 Развод с ″арийцем″ при Гитлере: от любви до гибели | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.03.2020

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Культура и стиль жизни

Развод с "арийцем" при Гитлере: от любви до гибели

Еврейку Лилли Ян нацисты не уничтожили сразу только потому, что она была замужем за "чистым", по меркам нацистов, немцем. Но он полюбил другую. И Лилли отправили в Освенцим.

Освенцим

Имя этой женщины в Германии часто ставят рядом с именем еврейской девочки из Амстердама Анны Франк, чьи дневники, написанные в тот период, когда она пряталась от нацистов, стали символом трагедии Холокоста. Лилли Ян (Lilli Jahn), депортированная в Освенцим и погибшая там, тоже стала известна благодаря книге.

Обложка книги Мое израненное сердце

Обложка книги "Мое израненное сердце". Лилли Ян со своими младшими детьми

В 1998 году были найдены письма, которые дети Лилли Ян писали матери. Часть из них вместе с письмами самой Лилли, которые сохранила ее дочь, вошли позже в книгу, которую назвали "Мое израненное сердце". Она переведена на два десятка языков.

5 марта 2020 года отмечали 120 лет со дня рождения Лилли Ян. Она родилась в Кельне в либеральной еврейской семье, закончила университет, стала врачом. Вышла замуж тоже за врача. Вместе с мужем они открыли врачебную практику в гессенском городке Имменхаузене. Жили счастливо, родили пятерых детей. Всех крестили в протестантской вере.

Развод с "арийцем" и его последствия

Все изменилось в 1933 году, когда к власти в Германии пришли национал-социалисты. Лилли Ян, как и всем евреям, было запрещено заниматься врачебной практикой. Депортации она сначала избежала лишь потому, что была замужем за "арийцем". Ее сестра и мать (отец к тому времени уже умер) успели бежать в Англию. А Лилли даже не думала о побеге: не хотела расставаться с детьми и мужем.

Кольцо сжималось, она все реже выходила из дома в город, где на нее смотрели с презрением и ненавистью, с ней почти никто не общался. Все это Лилли описывала в многочисленных письмах родным и друзьям, которые, как и дневник Анны Франк, по-настоящему потрясают.

А дальше случилась "обычная" житейская история. Хотя обычной она была бы, если бы не случилась в "третьем рейхе" - в бесчеловечные времена нацистской диктатуры. Муж Лилли полюбил другую женщину, которая в 1942 году родила от него ребенка. Лилли, необыкновенно добрая, всем помогавшая женщина, как ее описывают знавшие ее люди, даже принимала роды у новой пассии мужа. И согласилась на то, чтобы та вместе с ребенком поселилась в их доме. А потом дала согласие и на развод, хотя все ее отговаривали, ведь только брак с "арийцем" еще ее защищал...

Депортация и гибель в Освенциме

После развода Лилли Ян - единственную остававшуюся в Имменхаузене еврейку - заставили уехать оттуда. Она перебралась в Кассель вместе с двумя несовершеннолетними детьми. В августе 1943 года ее арестовало гестапо. Лилли депортировали сначала в лагерь под Касселем, откуда она тайком писала и переправляла письма детям, а позже - в Освенцим, где она потом погибла. Последнее письмо, полученное детьми от Лилли Ян, датировано 6 марта 1944 года и написано уже чужой рукой под ее диктовку.

В Германии сегодня чтят память этой необыкновенной женщины с трагической судьбой. Ее именем названы улицы и площади, ее имя носят школа в Имменхаузене и студенческое общежитие в Кельне.

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  • Лагерь Аушвиц 2

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    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

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    Рабский труд

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  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

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    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

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    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

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В Берген-Бельзене умерла Анна Франк. Играла ли она вместе с другими детьми концлагеря в нацистов и евреев, считала ли трупы? О детях, у которых не было детства, рассказывает выставка. (08.05.2018)  

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75 лет прошло со времени окончания Второй мировой войны, но оставшихся еще в живых бывших нацистов в Германии продолжают судить. Почему только сейчас? (11.02.2020)  

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (28.01.2020)  

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Впервые опубликованы фотографии из концлагеря Собибор (28.01.2020)  

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