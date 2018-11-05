Разбившийся в Индонезии лайнер был технически неисправен

Данные параметрического бортового самописца, извлеченного водолазами из ила на дне Яванского моря, подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета Boeing 737 индонезийских авиалиний Lion Air были проблемы с работой указателя скорости.

Председатель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно рассказал в понедельник, 5 ноября, что сейчас специалисты пытаются определить, с чем были связаны неполадки - с неисправностью самого индикатора и его измерительных механизмов, сенсоров или с компьютерным сбоем.

Действие прибора основано на измерении скоростного напора воздушного потока.

"В настоящий момент мы устанавливаем причину проблемы", - пояснил Таджахоно.

Между тем специалисты продолжают поиски речевого самописца.

Ранее представители Lion Air заявили, что знали о технических сложностях борта, но устранили их после предыдущего рейса с Бали в Джакарту 28 октября.

"Техники должны взять на себя ответственность"

Собравшиеся на пресс-конференции родственники погибших выразили возмущение действиями компании. "Lion Air утверждала, что проблема была решена, но действительно ли это так? Если нет, техники должны взять на себя ответственность", - подчеркнул мужчина, чей сын оказался в числе жертв крушения.

Между тем Соерджанто Таджахоно полностью отверг версию о возможном взрыве на борту. Следствие установило, что самолет разрушился при ударе о воду на большой скорости, отметил он.

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air 29 октября летел из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту находились 181 пассажир (178 взрослых и трое детей) и 8 членов экипажа. Связь с самолетом была потеряна спустя 13 минут после взлета.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 аэропортов внутри страны, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии.

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