Развал правительства Меркель откладывается

В ночь на вторник, 3 июля, поединок канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer), грозивший развалом правящей в стране коалиции, закончился вничью. Конфликт, напомним, разгорелся из-за того, что министр внутренних дел собирался закрыть немецкие границы для беженцев, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза, канцлер же выступала категорически против национальных мер по ограничению притока мигрантов и требовала международных решений на уровне ЕС.

Компромисс, достигнутый, наконец, после целой серии бесплодных переговоров между лидерами двух партий консервативного блока - Меркель председательствует в Христианско-демократическом Союзе (ХДС), Зеехофер - в Христианско-социальном Союзе (ХСС) - еще предстоит согласовать с третьим партнером по правительственной коалиции. Но Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), считают в Берлине, вряд ли будет упрямиться.

Транзитные центры на границе с Австрией

Компромисс Меркель и Зеехофера предусматривает создание на границе с Австрией (через которую в Германию и идет основной поток беженцев, изначально зарегистрированных в Италии) так называемых транзитных центров.

Беженцев за колючую проволоку как в сентябре 2015 года в Венгрии?

В такие охраняемые и, очевидно, обнесенные забором или колючей проволокой центры будут помещаться беженцы, чьи отпечатки пальцев уже занесены в европейскую дактилоскопическую картотеку EURODAC. Наличие таких отпечатков означает, что они уже прошли процедуру регистрации в какой-либо другой стране ЕС, поэтому эта страна и должна рассматривать их ходатайство об убежище.

В эти страны беженцев и будут возвращать прямо из транзитных центров. Правда, только в том случае, если с властями страны, первой зарегистрировавшей мигрантов, есть административное соглашение о такой оперативной реадмиссии.

Процедура, как в аэропорту

Немецкие законы позволяют избежать стандартной и, как правило, очень длительной процедуры рассмотрения заявления беженца с просьбой об убежище только в том случае, если он юридически еще не находится на территории Германии.

Общежитие в транзитной зоне аэропорта во Франкфурте-на-Майне

Такой порядок действует, например, в немецких аэропортах. Авиапассажира, прибывшего из какой-либо страны, считающейся безопасной, не выпускают из транзитной зоны. Он еще не пересек юридическую границу Германии, а потому может быть отправлен обратно без рассмотрения его ходатайства об убежище в установленном порядке. Точно так же власти Германии намерены поступать с беженцами и в будущих транзитных центрах на сухопутной границе с Австрией.

Пограничники в роли надзирателей?

Компромисс вроде бы отвечает представлениям и канцлера, и министра внутренних дел. Беженцы, уже зарегистрированные где-либо в ЕС, как того хотел министр внутренних дел Зеехофер, больше не будут досаждать немецким властям. А возвращать их обратно, как того хотела Меркель, станут в соответствии с международными соглашениями о реадмиссии с другими странами.

Ближе всего через Средиземное море до Италии

Но, во-первых, такие соглашения еще не заключены, а Италия, например, об этом пока и слышать не хочет. Если Рим останется при своем, то беженцев с итальянской регистрацией будут просто возвращать в Австрию. Вена от такой перспективы тоже не в восторге. С австрийским канцлером на этот счет еще предстоит договариваться, и не исключено, что Австрия в таком случае перекроет свою границу с Италией.

Во-вторых, реально пограничный контроль действует только на трех из более чем 80 переходов и автомобильных переездов из Австрии в Германию, не считая так называемой "зеленой" границы - лугов, лесов, полей, горных троп - где ни распаханной полосы, ни порой даже пограничных столбиков уже нет. Как быть с теми беженцами, которые "сдадутся" немецким властям, уже юридически находясь на территории Германии? В отношении таких лиц режим транзитной зоны, по идее, уже действовать не может.

Не ясно также, на каких правовых основаниях можно будет содержать обитателей таких приграничных центров взаперти, и кто должен это обеспечивать. Федеральная полиция, выполняющая функцию пограничной охраны, отнюдь не восторге от перспективы брать на себя роль тюремных надзирателей.

О каком количестве беженцев идет речь?

С 1 января до середины июня в Германии оказались 18 тысяч 349 мигрантов, уже оставивших свои отпечатки пальцев в картотеке EORODAC. То есть, в среднем по 110 человек в день.

Это на порядок меньше по сравнению с пиком миграционного кризиса в 2015-2016 годах, когда к немецким властям с просьбой об убежище каждый день обращались по две-три тысячи беженцев. Если же учесть решения саммита Евросоюза 28-29 июня, касающиеся ограничения миграции в страны ЕС, то в скором времени их вообще останутся единицы.

Так что речь теперь идет не столько о мерах по реальному сокращению притока нелегальных мигрантов, сколько о символике, сигнале, свидетельствующем о радикальном повороте в прежде сравнительно либеральной миграционной политике Германии. Как поведут себя в такой ситуации социал-демократы (СДПГ), наряду с ХДС и ХСС входящие в правительственную коалицию?

Как поведут себя социал-демократы?

До сих пор в СДПГ с тревогой, но и с некоторым злорадством наблюдали за поединком канцлера и министра внутренних дел, грозившим взорвать единство консервативного блока ХДС/ХСС.

Распад ХДС/ХСС отвечал бы политическим интересам СДПГ, но поскольку в таком случае распалось бы и правительство, масла в огонь социал-демократы не подливали, держались в стороне. Но теперь мяч оказался на их половине поля. Договоренность о создании транзитных центров может быть реализована только в том случае, если с ней согласится и СДПГ - третий партнер по коалиции Меркель.

Идея транзитных центров на границах Германии не новая, она обсуждалась еще в конце 2015 года в самый разгар миграционного кризиса. Тогда социал-демократы эту идею отвергли, считая недопустимым и бесчеловечным интернировать тысячи беженцев в обнесенные колючей проволокой лагеря. Занимавший в то время пост вице-канцлера и председателя СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) называл их "тюремными зонами".

Левое крыло партии и сейчас считает такую меру негуманной. "СДПГ ответила однозначным отказом на закрытые лагеря, - напоминает председатель молодежной организации партии Кевин Кюнерт (Kevin Künert), - причем, неважно где: в Северной Африке, на внешних границах Евросоюза или в Пассау (город в Баварии на границе с Австрией - Ред.)". Нет упоминания о транзитных центрах и в коалиционном соглашении, на основе которого работает четвертое правительство Ангелы Меркель.

Но у нового председателя СДПГ Андреи Налес (Andrea Nahles) есть только "вопросы" к деталям компромисса, выработанного канцлером и главой МВД. Другие лидеры партии указывают на ожидаемо невысокую численность лиц, которые могут оказаться в таком транзитном центре, и сравнительно короткий - в пределах недели - срок пребывания в нем.

Так что на встрече лидеров партий правящей коалиции (а очередная запланирована уже на вечер 3 июля) социал-демократы, как считают немецкие аналитики, не будут упрямиться. Досрочные выборы - не в их интересах: есть риск что СДПГ обойдут правые популисты из "Альтернативы для Германии". А кроме того, и социал-демократы не могли не заметить, что немецкое общественное мнение в отношении беженцев поменялось - с доброжелательно-сострадательного на опасливо-отрицательное.

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