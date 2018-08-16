Развязка "Игры престолов", или Хайп сезона

Что делают немцы в "Игре престолов"

Спецэффекты

Стартует восьмой, заключительный сезон "Игры престолов". Над визуальными эффектами в сериале работали и дизайнеры компании Mackevision из Штутгарта. Они сотрудничают с его создателями с 2014 года, то есть с четвертого сезона. Сотрудники фирмы занимаются графикой в массовых сценах, созданием городских пейзажей и кораблей. Кто еще из немцев участвовал в съемках "Игры престолов"?