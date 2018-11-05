 Разбившийся в Индонезии лайнер был технически неисправен | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2018

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Мир

Разбившийся в Индонезии лайнер был технически неисправен

Следователи расшифровали данные параметрического бортового самописца и установили, какая из систем Boeing 737 дала сбой.

Эмблема индонезийских авиалиний Lion Air (фото из архива)

Данные параметрического бортового самописца, извлеченного водолазами из ила на дне Яванского моря, подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета Boeing 737 индонезийских авиалиний Lion Air  были проблемы с работой указателя скорости.

Председатель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно рассказал в понедельник, 5 ноября, что сейчас специалисты пытаются определить, с чем были связаны неполадки - с неисправностью самого индикатора и его измерительных механизмов, сенсоров или с компьютерным сбоем.

Действие прибора основано на измерении скоростного напора воздушного потока.

"В настоящий момент мы устанавливаем причину проблемы", - пояснил Таджахоно.

Между тем специалисты продолжают поиски речевого самописца.

Ранее представители Lion Air заявили, что знали о технических сложностях борта, но устранили их после предыдущего рейса с Бали в Джакарту 28 октября.

"Техники должны взять на себя ответственность"

Собравшиеся на пресс-конференции родственники погибших выразили возмущение действиями компании. "Lion Air утверждала, что проблема была решена, но действительно ли это так? Если нет, техники должны взять на себя ответственность", - подчеркнул мужчина, чей сын оказался в числе жертв крушения.

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Между тем Соерджанто Таджахоно полностью отверг версию о возможном взрыве на борту. Следствие установило, что самолет разрушился при ударе о воду на большой скорости, отметил он.

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air 29 октября летел из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту находились 181 пассажир (178 взрослых и трое детей) и 8 членов экипажа. Связь с самолетом была потеряна спустя 13 минут после взлета.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 аэропортов внутри страны, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии.

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