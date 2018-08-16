Развязка "Игры престолов", или Хайп сезона

Финальные серии 8-го сезона телесериала "Игра престолов" в России, как и во всем в мире, многие ждут с нетерпением. Некоторые даже не могут думать о чем-то другом, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.
Во Франкфурте открылась крупнейшая в мире международная книжная ярмарка. Корреспондент DW Ефим Шуман делится своими первыми впечатлениями. (10.10.2018)
Президент России все меньше нуждается в советах друзей и соратников и все больше - в эффективных исполнителях, не обсуждающих его приказы, считает Константин Эггерт. (13.08.2016)
24 апреля состоялась премьера шестого сезона "Игры престолов". Хороший повод поговорить о сериалах. В чем секрет их популярности? Почему они стали своеобразным наркотиком? (25.04.2016)
Телефильм немецкого канала RTL "Германия-83" удостоен Международной премии "Эмми" в номинации "Лучший драматический телесериал". Шпионский боевик стал первым немецким сериалом, который показали по телевидению в США. (22.11.2016)
Убийства, погони, стрельба, наручники на запястьях пойманного преступника... Телесериалу "Место преступления" ("Tatort") перевалило за 40 лет. Он страшно популярен. Одна из причин - сексапильные комиссарши полиции. (07.03.2011)