Развод с "арийцем" при Гитлере: от любви до гибели

Имя этой женщины в Германии часто ставят рядом с именем еврейской девочки из Амстердама Анны Франк, чьи дневники, написанные в тот период, когда она пряталась от нацистов, стали символом трагедии Холокоста. Лилли Ян (Lilli Jahn), депортированная в Освенцим и погибшая там, тоже стала известна благодаря книге.

Обложка книги "Мое израненное сердце". Лилли Ян со своими младшими детьми

В 1998 году были найдены письма, которые дети Лилли Ян писали матери. Часть из них вместе с письмами самой Лилли, которые сохранила ее дочь, вошли позже в книгу, которую назвали "Мое израненное сердце". Она переведена на два десятка языков.

5 марта 2020 года отмечали 120 лет со дня рождения Лилли Ян. Она родилась в Кельне в либеральной еврейской семье, закончила университет, стала врачом. Вышла замуж тоже за врача. Вместе с мужем они открыли врачебную практику в гессенском городке Имменхаузене. Жили счастливо, родили пятерых детей. Всех крестили в протестантской вере.

Развод с "арийцем" и его последствия

Все изменилось в 1933 году, когда к власти в Германии пришли национал-социалисты. Лилли Ян, как и всем евреям, было запрещено заниматься врачебной практикой. Депортации она сначала избежала лишь потому, что была замужем за "арийцем". Ее сестра и мать (отец к тому времени уже умер) успели бежать в Англию. А Лилли даже не думала о побеге: не хотела расставаться с детьми и мужем.

Кольцо сжималось, она все реже выходила из дома в город, где на нее смотрели с презрением и ненавистью, с ней почти никто не общался. Все это Лилли описывала в многочисленных письмах родным и друзьям, которые, как и дневник Анны Франк, по-настоящему потрясают.

А дальше случилась "обычная" житейская история. Хотя обычной она была бы, если бы не случилась в "третьем рейхе" - в бесчеловечные времена нацистской диктатуры. Муж Лилли полюбил другую женщину, которая в 1942 году родила от него ребенка. Лилли, необыкновенно добрая, всем помогавшая женщина, как ее описывают знавшие ее люди, даже принимала роды у новой пассии мужа. И согласилась на то, чтобы та вместе с ребенком поселилась в их доме. А потом дала согласие и на развод, хотя все ее отговаривали, ведь только брак с "арийцем" еще ее защищал...

Депортация и гибель в Освенциме

После развода Лилли Ян - единственную остававшуюся в Имменхаузене еврейку - заставили уехать оттуда. Она перебралась в Кассель вместе с двумя несовершеннолетними детьми. В августе 1943 года ее арестовало гестапо. Лилли депортировали сначала в лагерь под Касселем, откуда она тайком писала и переправляла письма детям, а позже - в Освенцим, где она потом погибла. Последнее письмо, полученное детьми от Лилли Ян, датировано 6 марта 1944 года и написано уже чужой рукой под ее диктовку.

В Германии сегодня чтят память этой необыкновенной женщины с трагической судьбой. Ее именем названы улицы и площади, ее имя носят школа в Имменхаузене и студенческое общежитие в Кельне.

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