохладное. А средняя годовая температура воздуха - почти минус 10 градусов. Так что у прохудившейся трубы мальчишкам погреться всегда приятно.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Невесты в Норильске. Точнее - конкурс красоты среди невест. Собственно, даже сразу несколько конкурсов. Можно получить "титул" самой красивой, самой романтичной, самой спортивной, самой харизматичной и самой экстравагантной. Хватит на всех...

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Памятник Урванцеву откроют только завтра, но почетный караул у него уже стоит. Исследователь Арктики, геолог Николай Николаевич Урванцев был в 1918 году командирован в район реки Норильской на поиски месторождений каменного угля для Колчака. Он нашел не только богатые залежи угля, но и медно-никелевых руд, - уже для советской власти. Экспедиция Урванцева построила первый дом будущего Норильска.

  • Книга Mikhailovna Called/Kehrer Verlag

    Крайний Север России глазами швейцарского фотографа

    Норильск - самый северный город Земли с постоянным населением более 150 тысяч человек. Горнодобывающий и металлопроизводящий комбинат принес городу богатство - и сделал его одним из самых загрязненных экологически городов. Глобализация добралась и сюда...

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 03:00

Экологическая катастрофа в Сибири: кто ответит за разлив топлива под Норильском?

Аудио- и видеофайлы по теме

Водный путь через Беларусь: экологи бьют тревогу  

Споры о гербициде: вредит ли средство от сорняков человеку и природе  

Также по теме

Russland Norilsk Ölkatastrophe

Комментарий: Изменение климата привело к ЧС в Норильске 04.06.2020

Первопричина экологической катастрофы в Красноярском крае - таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления, о котором многие в России слышать не хотят, считает Андрей Гурков.

Реклама

Самые читаемые

Лагеря перевоспитания в Китае: что говорят побывавшие там уйгуры  

Мишустин анонсировал частичное открытие границ РФ  

В Германии все чаще обращаются в ведомство по борьбе с дискриминацией  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно