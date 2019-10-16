Разгаданы ли тайны "Рассказа служанки" в новом романе Маргарет Этвуд?

Роман Маргарет Этвуд "Заветы", продолжение знаменитого "Рассказа служанки", сразу после выхода в свет получил "Букера". И сразу был переведен на немецкий. Так оценивают его эксперты.
Среди многих тысяч книг, которые представлены сейчас на Франкфуртской книжной ярмарке, есть, безусловно, книги-звезды. Их больше всего обсуждают, о них больше всего пишут, их награждают и, конечно, выпускают огромными тиражами. Одна из таких книг - новый роман известной канадской писательницы Маргарет Этвуд "Заветы". Роман был опубликован всего месяц назад, но уже успел получить Букеровскую премию. Его сразу перевели на несколько языков, в том числе - на немецкий.
"Заветы" - это сиквел самого знаменитого романа Маргарет Этвуд, интеллектуального бeстселлера "Рассказ служанки", по которому сняли телесериал, ставший культовым. В "Заветах" действие происходит спустя 15 лет после событий предыдущего романа - в патриархально-тоталитарном государстве Гилеад (или Галаад), где женщины лишены всяких прав. Главное их предназначение - быть секс-рабынями и рожать детей.
Антиутопия "Рассказ служанки" - пессимистическая книга. Женщины бессильны, любая попытка сопротивления жестоко подавляется."Заветы" - другая книга, "неожиданно оптимистическая", как написал один из критиков.
Заветы и свидетельства от Маргарет Этвуд
Основной стилистический прием в "Заветах" - тот же, что и в "Рассказе служанки": мы как бы имеем дело с архивными документами, с записями рассказов женщин, живущих в Гилеаде. Английское название романа "The Testaments" означает и "заветы", и "свидетельства". В русском переводе выбрали первое, в немецком - второе: роман Этвуд назвали по-немецки "Die Zeuginnen" - "Свидетельницы".
Главные действующие лица нового романа: Агнес, которая искренне верит в то, что мужчины действительно являются высшими существами, Дэйзи, с подростковой страстностью участвующая в протестах против нарушений прав человека в Гилеаде, и тетка Лидия - знакомая нам по "Рассказу служанки" надзирательница. Она сделала карьеру и даже удостоилась прижизненного памятника. Тетка Лидия следит за всеми и в преддверии неминуемой смерти составляет список тех, кого собирается "взять с собой". Вот она-то и пишет заветы - в отличие от свидетельств, написанных другими женщинами.
В финале "Рассказа служанки" дверь фургона захлопывается за главной героиней, завершая ее рассказ. Читатель, как и она, не знает, что ее ждет. Свобода? Тюрьма? Смерть? Спустя 30 лет Маргарет Этвуд написала продолжение. Все прояснилось? Разгаданы все тайны? Нет. Правда, скажем, рецензент немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, как и некоторые другие немецкие критики, считает, что Этвуд все же заполнила многие белые пятна первого романа и более четко связала повествование с проблематикой сегодняшнего дня. Но и автор Süddeutsche Zeitung, и другие рецензенты сожалеют, что осталось немало недоговоренностей - в частности, в том, что касается мужчин Гилеада. Все ли они такие "нехорошие"? Возникают ли у них сомнения в том, что женщина - существо низшее, что ее даже грамоте учить вредно? Каково вообще их отношение к патриархальному обществу?
Новый роман Маргарет Этвуд - без мужчин
Мужских персонажей в новом романе, как и в "Рассказе служанки", очень мало. Представлены они довольно схематично. Однако не это вызвало критику многих рецензентов. Претензии - очень разные. Так, автор статьи в немецкой газете Die Tageszeitung считает, что "Рассказ служанки" был более глубоким, а "Заветы", как она выражается, - это "ловко написанный приключенческий роман".
Рецензент еженедельника Die Zeit читал "триллер Этвуд" с удовольствием, но подчеркивает, что его раздражали "гротескные сопроводительные поучения". А журналистка из швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung назвала сюжет романа "абсурдным" и сравнила его с мыльной оперой. А ее главная претензия: почему действие "Заветов" происходит в некоей западной стране, а не в мусульманской, где, по мнению критика, положение женщин намного хуже?
Вывод: продолжение "Рассказа служанки" надо читать!
Странно предъявлять к антиутопическому роману подобные претензии. Да и далеко не все немецкие рецензии на книгу столь критичны. Так, автору статьи в немецкой газете Frankfurter Rundschau "Заветы" представляются "лучшей литературой", чем "Рассказ служанки". Журналистке нравится саркастический стиль, стремительный темп повествования, увлекательно закрученная фабула. А что касается слишком придирчивых рецензентов, то она считает совершенно естественным, что о новом романе судят намного строже, чем о "Рассказе служанки": тогда Этвуд еще не была столь знаменита.
Рецензенту Frankfurter Rundschau вторит автор передачи радиокомпании Deutschlandfunk, который даже ставит "Заветы" в один ряд с классическими антиутопиями мировой литературы, а Маргарет Этвуд - рядом с Джорджем Оруэллом и Олдосом Хаксли. Так или нет, но читать роман надо! По-русски он должен выйти в марте 2020 года.
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