 Развязка ″Игры престолов″, или Хайп сезона | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.05.2019

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Россия

Развязка "Игры престолов", или Хайп сезона

Финальные серии 8-го сезона телесериала "Игра престолов" в России, как и во всем в мире, многие ждут с нетерпением. Некоторые даже не могут думать о чем-то другом, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Слыша слова об ИП, женщина думает про Игру престолов - карикатура Сергея Елкина

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    Стартует восьмой, заключительный сезон "Игры престолов". Над визуальными эффектами в сериале работали и дизайнеры компании Mackevision из Штутгарта. Они сотрудничают с его создателями с 2014 года, то есть с четвертого сезона. Сотрудники фирмы занимаются графикой в массовых сценах, созданием городских пейзажей и кораблей. Кто еще из немцев участвовал в съемках "Игры престолов"?

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    В восьмом сезоне "Игры престолов" появится берлинский актер Марк Риссман (Marc Rissmann). Он сыграет Гарри Стрикленда, командира "Золотых мечей". Это отряд из 10 тысяч наемников, который повлияет на судьбу жителей Вестероса.

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    Что делают немцы в "Игре престолов"

    Саундтрек

    Главную музыкальную тему сериала, которая звучит в заставке каждого эпизода, написал немецкий композитор, сын мигрантов из Ирана Рамин Джавади (Ramin Djawadi). Кроме саундтрека к "Игре престолов" Джавади работал над музыкой к "Побегу", "Миру Дикого Запада" и "Железному человеку".

  • Игра престолов: актриса Лаура Праделска

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    Девушка в маске

    Актриса из Франкфурта-на-Майне Лаура Прадельска (Laura Pradelska) исполнила роль загадочной Куэйты во втором сезоне "Игры престолов". Скорее всего, ее лицо незнакомо поклонникам сериала, ведь во всех сериях девушка появлялась в маске.

  • Игра престолов: актер Том Влашиха

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    Таинственный герой

    Саксонский актер Том Влашиха (Tom Wlaschiha) впервые появился в "Игре престолов" во втором сезоне, хотя его персонаж Якен Хгар уже был знаком зрителю по первому сезону. Тогда актер на роль Якена еще не был утвержден, и статисту пришлось скрывать лицо под капюшоном.

  • Игры престолов: кто выживет

    Что делают немцы в "Игре престолов"

    Студенческий прогноз

    Весной 2016 года студенты факультета информатики Мюнхенского технического университета создали специальную программу, которая предсказывает вероятность смерти того или иного героя в новом сезоне. Пока 74 процента прогнозов оказались верными. В восьмом сезоне, по расчетам алгоритма, Дейенерис, Тирион и Серсея выживут, а у Сансы и Арьи шансы хуже.

    Автор: Ксения Сафронова


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